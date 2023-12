Juozo Statkevičiaus šou – ir iš Niujorko atvykusi Svetlana Griaznova: su dukra žengė podiumu

Ant J. Statkevičiaus naujosios kolekcijos podiumo žibėjo ne tik ryškių spalvų dizainerio kūriniai, bet ir mados pasaulyje puikiai atpažįstami veidai.

Svetlana Griaznova podiumu žengė su dukra

Tarp manekenių buvo galima išvysti ne tik Juliją Steponavičiūtę, bet ir iš Niujorko atvykusią S. Griaznovą.

Pastaroji podiumu žengė kartu su dukra, abi manekenės dėvėjo perukus, pristatė žaismingus rusvos spalvos dizainerio kūrinius.

Moteris ne kartą yra demonstravusi ant podiumo J. Statkevičiaus drabužius.

Praėjusį pavasarį dizaineriui pristatant kolekciją Čikagoje, S. Griaznova taip pat buvo atvykusi palaikyti artimo bičiulio.

„Kiekvieną kartą Juozo kolekcijų pristatymų laukiu kaip vaikai laukia Kalėdų. Tai, ką jis daro – visada skirtinga, nenuspėjama ir labai ypatinga“, – praeityje naujienų portalui tv3.lt duotame interviu sakė ji.

Svetlana Griaznova – gerai žinoma modelių pasaulyje

S. Griaznova modelių agentūra „Elite“ susidomėjo dar 1993-iaisiais, kai ji dalyvavo Lenkijoje vykusiame modelių konkurse „The Look of the Year“. Mergina laimėjo vieną prizinių vietų.

Ji dirbo garsiausiose modelių agentūrose „Elite“, „Wilhelmina“, „Karin“, „Munich“, OKAY.

Svetlana demonstravo žymių dizainerių bei mados namų drabužius, o jos fotografijos puošė populiarių žurnalų, tokių kaip „Elle“, „Vogue“, „Cosmopolitan“, viršelius.

Gruodžio 8-osios vakarą pasveikinti dizainerį atvyko jo talento gerbėjai ir bendražygiai iš meno, sporto, politikos, verslo, žiniasklaidos sričių.

Tarp jų – buvęs Latvijos prezidentas Valdis Zatlers, TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė, verslininkė Daina Bosas su dukra Marija Randers, modelis ir aktorė Karolina Toleikytė, dizainerio mama Vanda ir daugelis kitų.