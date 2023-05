„Eurovizijoje“ pasirodžiusi Jamala pažeidė konkurso taisykles: repeticijose nuslėpė svarbią detalę

Savo pasirodymo pabaigoje dainininkė sudainavo žodžius „Slava Ukraine! Gerojam slava! („Šlovė Ukrainai! Šlovė didvyriams!“). Paaiškėjo, kad Jamala šios pasirodymo dalies neatskleidė „Eurovizijos“ repeticijose, nes baiminosi, kad tai nepatiks organizatoriams. To priežastis – „Eurovizijos“ rengėjų draudimas konkurse kalbėti apie politiką, rašo portalas UNIAN.

„Jaudinausi ne tik dėl mūsiškių, bet ir šiek tiek dėl savęs. Visose repeticijose slėpiau dainos pabaigą. Bijojau, kad jie ją iškirps“, – „Instagram“ istorijose atskleidė Jamala.

Tačiau vėliau dainininkė padėkojo Jungtinei Karalystei už tai, kad neišbraukė jos kreipimosi iš eterio.

Primename, kad konkurso taisyklę dėl politinių kalbų šiemet pažeidė ne tik Jamala, bet ir Moldovos atstovas, šou metu padėkojęs Ukrainai.

Be to, Rumunijos atstovas Teodoras Andrei antrajame pusfinalyje darkart nusižengė taisyklėms ir nuo scenos šaukė antikarinį šūkį. Savo pasirodymo pabaigoje jis į mikrofoną sušuko: „Make love, not war“ („Mylėkime, o ne kariaukime“).