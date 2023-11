Eidamas 66-uosius mirė grupės „The Pogues“ lyderis Shane'as MacGowanas

Jam buvo 65 metai.

„Shane'as, kuris visuomet bus mano šviesa, (...) iškeliavo pas Jėzų ir Mariją bei savo nuostabią motiną Therese“, – „Instagram“ žinutėje rašė Sh. MacGowano žmona Victoria Mary Clarke.

„Su giliausiu liūdesiu ir sunkiausia širdimi pranešame, kad mirė mūsų gražiausias, mylimiausias ir brangiausias mylimas Shane'as Macgowanas“, – sakoma jos, velionio sesers Siobhan ir tėvo Maurice'o pareiškime.

Pareiškime priduriama, kad muzikantas mirė ramiai, šalia jo buvo jo šeima.

Sh. MacGowanas, kuris nuo liepos vis atsidurdavo Dublino ligoninėje, labiausiai išgarsėjo 1987 metais sukūręs didžiausią „The Pogues“ hitą – airių folkloru persmelktą kalėdinę dainą „Fairytale of New York“.

Ministras pirmininkas Leo Varadkaras pavadino Sh. MacGowaną nuostabiu muzikantu ir artistu.

„Jo dainose nuostabiai perteikta airių patirtis, ypač patirtis būti airiu užsienyje“, – rašė jis „X“.

L. Varadkaro pavaduotojas Michealas Martinas sakė, kad jį sugniuždė Sh. MacGowano mirtis, ir pavadino šį muzikantą kultiniu.

„Jo mirtis ypač skaudi šiuo metų laiku, kai klausomės „Fairytale of New York“ – dainos, kuri rezonuoja mums visiems“, – rašė jis.

Karjeros pradžia

Keltiško roko grupė „The Pogues“, pavadinta pagal airių gėlų kalbos frazę „póg mo thóin“ („pabučiuok mano užpakalį“ (kiss my arse)), išgarsino Sh. MacGowaną. Paskui jis buvo iš jos išmestas dėl piktnaudžiavimo alkoholiu ir narkotikais, atlikėją lydėjusių didžiąją jo gyvenimo dalį.

„Shane'as bus prisimenamas kaip vienas geriausių dainų tekstų kūrėjų“, – sakoma Airijos prezidento Michaelo D. Higginso pareiškime.

Nors Sh. MacGowanas laikomas airiu, jis gimė Anglijoje airių kilmės tėvams. Visgi didžiąją vaikystės dalį su motinos šeima praleido Airijoje.

Būdamas paauglys jis gavo stipendiją elitinėje Londono Vestminsterio mokykloje, bet buvo pašalintas pas jį radus narkotikų.

Būdamas 17 metų jis atsidūrė reabilitacijos klinikoje, nes turėjo problemų dėl valiumo vartojimo.

Sh. MacGowaną užaugino Londono pankroko scena, mėgdžiodamas Johnny Rotten, Sid Vicious ir Billy Idol pseudonimų stilių jis buvo pasivadinęs „Shane O'Hooligan“.

Pirmoji jo grupė buvo „The Nipple Erectors“, o 1982 metais susikūrė „The Pogues“.

Grupės pavadinimas iš pradžių buvo „Pogue Mahone“ – anglizuota airiško įžeidimo forma. Tačiau netrukus jis buvo sutrumpintas.

Komercinė sėkmė

Pirmasis „The Pogues“ albumas buvo 1984 metais išleistas „Red Roses for Me“. Antrasis jų albumas „Rum, Sodomy & The Lash“ pasirodė po metų.

Grupė sėkmės sulaukė religinio konflikto Šiaurės Airijoje įkarštyje, o „The Pogues“ kūryba turėjo ryškų politinį atspalvį.

1988 metų dainoje „Streets of Sorrow/Birmingham Six“ pasakojama apie šešių airių, neteisingai įkalintų už gyvybes nusinešusius sprogdinimus dviejuose Anglijos centrinio miesto baruose, likimą.

Airijos respublikonų armija (IRA) buvo plačiai įtariama įvykdžiusi 1974 metų išpuolį, per kurį žuvo 21 žmogus ir dar daugybė buvo sužeisti.

„Jie vis dar atlieka bausmę už tai, kad buvo airiai netinkamoje vietoje ir netinkamu laiku (angl. They're still doing time/For being Irish in the wrong place/And at the wrong time)“, – dainavo Sh. MacGowanas.

Šis kūrinys buvo uždraustas Jungtinės Karalystės vyriausybės, kuri neleido transliuoti proairiškų respublikonų sukarintų grupuočių ir jų politinių atstovų retorikos.

Tačiau 1991 metais, kai visiems šešiems vyrams apeliacine tvarka buvo panaikinti kaltinimai, grupė apgynė savo reputaciją. Tai tebelaikoma viena didžiausių teisingumo klaidų JK.

Šiaurės Airijos nacionalistų partijos „Sinn Fein“ pirmininkė Mary Lou McDonald (Meri Lu Makdonald) pavadino Sh. MacGowaną „poetu, svajotoju ir socialinio teisingumo gynėju“.

„Jis buvo respublikonas ir išdidus airis. Niekas taip nepasakojo airių istorijos kaip Shane'as. Jis mums dainavo apie svajones ir fiksavo emigracijos istorijas“, – sakė ji.

Jos pirmtakas Gerry Adamsas (Džeris Adamsas) ir artimas Sh. MacGowano bei V. M. Clarke draugas sakė: „Airija neteko didelio patrioto, poeto ir nuskriaustųjų bei atstumtųjų draugo.“

Priklausomybės

„The Pogues“ hedonistinius klestėjimo laikus nuolat temdė neprognozuojamas, alkoholio padaugindavęs Sh. MacGowanas.

1991 metais, praėjus trejiems metams po to, kai buvo išleistas jų sėkmingiausias albumas „If I Should Fall from Grace with God“, jis buvo išmestas iš grupės.

2004 metais Sh. MacGowanas teigė besidžiaugiantis, jog ištrūko gyvas.

Jis toliau koncertavo su nauja grupe „Shane MacGowan and The Popes“, o paskui kuriam laikui vėl prisijungė prie „The Pogues“.

Tačiau viešumoje jis liko žinomas kaip daug geriantis ir narkotikus vartojantis maištininkas.

2016 metais jo žmona pranešė, kad jis pagaliau tapo blaivus, nors ir buvusio savęs šešėlis, ir net susitvarkė savo sugedusius dantis.

Pastaraisiais metais Sh. MacGowanas turėjo daug sveikatos problemų, o po to, kai 2015 metais krisdamas susilaužė dubenį, naudojosi neįgaliojo vežimėliu.

Šį sausį jis patvirtino, kad serga smegenų liga encefalitu, dėl kurios kelis kartus gulėjo ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje.