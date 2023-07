Elena iš „Power Hit Radio“ – apie darbą pajūryje: teko ieškoti pasimetusių vaikų

Palangos paplūdimyje įrengtoje radijo studijoje dirbanti E. Karalienė atvira – naujoje darbo vietoje pirmomis dienomis ji jautėsi tarsi nesava. Beveik penkerius metus mergina buvo įpratusi dirbti įprastu grafiku, o staiga pasikeitė viskas – miestas, aplinka, gyvenamoji zona ir, žinoma, darbo vieta.

„Nors visiems iš šalies atrodo, kad mes tiesiog sėdime prie mikrofono ir kalbame, bet tikrai sunku susikaupti naujoje erdvėje. Tačiau jau pirmai savaitei įpusėjus pilnai apsipratome ir galime tęsti savo darbus visiškai įprastai. Tiesa, man gal didžiausias skirtumas yra tas, kad bekalbėdami eteryje mes pagaliau pirmąkart matome savo klausytojus. Matome akis žmonių, kuriems kas rytą kalbame užsidarę savo studijoje Vilniuje. Labai geras jausmas!“ – džiaugsmo neslėpė E. Karalienė.

REKLAMA

REKLAMA

Į Palangą atvykusios „Power Hit Radio“ komandos čia laukė ne tik nauja darbo aplinka, bet ir netikėti išbandymai. Elena su kolega Sauliumi Baniuliu kartą, vos tik pradėję eterį, susidūrė su netikėtai dingusia elektra. Kaip pasakojo mergina, laidų vedėjai iškart ėmė ieškoti pagalbos, tačiau galiausiai paaiškėjo, kad elektra dingo beveik visoje Palangoje.

REKLAMA

„Pirmąkart Basanavičiaus gatvę mačiau tokią tylią – niekas negalėjo dirbti, muzika negrojo... Mes, aišku, socialiniuose tinkluose savo klausytojams iškart papasakojome, kas nutiko. Po kiek laiko atvyko šalia mūsų įsikūrusi ledų pardavėja, kuri dėkojo, kad pasidalinome elektros dingimo žinia – ji net nesiruošė taip anksti keliauti į darbus, tačiau pamačiusi mūsų story atskubėjo gelbėti tyžti pradėjusių ledų. Elektros dingimas čia, Palangoje, muzikos skambėjimui mūsų eteryje visiškai neturėjo įtakos, o patys, kai gedimas buvo sutvarkytas, po geros valandos grįžome į darbus įprasta tvarka“, – sakė laidų vedėja.

REKLAMA

REKLAMA

Pajūryje dirbanti Elena Karalienė (23 nuotr.) Elena Karalienė su vyru Vytautu Karaliumi (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) +19 „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė su klausytoja (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė su vyru Vytautu Karaliumi (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) Elena Karalienė (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo) „Power Hit Radio“ darbo pajūryje akimirkos (nuotr. asm. archyvo)

(23 nuotr.) FOTOGALERIJA. Pajūryje dirbanti Elena Karalienė

Tiesa, dingusi elektra – ne vienintelis kuriozas, nutikęs pajūryje dirbantiems radijo laidų vedėjams. Elena atskleidė, kad čia jai pirmąkart teko ieškoti pasiklydusio vaiko tėvų. Kaip pasakojo mergina, kartą baigusi eterį ir prisėdusi papietauti, ji staiga išgirdo, kaip mergaitę už rankos atvedusi pora ieško pagalbos.

„Net nepajutau, kaip atsistojau ir jau bėgau megafono link. O tada su megafonu laksčiau po Basanavičiaus gatvę su informacija apie ją. Mergaitė buvo tokia išsigandusi, kad sunkiai kalbėjo. Bandėme iš jos išgauti kuo daugiau žinių apie artimuosius, su kuriais ji buvo. Man jau beprarandant viltį, išgirdau, kad viena kompanija ieško šios mergaitės. Tiesa, mane kiek neramino tai, kad jie buvo visiškai atsipalaidavę. Pamenu, kaip leptelėjau jiems: „kaip pametę vaiką, esat tikrai per daug ramūs.“ Vaikinus atvedus iki mūsų studijos, kur laukė mergaitė, supratome, kad kažkas ne taip – ji pradėjo dar labiau verkti ir sakė, kad su jais niekur neis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Per tą laiką, kol laksčiau Basanavičiaus gatve, priėjo mūsų klausytoja pareigūnė, kuri kaip tik poilsiavo Palangoje. Ji buvo spėjusi jau ir 112 paskambinti, ir mergaitę nuraminti. Nusprendėme, kad kol neateis mažylės sesuo, niekam jos neatiduosime. Po kiek laiko atbėgo mažas berniukas, kurį mergaitė apsikabino. Pasirodo, kad tai buvo jos brolis, o kiek vėliau prisistatė ir vyresnioji sesuo. Baisu ieškoti pasiklydusių tėvų ir matyti tuos, kurie pasimetė. Niekam nelinkiu šito jausmo“, – pripažino ji.

REKLAMA

Darbas Lietuvos pajūryje „Power Hit Radio“ laidų vedėjams tapo iššūkiu ir dėl to, nes čia jie darbuojasi be laisvadienių. Elenos tikinimu, dirbti be poilsio yra sudėtinga, tačiau pasibaigus eteriui ji stengiasi atrasti laiko sau ir pasimėgauti pajūrio malonumais.

„Geriausias sprendimas buvo apsigyventi pušyne, toliau nuo miesto šurmulio. Taip ir dviratis tapo nepamainoma transporto priemone kasdien – net nepajuntu, kaip kasdien numinu 20-30 km, regis, nesistengdama, o tik važiuodama ten, kur reikia. Po darbo traukiu riedučius, riedu Šventosios link, klausausi mėgstamos muzikos, keliauju į baseiną ar prie jūros. Moku leisti laiką viena ir labai aiškiai suprantu, kada tokio laiko man reikia. Socialinė baterija intensyviai bendraujant tikrai išsikrauna, todėl tik pabuvus viena galiu ją vėl įkrauti“, – kalbėjo E. Karalienė.