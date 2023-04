Edas Sheeranas pasidalijo jautriais išgyvenimais: nesulaikė ašarų

Neseniai „Disney Plus“ kanale pasirodė pirmasis dokumentinės juostos „Ed Sheeran: The Sum Of It All“ anonsas, kuriame – daugybė dar niekada nematytų kadrų iš atlikėjo karjeros pradžios ir dabartinio gyvenimo, rašo portalas „Mirror“.

Tarp anksčiau neviešintų vaizdo įrašų – ne tik Edo karjeros pradžios akimirkos, bet ir šilti momentai su žmona Cherry, kuri anonse matoma dar besilaukianti.

„Viskas mano gyvenime tapo daug geriau, kai jame atsirado Cherry. Aš vedžiau, tapau tėvu, kuris turi dvi dukras, – džiaugėsi E. Sheeranas.

Nors dokumentinio serialo anonse gerbėjai turės galimybę išvysti ne vieną džiaugsmingą atlikėjo gyvenimo akimirką, čia netrūks nei ašarų, nei skausmo.

Dokumentinėje juostoje jis ne tik atskleis, jog jo žmonai laukiantis antrojo vaikelio buvo diagnozuotas auglys, bet ir prabils apie tai, ką išgyveno netekęs geriausio draugo. Ne viename epizode matyti, kaip E. Sheeranas, prisimindamas skaudžius išgyvenimus, nesulaiko ašarų.

„Cherry sveikata, ji buvo tikrai bloga“, – klipe pasakojo Sheeranas, pridurdamas, kad netrukus po to jo geriausias draugas Jamalas Edwardsas mirė nuo širdies smūgio, kurį sukėlė narkotikai.

Edas pridūrė, kad tuo metu jis „sukosi baimės, depresijos ir nerimo spiralėje“, jautėsi taip, tarsi „skęstų“, o jo galva būtų „žemiau paviršiaus“. Dainininkas pasakojo, kad netektys buvo užvaldę jo gyvenimą, o kiekvienąkart, kai nutinka kažkas blogo, jis yra linkęs parašyti dainą.

„Jaučiu, kad kiekvieną akimirką mokausi, gyvenimas nenuspėjamas, viskas gali labai greitai pasikeisti“, – tikino jis.

E. Sheerano naujojo keturių dalių dokumentinio serialo premjera įvyks 2023 m. gegužės 3 d.