Gala labdaros renginyje – garbingi svečiai ir „oskaro“ apdovanojimai už filantropiją

Elegancijos kupinas ir į filantropiją orientuotas „Gala“ labdaros vakaras šiemet subūrė išskirtinius svečius – užsienio šalių ambasadorius, verslo ir politikos elitą bei žymius ir nusipelniusius visuomenei veikėjus, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Šis renginys mums yra ypatingai svarbus: ne todėl, kad galime švęsti gražiausias metų šventes, bet dėl to, kad į labdaringą vakarą galime suburti Amerikos verslo rūmų Lietuvoje narius ir partnerius, noriai palaikančius asociacijos idėją dalintis gerumu ir padėti tiems, kam to labiausiai reikia.

Praėjusiais metais kilusi idėja apdovanoti ir įvertinti labiausiai prie filantropijos prisidėjusius asmenis ir organizacijas, paskatino ir šiais metais tęsti idėją ir kurti tradiciją pagerbiant ir apdovanojant filantropus bei toliau skatintant juos nesustoti dalintis. Renginio metu svečius kviečiame prisidėti prie kilnių tikslų.

Kaip ir kasmet, šiais metais renginio metu surinktos lėšos papildys Amerikos verslo rūmų Lietuvoje paramos fondą, kuris šiuo metus globoja šias organizacijas: nemokamą pagalbos liniją garbaus amžiaus žmonėms „Sidabrinė Linija“, socialinės raidos centrą „Avevitus“ bei „Gelbėkit vaikus“ kuruojamus vaikų dienos centrus: Alytaus „Gali“ ir Marijampolės „Degučiai“. Džiaugiamės, kad žmonės išlieka neabejingi kiliam tikslui“, – atvirai džiaugiasi Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda.

(103 nuotr.) FOTOGALERIJA. Labdaringo Gala renginio svečiai

Amerikos verslo rūmų Lietuvoje organizuoto renginio metu „auksinės“ statulėlės įteiktos 5 kategorijose, labiausiai pasižymėjusiems asmenis, organizacijoms, įmonėms ir iniciatyvoms: Metų filantropas (-ė), Metų organizacija, Metų filantropinių iniciatyvų puoselėtojai, Metų įmonė ir Specialusis „Gala“ labdaros renginio apdovanojimas.

„Praėjusiais metais pirmą kartą Lietuvoje šio renginio metu atsidėkojant už žmonių dosnumą, nusprendėme apdovanoti tuos, kurie labiausiai prisidėjo prie filantropinės veiklos, šiais metais tęsėme šią tradicija tampančią iniciatyvą. Apdovanoti tikrai buvo ką, šį kartą išskyrėme 5 kategorijas, kuriose norėjome pagerbti daugiausiai prie to prisidedančius filantropus.

Visi šie žmonės, organizacijos bei įmonės, kurios gavo apdovanojimus, yra tie, kurie dalijasi ir skleidžia gerumą. Jų darbai, veiklų pobūdis ir pagalba kitiems, jų atsidavimas, jų milžiniški užmojai verti nuoširdžiausio pasididžiavimo“, – sakė Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė Živilė Sabaliauskaitė.

Auksinėmis filantropijos statulėlėmis apdovanoti laureatai

Pats pirmasis renginio metu įteiktas ir skirtas apdovanojimas – Metų filantropas (-ė), pagerbė tuos asmenis, kurie yra pasižymėję ypatingais nuopelnais Lietuvai puoselėjant geranoriškumą, pagalbą kitiems, atjautą ir visuomenės vienijimą. Apdovanojimas buvo įteiktas verslininkui, verslo angelui, filantropui Vladui Lašui. Apdovanojimą įteikė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Antroji nominacija – Metų organizacija, skirta organizacijai, kuri beatodairiškai įsitraukia į pagalbą tiems, kam jos labiausiai reikia, yra atvira ir nepaisant praleidžiamo laiko, nuosekliai padeda kitiems. Apdovanojimą pelnė organizacija „Maisto bankas”, o jį įteikė seimo narys Žygimantas Pavilionis.

Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (34 nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) +30 Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

(34 nuotr.) FOTOGALERIJA. Labdaringas Gala renginys Vilniaus rotušėje

Metų filantropinių iniciatyvų puoselėtojai apdovanojimu buvo pagerbta „Laisvės TV“ komanda kartu su Andriumi Tapinu, kurie aktyviai reaguoja į aktualijas ir inicijuoja visuomeninius projektus. Tokios jų iniciatyvos, kaip „Bayraktaras“, akcija „Radarom!“ prie kurios jie taip pat prisidėjo, Laisvės kelias, garsina Lietuvos vardą visame pasaulyje ir sutelkdami visuomenę padeda tiems, kam pagalba itin reikalinga. Apdovanojimą įteikė Ukrainos ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta.

Ketvirtoji nominacija Metų įmonė buvo skirta apdovanoti įmonę, kuri šiais metais parodė didžiausią empatiją ir ryškiausiai prisidėjo prie pagalbos Ukrainai. Apdovanojimą pelnė „Teltonikos“ įmonių grupė, kuri akcijos „Radarom!“ metu iniciatyvai skyrė didžiausią paramos sumą – 1,45 mln. eurų, už kuriuos buvo nupirkti Ukrainos oro erdvę saugojantys radarai. Statulėlę įteikė Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos vicepirmininkas Vilius Bernatonis.

Specialusis „Gala“ labdaros renginio apdovanojimas buvo skirtas pagerbti „Western Union Processing Lithuania“ generalinį direktorių a.a. Sergėjų Sidorovą, kuris buvo išskirtinis lyderis aktyviai įsitraukęs į socialinius projektus ir skatinęs prie jų jungtis ir kitus. Jis taip pat buvo ir Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos narys. Specialioji atminimo statulėlė buvo įteikta Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos pirmininko Tado Vizgirdos.

„Mūsų jau 22-ąjį kartą organizuojamas kalėdinis „Gala“ labdaros renginys yra neabejotinai daugiausiai pokyčio kuriantis metų renginys. Renginio dėka norime paskatinti socialinę atsakomybę bei atkreipti dėmesį į tuos, kam pagalbos tuo metu reikia labiausiai. Džiaugiamės, kad Amerikos verslo rūmai Lietuvoje vienija daugiau nei 190 tarptautinių ir vietinių įmonių Lietuvoje, kurioms filantropija yra svarbi ir aktuali“, – sakė Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė Živilė Sabaliauskaitė.

Siekiant prisidėti ir aukoti, renginio metu tradiciškai buvo organizuojamas ir labdaringas aukcionas, kurio metu svečiai turėjo galimybę įsigyti įspūdingus prizus. Pagrindiniu aukciono prizu tapo įspūdinga 11 dienų kelionė dviems į Aliaską, įskaitant išskirtinę ekspedicinę kelionę pažintiniu kruizu, nepakartojamas veiklas: lašišų žvejybą ir kepimą, skrydį straigtasparniu ir žygį ledynu. Kelionę įsteigė Amerikos verslo rūmai Lietuvoje kartu su kelionių organizatoriumi „Estravel Vilnius“.

Šiemet svečiai taip pat suko laimės ratą, kuriame buvo daugiau nei 100 prizų, tokių kaip prabangios nakvynės geriausiuose šalies viešbučiuose, prabangūs kvapai, išskirtinės degustacinės vakarienės, vadovo kėdės ar savaitgalis su naujausiu „Mercedes-Benz“ automobiliu. Visos lėšos surinktos renginio metu papildys labdaringą asociacijos fondą.

Šiais metais svečiams buvo pristatytas „5-STAR Gala dinner“ konceptas, kurio metu išskirtinius skonius užtikrino TOP geriausių Lietuvos viešbučių virtuvės šefai: Vytautas Verkauskas, Restoranas „Astorija Brasserie“, Viešbutis „Radisson Collection Astorija“; Vytautas Alekna ir Goda Juknaitė, Restoranas „PACAI“, Viešbutis „PACAI“; Justinas Kapkovičius, Restoranas „Telegrafas“, Viešbutis „Grand Hotel Kempinski Vilnius“. O renginio skonius sustiprino Lietuvos someljė čempionė Kamilė Bartusevičiūtė.

Amerikos verslo rūmai Lietuvoje yra ne pelno siekianti verslo asociacija, kuri yra tapusi didžiausiais užsienio verslo rūmais mūsų šalyje ir Baltijos regione, šiais metais mininti savo 30-tąjį jubiliejų ir veiklos vykdymą Lietuvoje. Asociacija vienija per 190 JAV, tarptautinių bei vietinių įmonių, kartu kuriančių per 43 tūkstančius darbo vietų visoje šalyje. Asociacija per metus organizuoja daugiau nei 100 verslo renginių, susitikimų šakiniuose komitetuose.