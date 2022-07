Algirdas Butkevičius – apie greitį ir jo pavojus: prisiminė žuvusį sūnų

Kaip lenktynininkai ūždami po truputį įveikė 373 ratus, susirinko pažiūrėti ir garsūs Lietuvos žmonės. Didžiųjų lenktynių starto nepraleido ir Seimo, žaliųjų partijos narys Algirdas Butkevičius.

Į Palangą jis atvyko kartu su šeima – žmona Janina, dukra Indre ir anūku Simonu.

„Pirmą kartą į tokias lenktynes atsivežėme anūką, tai jis šiek tien nuvargo. Visas lenktynes stebėjome kartu su šeima iki galo“, – atvirauja A. Butkevičius.

Pats vyras – nuolatinis autolenktynių stebėtojas. Jį ryšiai su renginiu sieja dar nuo laikų, kai jis buvo Susisiekimo ministras 2006–2008 metų kadencijoje.

„Tuo metu, kai čia lenktynių vietoje buvo tik pradėtas tiesti kelias, aš buvau Susisiekimo ministras. Bendradarbiavau nuo seno dar su Dariumi Jonušiu (aut. past. – lenktynių organizatoriumi). Turėjau užduotį suorganizuoti kelių praplatinimą, kad būtų galima nutiesti kelius ten, kur keičia ir remontuoja. Tuomet buvo paruoštas projektas, kuris neatitiko lenktynių organizavimo reikalavimų“, – pasakoja jis.

Greičio nemėgsta

Politikas atviras – su autosportu jį sieja ne tik darbo ryšiai, bet ir šeima. Daugiau nei prieš 10 metų tragiškoje avarijoje, kai susidūrė lengvasis automobilis su autobusu, mirė jo 25-erių sūnus Martynas, kuris buvo pasižymėjęs autosporte.

„Mano žuvęs sūnus, kuris anksčiau dalyvavo kartinguose, buvo Pabaltijo kartingų čempionas, jam tekdavo daug ir nuolat bendradarbiauti su šių lenktynių organizatoriais, – atskleidžia A. Butkevičius. – Toks ryšys iš ankstesnių laikų, jį palaikau nuolat.“

Nors ir neatvirauja, ar gąsdina praeities šešėliai, bet pats Seimo narys atviras – greičio būdamas už vairo stengiasi neviršyti.

„Nesu didelis greičio mėgėjas, daugiau laikausi atsargumo ir Kelių eismo taisyklių. Manau, kad greitį galima demonstruoti tik tam tikruose renginiuose, o kelyje visada stengiuosi elgtis dėmesingai, atsakingai ir teisingai. Kai buvau Susisiekimo ministras, mano misija buvo „Stop karui keliuose“, – atskleidžia vyras.

Šeštadienį Palangoje įvyko tradicinės lietuviškojo „Le Mano“ lenktynės „Aurum 1006 km by Hankook“. Šiemet tiek lenktynių, tiek kvalifikacijos metu buvo gerinami trasos rekordai, o galop bendroje įskaitoje laimėjo „Circle „Circle K – Lesta Racing Team“, kuri šiemet lenktynėse dalyvavo su „Audi R8 LMS“ automobiliu. Negana to, pergalę dar saldesnę padaro pagerintas trasos įveikimo rekordas. Lenktynininkai šiemet 1006 kilometrus (373 ratus) įveikė per 8 valandas ir 21 minutę.