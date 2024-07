Finalinė Klaipėdos pilies džiazo festivalio diena: „Grammy“ laureatė Nicole Zuraitis ir gražiausias Italijos balsas Mario Biondi

Šeštadienį įvyko finalinė Klaipėdos pilies džiazo festivalio diena.

Klaipėdos teatro aikštėje pasirodė Daniela Simmons & Atilla Sereftug Medi jazz iš Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos, taip pat – Nicole Zuraitis iš JAV su Kauno bigbendu, vienas gražiausių Italijos balsų Mario Biondi bei tarptautinį pripažinimą pelniusi grupė „Incognito“ iš Didžiosios Britanijos, rašoma pranešime spaudai.

Be to, apie vidurnaktį įvyko naktinis jam session, Džiazo klube „Kurpiai“, kuriame scenoje pasirodžiusios žvaigždės suskambėjo dar kitomis spalvomis ir buvo dar arčiau savo klausytojų.

(37 nuotr.) FOTOGALERIJA. Klaipėdos pilies džiazo festivalio 3 diena

Klaipėdos pilies džiazo festivalio scenoje netrūko staigmenų. Vedėjų duetas Vytautas Grubliauskas ir Ugnė Martusevičiūtė spontaniškai, be išankstinių repeticijų, atliko kūrinį „Dream a little dream of me“, pritariant Kauno bigbendo pianistui Martynui Šiauliui.

Publika negailėjo plojimų ir palaikymo šūksnių.

Į sceną tarti sveikinimo žodžio lipo JAV ambasadorė Kara C. Mcdonalds Remarks, Italijos ambasadoriaus pavaduotoja Alice Barberis, Klaipėdos jūrų uostų direkcijos vadovas Algis Latakas, TV3 kūrybos direktorius Arvydas Rimas.

Festivalis buvo uždarytas su pakilia nuotaika ir didele meile džiazui. Pilna Klaipėdos teatro aikštė mėgavosi nuostabia muzika ir lydėjo muzikantus garsiais plojimais.

Apie muzikantus

Daniela Simmons & Atilla Sereftug Medi jazz (Prancūzija, Italija, Šveicarija)

Kūrybingas, Viduržemio jūros regiono muzikinį koloritą atspindintis džiazo kvintetas, siekiantis džiazo muziką padaryti prieinamą plačiajai publikai, pasitelkiant tam tikslui kūrybinę išmonę sprogstamais ritmais, netikėtais garsais ir originaliomis stilistinėmis naujovėmis.

Šis projektas yra nuostabių, talentingų ir žinomų muzikantų bendradarbiavimo rezultatas. Tai tarsi turtingos bei spalvingos harmonijos ir puikių žanro interpretacijų nuotykis, kuriame susikerta prancūzų, italų, anglų dainos.

Atilla Sereftug kūryba apima impresionistinę bei šiek tiek avangardinę pusę, siūlo plačią muzikinę dainų paletę: latino, funk ir kitas kompozicijas, kurios gerai žinomas dainas įkvepia suskambėti naujai, patraukliai, suprantamai ir įtaigiai.

Šis jo vadovaujamas kvintetas yra didžiausias tarsi banguojančios muzikos klausymo malonumas kiekvienam, plukdantis per skambančių garsų grožio pasaulį jaudinančiomis muzikinių spalvų metamorfozėmis.

Nicole Zuraitis (JAV) su Kauno bigbendu (Lietuva)

JAV gimusi, tačiau lietuviškas šaknis turinti Nicole Zuraitis yra ne tik talentinga pianistė, tris solinius albumus išleidusi kompozitorė, bet ir pasaulinio garso grupės „Birdland Big Band“ vokalistė bei „Litchfield Jazz Camp“ fakulteto narė, vedanti dainų kūrimo bei džiazo vokalo seminarus visame pasaulyje.

N. Zuraitis yra daugybės džiazo konkursų laureatė, per savo muzikinę karjerą bendradarbiavusi su tokiais muzikantais, kaip Cyrille Aimee, Thana Alexa, Dave‘as Strykeris, Tomas Chapinas, Omaras Hakimas, Melanie Safka, Helen Sung ir kt. Pastarieji metai atlikėjos muzikiniame kelyje buvo itin sėkmingi – 2018 m. išleistas, modernaus džiazo albumas „Hive Mind“ laimėjo geriausio džiazo albumo tarptautinį apdovanojimą, o už jame esančią, drauge su vyru muzikantu Danu Pugachu sukurtą, savą garsiosios Dolly Parton dainos „Jolene“ versiją buvo nominuota prestižiniuose „Grammy“ apdovanojimuose geriausios instrumentinės aranžuotės, akompanuojamos vokalisto ar vokalistų, kategorijoje, o 2024 m. jos išleistas įrašas „How Love Begins“ tapo geriausiu vokalinio džiazo albumu ir atnešė jai pirmąjį „Grammy“ apdovanojimą.

Dėl savo charizmos, stipraus vokalo bei giliai klausytojus paliečiančių pasirodymų itin JAV gyvenančių tautiečių pamėgta N. Zuraitis lietuviška kilme šiandien gali didžiuotis dėl savo senelio Danieliaus Zuraičio, kuris su tėvais, Juozapu ir Ona, į JAV emigravo 1909 m.

Atlikėjai užaugus paaiškėjo tikroji jos prosenelių gimtinės palikimo priežastis – Danieliaus mama buvo Lietuvos žydė, todėl bėgdami nuo žydų persekiojimo Zuraičiai įsikūrė JAV. N. Zuraitis palaiko ryšį su Lietuvos konsulatu Niujorke, dalyvauja įvairiuose jų ir JAV lietuvių organizuojamuose renginiuose.

Klaipėdos pilies džiazo festivalyje atlikėja pasirodė su Kauno Bigbendu. Šis kolektyvas yra aktyvus Lietuvos muzikinio gyvenimo ir džiazo festivalių, originalių programų dalyvis, su kuriuo bendradarbiauja geriausi šalies džiazo instrumentalistai ir vokalistai bei svečiai iš užsienio.

Ketvirtą dešimtmetį skaičiuojantis bigbendas kiekvieną kartą ieško netikėtų jungčių. Klausytojams tapo įsimintinos programos su smuiko virtuoze ir kompozitore Line Kruse (Danija), pianistu Peteriu Beetsu (Nyderlandai), dainininke Claire Martin (Jungtinė Karalystė), kylančia suomių žvaigžde Maja Mannila, teatrališka dainininke bei kompozicijų autore Hilde Louise Asbjørnsen (Norvegija), intelektualiuoju prancūzų džiazo dainininku Davidu Linxu ir pan.

Mario Biondi (Italija)

Dainininkas ir dainų autorius Mario Biondi yra vienas unikaliausių balsų džiazo pasaulyje. Jo vokalas jausmingas, užburiantis, tačiau tuo pačiu stiprus ir sodrus.

Sicilijoje gimusio baritono balsas dažnai lyginamas su Barry White'u ir Isaacu Hayesu. Pats atlikėjas juos vadina savo įkvėpėjais. Dainuodamas džiazą ir soul‘ą anglų ir italų kalbomis, jis kuria originalų, itališkų motyvų sklidiną, muzikos skambesį. Mario Biondi nuolat koncertuoja visoje Europoje, JAV, Australijoje.

Incognito (Didžioji Britanija)

Iš Didžiosios Britanijos kilusi grupė INCOGNITO suburta 1979 metais, melomanams ji atpažįstama, kaip puikiai interpretuojanti įvairių džiazo srovių, soul, funk, acid jazz muzikos stilius. Jie bendradarbiauja su pasaulinio žinomumo muzikantais, kaip Chaka Khan, Al Jarreau, Mario Biondi, Ed Motta, Stevie Wonder.

„Dabar yra nuostabus laikas muzikai. Mes esame ne tik atlikėjai, bet ir mokytojai, gydytojai bei geros nuotaikos ambasadoriai – ir žinoma, į tai žiūrime labai rimtai“ , – teigia INCOGNITO nariai.

Klaipėdos pilies džiazo festivalis – džiazo muzikos festivalis, organizuojamas Klaipėdoje nuo 1994 metų. XXX festivalis vyko š.m. birželio 27-29 d. Klaipėdos Teatro aikštėje. Visi renginiai NEMOKAMI Jubiliejinis Klaipėdos pilies džiazo festivalis taip pat ir nuostabaus renginio vyksiančio birželio 27-30 „The Tall Ships Races Klaipėda 2024“ kultūrinės programos partneris. Taip pat bendradarbiaujama su Tarptautiniu nematerialaus kultūros paveldo festivaliu „Lauksnos“.