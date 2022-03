„Ekstrasensų mūšio“ nugalėtojas prabilo apie karą ir Putino likimą: viskas prieš akis

Maksimas Gordejevas pasikalbėjo su kiev.vgorode.ua žurnalistu ir išreiškė savo nuomonę apie karą ir galimą V. Putino likimą.

Kiek truks karas?

Ukrainos laukia 3 puolimo bangos. Pirmoji banga – jie (red.past Rusija) pasitelks savo eilinius piliečius.

Antroji banga – jie panaudos baltarusų kariuomenę. Ir tuomet galimai įvyks 3 banga. Galutinė. Putinas panaudos maksimalų ginklų skaičių ir profesionaliausius samdinius.

Todėl į atsakymą į klausimą „Kaip greitai baigsis karas“ – galiu atsakyti taip, jog viskas gali trukti iki 8 mėnesių. Tačiau noriu, kad visi suprastų, jog tai nėra karas, kuris baigsis po 8 mėnesių. Tai reiškia, kad Ukraina visiškai atsigaus ir vėl taps nepriklausoma per 8 mėnesius. Bet būtent skaičius 8 simbolizuoja Ukrainos žmonių pergalę, ir jis asocijuojasi su mumis: esame stiprūs iki begalybės, galime viską.

Kas laimės šį karą?

Neabejoju, kad mūsų ukrainiečiai laimės. Nes mūsų stiprybė yra vienybėje. Nors ne visada vieni su kitais randame bendrą kalbą, vis dėlto, kalbant apie mūsų šeimų gyvenimą, tampame vieningi kaip niekas kitas. Taro kortose aiškiai matyti 2 taurės, kurios simbolizuoja galingą energetinį aljansą su labai svarbiu partneriu ar šalimi. Iškrito ir Žvaigždės korta, kuri žada ne tik mūsų pergalę, bet ir tai, kad savo žemę susigrąžinsime, kad ir kaip būtų.

REKLAMA

Ar rusai nuvers Putiną?

Tokio scenarijaus tikimybė labai maža. Putinas savo palydą labai stipriai laiko savo rankose, nuversti jo rusams beveik neįmanoma. Nes rusai yra silpna tauta ir istoriškai įprato paklusti.

Koks likimas laukia Putino?

Matau Mirties kortą. Pasakysiu taip: jis jau miršta, bet aplink jį yra stiprūs gydytojai, kurie palaiko jo sveikatą. Mieli ukrainiečiai, Putino energijos beveik nebėra, o tiesa jau šliaužia į Rusiją, kaip vėžinis auglys plinta ir slegia žmonių aklą pasitikėjimą. Taip, ir pats Rusijos lyderis turi baisią ligą, aš tai matau kaip ekstrasensas. Jo mirtis arti.

Vienintelis dalykas, kurį matau yra tai, kad jis gali dingti. Tai reiškia, kad jis gali pasislėpti, pabėgti.

Pamirškite baisųjį „raudoną mygtuką“, kurį jis tariamai nešiojasi su savimi. Jis išnyks taip pat staiga, kaip atsirado. Bet – tai tik tada, kai jis supras, kad jo laikas baigėsi.

Koks gyvenimas laukia ukrainiečių pasibaigus karui?

Nepatikėsite, kaip labai pasikeis ukrainiečių gyvenimas. Būsime priimti visame pasaulyje. Mes visada turime rasti pliusų ir naudos, net ir baisiausiuose įvykiuose.Visas pasaulis pradės gerbti Ukrainą ir pripažins mūsų daromą įtaką pasaulio ekonomikai. Mūsų valiuta taps daug stabilesnė.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip rusai gyvens pasibaigus karui?

Kaip sakiau, rusai niekada nesijaučia kalti dėl savęs. Iš patirties matome, kaip jie sunaikino Gruziją, prisimename karą su Jugoslavija, Čečėnija, kai užkariavo mūsų žemes: Donbasą, Luhanską, Krymą. Ačiū Dievui, kad gyvenu šalyje, kuri priima ir gailisi net tų, kurie to visiškai nenusipelnė. Mes juos sunaikinsime ne tik fiziškai, bet ir savo gerumu.

Ar Zelenskis antrą kartą taps Ukrainos prezidentu?

Aš asmeniškai nebalsavau už Zelenskį, be to, netikėjau juo. Bet pripažįstu savo klaidą, kaip ir daugelis ukrainiečių. Ir jei būtų galimybė už jį balsuoti, pakeisti savo pasirinkimą praeityje, net nesigailėdamas balsuočiau už jį milijoną kartų. Ateityje tikrai už jį balsuosiu. O ar jis bus prezidentas? Visata dar nepasirengusi pasakyti. Viskas priklauso nuo to, kokį sprendimą jis priims. Laukiame įvykio, apie kurį mūsų prezidentas ilgai svarstys ir tvirtai apsispręs. Dėl to bus sprendžiamas jo antrosios kadencijos likimas. Negaliu pasakyti, koks tai bus pasirinkimas, bet tikrai žinau, kad tai pakeis visos istorijos eigą.