Juozo Statkevičiaus šou Čikagoje aplankys dizaineriui brangi viešnia: atvyks iš Niujorko

Socialiniame tinkle „Instagram“ J. Statkevičius publikavo vaizdo įrašą, kuriame galime matyti Niujorke gyvenančią, iš Šalčininkų kilusią manekenę Svetlaną Griaznovą. Moteris ne kartą yra demonstravusi ant podiumo dizainerio kūrinius.

Trumpame vaizdo įraše moteris sako, jog didžiuojasi galėdama vadinti save didžiausia J. Statkevičiaus gerbėja ir nekantrauja pamatyti jo šou Čikagoje.

Pasidalindamas šiuo įrašu dizaineris neslėpė džiaugsmo, jog turi palaikančius draugus.

„Aš pats laimingiausias žmogus jaučiuosi, kad turiu tokių draugų, tai pats brangiausias turtas ir pagalba! Svetlana ir Paryžiuje, kai rodžiausi, atvažiavo, ir dabar, balandžio 15 dieną bus „Compass“ arenoje. Laukiu visų jūsų! Svetlana atskris iš Niujorko!“, – rašė J. Statkevičius.

S. Griaznova modelių agentūra „Elite“ susidomėjo dar 1993-iaisiais, kai ji dalyvavo Lenkijoje vykusiame modelių konkurse „The Look of the Year“. Mergina laimėjo vieną prizinių vietų.

Ji dirbo garsiausiose modelių agentūrose „Elite“, „Wilhelmina“, „Karin“, „Munich“, OKAY.

Svetlana demonstravo žymių dizainerių bei mados namų drabužius, o jos fotografijos puošė populiarių žurnalų, tokių kaip „Elle“, „Vogue“, „Cosmopolitan“, viršelius.