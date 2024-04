Edgaras Bechteris su partnere originaliai įamžino Kubos nuotykį: „Noriu tai parsivežti su savimi namo“

„Visi kalba apie aistrą, aplinką. Supratau, kame yra pagrindinė bėda manyje – nemačiau nieko, nei aplinkos, nejutau aistros. Žinau, kad taip yra nuo vaikystės.

Aš mėgaujuosi viskuo tik tada, kai tiksliai žinau, ką darau. Visas kitas laikas yra mano vidinis darbas ir pasiruošimas.

Baisiausia, kad aš šiandien nieko nepatyriau, nes buvau užsiėmęs savimi“, – po iškritimo kalbėjo jis.

Bet visgi salsoje emocija – bene svarbiausias dalykas.

„Nemoku atsijungti ir gyventi šia diena, esu tiesiog įstrigęs darbuose, noriu visada viską tobulai padaryti. Per visus pasirodymus aš kaip nenormalus galvojau tik apie vedimą ir svečius. Visiškai atsiribojau nuo emocijos“, – kalbėjo Edgaras.

Įprasmino patirtį

Nepamirštamą Kubos nuotykį vyras su šokių partnere Indira išsaugojo ne tik širdyje, bet ir ant kūno – abudu jie pasidarė prasmingas tatuiruotes.

Edgaras ant krūtinės išsitatuiravo ispanišką frazę „Viviendo la vida loca“ (liet. „Gyventi laisvą, nurautą gyvenimą“). Tuo tarpu Indira išsitatuiravo lietuvišką žodį „Tebūnie“.

„Jaučiu, kad man to nurauto, laisvo gyvenimo trūksta. Supratau tai projekte. Sutikau daug žmonių, kurie gyvena skurdžiai, nepritekliuje, bet nepaisant to, jie yra laimingi. Noriu tai parsivežti su savimi namo ir to neprarasti“, – neslėpė jis.

Poros tatuiruotes pamatykite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.

