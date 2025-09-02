Džiugios permainos „Ūkininkai ieško meilės“ dalyvio Roko gyvenime: prakalbo apie neseniai atrastą meilę

Laidoje „Ūkininkai ieško meilės“ išgarsėjusį Roką išvysite naujajame „Miestas ar kaimas“ sezone – jau šiandien, 19.30 val. per TV3!
Naujienų portalui tv3.lt TV3 žiniasklaidos grupės projekte „Ūkininkai ieško meilės“ išgarsėjęs dalyvis Rokas prieš dalyvavimą laidoje „Miestas ar kaimas“ atvirai prakalbo apie ūkį ir atskleidė, ar jo širdis – užimta.
Dalyvavimas projekte ir širdies reikalai
Vasaros pradžioje Rokas dalyvavo laidoje „Ūkininkai ieško meilės“. Pasiteiravus, ar kaip nors pasikeitė gyvenimas po projekto, pašnekovas buvo atviras.
„Niekaip nepasikeitė, gal tik šiek tiek žinomesniu tapau, bet niekas kardinaliai nepasikeitė. Laikausi savo gyvenimo kelio. Darau tą patį, ką dariau ir anksčiau. Galbūt sulaukiu daugiau dėmesio. Buvo, kad rašė žmonės, norėjo susipažinti. Aš šiek tiek pabendrauju, neatstumiu žmonių. Faktas, kad nuo tų, kurie yra nagli ir peržengia ribas – einu kuo toliau“, – sakė jis.
Dalyvavimas projekte jam buvo ne tik viešumo išbandymas, bet ir asmeninis iššūkis: „Kiekviena diena vis kažko naujo išmoko.
Projekte buvo didesnis iššūkis – perlipti per save. Pats save filmuoju su go pro kamera, talpinu vaizdo įrašus į „YouTube“. Čia jau buvo visai kitas lygis, daugiau žmonių. Iš pat pradžių buvo jaudulys, vėliau pripratau, susipažinau su žmonėmis, kolektyvu.“
Nors meilės projekte Rokas nesutiko, gyvenimas vis tiek atnešė staigmenų – širdis jau užimta. Į vyro širdį neseniai pasibeldė šilti jausmai.
„Tai – naujai atrasta meilė. Kiekvienam žmogui taip atsitinka, kad anksčiau ar vėliau susirandi antrą pusę. Čia nebuvo meilė projekto dėka. Tiesiog atradau iš savo gyvenimo meilę“, – sakė jis.
Nors mylimoji gyvena kiek atokiau, pora retai būna atskirai.
Darbas ūkyje
Ūkininko kasdienybė – intensyvi ir nenuspėjama. Rokas rūpinasi ne tik savo ūkiu, bet ir padeda tėvams:
„Kaip ir kiekvieno ūkininko – atsikeli anksti ryte, pagalvoji, kokius darbus reikia pradėti daryti. Rūpinuosi gyvuliais, žemės darbais, aplinka.
Padedu tėvams, bet ir turiu savo ūkį, tai dirbu taip bendrai. Padedu ir tėvams, ir savo ūkį žiūriu. Nėra taip, kad vienas viską darai. Daug darbo, po truputį plečiamės, didiname apimtis“, – su šypsena pasakojo ūkininkas.
Nepaisant visko, Rokas neslepia – šie metai ūkininkų nelepina. Dėl dažno lietaus sunku tinkamai nuimti derlių.
„Su iššūkiais susiduri kiekvieną dieną. Būna momentų, kai nežinai, ar verkti, ar juoktis. Būna, kad susiplanuoji darbus ir tik pamatai, kad technika yra sugedusi, kuri reikalinga tam momentui. Paskui pradeda lyti lietus ar koki audra užeina. Tada jau viskas, patiri nuostolį.
Šią vasarą daug lija, todėl labai sunku yra suderinti, kad būtų kokybiškai nuimtas derlius. Pas mus mažas ūkis, todėl neturime savo didesnio sandėlio ar džiovyklės, todėl reikia samdyti, ieškoti, kas tai galėtų padaryti“, – atviravo jis.
Tiesa, šaltuoju sezonu ūkininkai gali kiek ramiau atsikvėpti:
„Žiemą būna laisviau, paprasčiau. Daugiau laisvų dienų, bet vis tiek auginame gyvulius. Ryte, vakare reikia juos apžiūrėti, su jais pakalbėti, pamaitinti. Gyvūnas turi jausti ryšį ir žinoti, kad esi jo šeimininkas. Reikia gyvulį pašerti, paglostyti.“
Vis dėlto Rokas tvirtai laikosi savo pasirinkimo – miesto gyvenimas jo niekada nežavėjo.
„Galiu atvirai ir užtikrintai pasakyti, kad negalvoju apie gyvenimą sostinėje. Ūkis man yra viskas, aš ten gimiau, užaugau ir planuoju plėsti ūkį ir įgyvendinti savo svajonę.“
