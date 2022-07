Elvio Presley dukros gyvenimas: 9-erių rado tėvo kūną, nelaiminga santuoka su Jacksonu ir širdgėla dėl sūnaus mirties

Lisos Marie Presley gyvenimas buvo kupinas sunkių momentų. Nuo tada, kai vaikystėje Lisa Marie buvo įtraukta į visuomenės dėmesio centrą, ji susidūrė su tragiškais įvykiais. Tėvo mirtis, buvusio vyro Michaelo Jacksono netektis ir žinia apie sūnų, be jokios abejonės, buvo vieni didžiausių sunkumų, su kuriais ji susidūrė, rašo smoothradio.com.

Jos vaikas, 27 metų Benjaminas Keoughas, mirė prieš dvejus metus. Įtariama, kad tai buvo savižudybė. Visai neseniai moteris sūnui skyrė jautrius žodžius:

„Prieš keletą metų, per Motinos dieną, su sūnumi ant kojų pasidarėme tokias tatuiruotes. Tai keltų amžinybės mazgas, kuris simbolizuoja, kad būsime amžinai susiję. Kruopščiai jį rinkome, kad atspindėtų mūsų amžiną meilę ir amžiną ryšį.“

Moters atstovas spaudai, po jos sūnaus mirties, anksčiau pareiškė: „Ji visiškai sugniuždyta... Ji dievino tą berniuką. Jis buvo jos gyvenimo meilė.“

52 metų dainininkė Lisa Marie taip pat turi dukrą Riley su vyru Danny Keough ir 11 metų dvynius Finley ir Harperį su buvusiu vyru Michaelu Lockwoodu. Be netekčių šeimoje, ji patyrė sunkumų ir asmeniniame gyvenime, kai jai teko išgyventi net keturias viešai nuskambėjusias skyrybas. Čia pažvelgsime į sunkumus, kuriuos Lisa Marie Presley įveikė per savo gyvenimą.

Tėvo mirtis

Lisai Marie tebuvo 9 metai, kai ji 1977-ųjų metų rugpjūčio 16-osios naktį pamatė savo tėvo Elvio Presley lavoną. Prisiminimas mergaitei paliko ilgalaikį poveikį, nes ji prisimena, kad paskutinį kartą gyvą rokenrolo karalių matė, kai jis pabučiavo ją prieš miegą jų namuose Greislande.

Nuo to laiko Lisa Marie per daug neatviravo apie jo mirties aplinkybes: „Man nepatinka apie tai kalbėti. Iš tikrųjų buvo 4 val. ryto, aš turėjau miegoti. Jis mane pažadino“. Kitą kartą maža mergaitė pamatė savo tėvą, kai rado jo merginą Ginger Alden, bandančią vyrą pažadinti. Elvis Presley jau buvo miręs.

Elvis gulėjo šalia tualeto, veidu žemyn ant kilimo, o ji skubėjo paskambinti jo buvusiai merginai Lindai Thompson. „Mano tėtis mirė! Jis uždusęs guli ant kilimo!“ – ji prisimena sakiusi. Tačiau jos tėvo kūnas nebuvo iš karto išneštas iš namų po jo mirties, o Lisa Marie jautė didžiulę paguodą, kad jis vis dar yra ten. „Jo kūnas namuose išbuvo tris dienas ir jame buvo labai keistos paguodos, todėl man tai nebuvo realu“, – sakė ji.

Kančiomis apipintas Elvio Presley dukros gyvenimas: 9-erių rado negyvą tėvą, nelaiminga santuoka su Michaelu Jacksonu ir širdgėla dėl anksti mirusio sūnaus (7 nuotr.) Kančiomis apipintas Elvio Presley dukros gyvenimas: 9-erių rado negyvą tėvą, nelaiminga santuoka su Michaelu Jacksonu ir širdgėla dėl anksti mirusio sūnaus (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas) Lisa Marie Presley su Michaelu Jacksonu (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas) Lisa Marie Presley su sūnumi Benjaminu (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas) +3 Lisa Marie Presley su šeima (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas) Lisa Marie Presley su Michaelu Lockwoodu (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas) Lisa Marie Presley su Michaelu Jacksonu (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas) Lisa Marie Presley su šeima (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kančiomis apipintas Elvio Presley dukros gyvenimas: 9-erių rado negyvą tėvą, nelaiminga santuoka su Michaelu Jacksonu ir širdgėla dėl anksti mirusio sūnaus

Sunki santuoka su Michaelu Jacksonu

Nepaisant to, kad Michaelas Jacksonas pirmą kartą susitiko su moterimi 1975 m., kai jai buvo vos 7 metai, Lisa Marie su juo užmezgė „suaugusiųjų draugystę“ tik 1992 metais. 1994 m., praėjus vos 20 dienų po skyrybų su pirmuoju vyru Danny Keoghu, Michaelas Jacksonas ir Lisa Marie Presley susituokė. Santuoka truko tik dvejus metus ir jos metu dažnai skambėjo skandalai ir kaltinimai, kad Michaelas Jacksonas tariamai prievartaudavo vaikus.

Kalbėdama su Rolling Stone 2003 m., Lisa Marie sakė, kad netrukus po to, kai susitiko su Michaelu jau suaugusiu, ji ne iš karto suprato, kas jis yra iš tiesų: „Jis iš karto pradėjo teisintis dėl to, ką žmonės kalba apie jį ir kas yra tiesa. Visiškai tikėjau jo paaiškinimu. Jis versdavo tikėti tuo „vargšo, nesuprasto žmogaus“, įvaizdžiu. Aš juo tikėjau, nes jis mokėjo puikiai įtikinėti... Aš tiesiog tikėjau viskuo, ką jis pasakė.“

Lisa Marie ir Michaelo Jacksono vestuvės įvyko praėjus metams po to, kai Jordanas Chandleris pateikė ieškinį dainininkei dėl seksualinio išnaudojimo.

„Maniau, kad visa tai, ką jis daro – filantropija, vaikai ir visa tai – buvo nuostabu, ir galbūt galėtume kartu išgelbėti pasaulį. Tačiau tai buvo kliedesiai. Man į galvą šovė romantiška mintis, kad galėčiau jį išgelbėti, o mes galėtume kartu išgelbėti pasaulį.“

Apmąstydama santuokos poveikį jos gyvenimui ir reputacijai, ji sakė: „Viskas, ką iš to gavau, buvo siaubinga. Nusprendžiau jį palikti“.

„tačiau žmonės to iki šiol nesupranta ir sako: „Atrodėte gražiai kartu – kodėl viskas taip greitai subyrėjo?“, – tęsė ji. Pora išsiskyrė 1996 m. rugpjūtį, bet, kaip pranešama, ketverius metus po santuokos bendravo ir išliko draugais iki Michaelo Jacksono mirties 2009 m.

107 dienas trukusi santuoka su Nicholu Cage'u

2002 m., kai Lisa Marie ką tik nutraukė sužadėtuves su dainininku Johnu Oszajca, ji susitiko su aktoriumi Nicholu Cage'u ir tarp jų sklandė kibirkštys. Jiedu užmezgė trumpą santuoką, kuri baigėsi tuo, kad Cage'as pateikė skyrybų prašymą vos po 107 dienų.

Kalbėdama su Larry Kingu 2003 m., Lisa apmąstė santykius su Holivudo žvaigžde, sakydama: „Mes buvome iš panašios aplinkos, tikome vienas kitam. Mes turėjome puikų ryšį. Mes abu buvome šiek tiek tokie piratai. Ir jei vienas piratas susituokia su kitu, jie nuskandina laivą. Ir santuoka arba stabilizuoja tavo gyvenimą, arba paryškina visas problemas. Ši santuoka nebuvo nieko gero“, – tikino moteris.

Karčios skyrybos su Michaelu Lockwoodu

2006 m. sausio mėn. Lisa Marie ketvirtą kartą ištekėjo už muzikos prodiuserio ir gitaristo Michaelio Lockwoodo. Nepaisant to, kad Elvio Presley dukra į santuoką atnešė 62 milijonus dolerių paveldėtą turtą, o Michaelas atnešė tik 3000 dolerių, jiedu vienas kitą labai įsimylėjo ir susilaukė dvynių mergaičių – 11 metų Finley ir Harper.

Ši santuoka buvo ilgiausia jos gyvenime iki šiol, tačiau ji nutrūko praėjus dešimtmečiui 2016 m. Nepaisant to, kad Lisa Marie sudarė tvirtą ikivedybinę sutartį, Michaelas padavė savo žmoną į teismą kaulydamas iš jos didelę jos turto dalį, motyvuodamas tuo, kad advokatai jam buvo blogai patarę ir per jų vestuves tinkamai neperskaitė sutarties. Mūšis užsitęsė dvejus metus ir galiausiai 2018 m. buvo išspręstas Lisa Marie naudai. Jos turtas liko apsaugotas, o Michaelas liko beveik be pinigų.

Sūnaus mirtis

Teigiama, kad Benjaminas Keough – Lisos Marie sūnus iš pirmosios santuokos su Danny Keough – mirė nuo šautinės žaizdos. Jam buvo vos 27-eri metai.

Benjaminas visą gyvenimą išliko ne itin žinomas, tačiau turėjo keletą žinomų vaidmenų filmuose ir taip pat buvo muzikantas. Jis buvo žinomas dėl neįtikėtino panašumo į savo senelį Elvį Presley.

Lisa Marie anksčiau sakė: „Benas labai panašus į Elvį. Kai jis užlipdavo ant scenos, žmonės visada sujudėdavo. Visi apsisukdavo ir tiesiog įbedę akis į jį žiūrėdavo, kai jis buvo ten. Visi jį fotografuodavo, tai tiesiog nerealu.“

Manoma, kad 2012 m. Lisa Marie daina „Storm & Grace“ buvo skirta Benjaminui, kurio antrasis vardas buvo Storm.