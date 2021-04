Džiugi žinia: Žuolytė su vyru Adomu susilaukė antrosios atžalos

Šia žinia I.Žuolytė pasidalijo socialiniuose tinkluose.

„...ir pasirodei Tu kaip tikras pavasaris.. kiek netikėtas, bet labai lauktas. Pripildęs mūsų širdis saulės, šilumos bei dvigubos meilės. Ir vėl tas pilnatvės jausmas. Ir vėl kosmosas. Velykos, šiemet, tikrai šventos. Su Šventomis Velykomis ir jus!“ – dalijosi moteris.

Pirmojo sūnaus pora sulaukė 2018 metų spalio mėnesį, likus valandai iki pačios Ingos gimtadienio.

Žinias, kad laukiasi Inga pranešė socialinio tinklo „Instagram“ asmeninėje paskyroje. Pasidalijusi jaukia šeimos nuotrauka, kurioje pozuoja su vyru Adomu ir sūnumi Gabrieliumi, Inga rašė:

„…kartais, vis dėlto, net sunkiai suplanuojami dalykai į gyvenimą pasibeldžia tada, kuomet jų laukei bei tikėjaisi labiausiai, dar paauglystėje aplankiusi svajonė būnant jauno amžiaus sukurti didelę savo šeimą, atrodo, kad priartėja prie realybės, o šventų Kalėdų laukimas tampa dar stebuklingesnis… 2020-tieji buvo įsiminti metai. Ir mes tikrai jų niekada nepavadinsime nevykusiais.“

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Inga neseniai minėjo ir savo gimtadienį, kurio metu prabilo tiek apie 2020-uosius, tiek ir apie motinystę.

2020-uosius metus daugelis yra linkęs vertinti neigiamai, neva, tai vieni prastesnių metų. O štai Inga per šiuos metus išgyveno ir daugybę gražių, teigiamų akimirkų, kurios atmintyje liks dar ilgai.

Vis dėlto ji sutinka, kad kartu šie metai buvo ir visai kitokie – į daugelį dalykų tai Ingą privertė pažiūrėti visai kitu kampu: „Turbūt išmokau vertinti tuos paprastesnius dalykus, tą patį laiko leidimą lauke ar laiko leidimą su draugais, kompanijose, kas įprastai kasdienybėje atrodydavo normalu. O per pandemiją ėmiau elementariai ilgėtis draugų. Į paprastus dalykus, kurie atrodydavo kasdieniai, pradėjau žiūrėti kur kas labiau juos vertindama, o nevaržomos kelionės šiai dienai atrodo kaip laimingos pasakos pabaigos scenarijus.“

Paklausta, ar jaučiasi pasikeitusi per pastaruosius metus, Inga atviravo, kad labiausiai ją pakeitė motinystė. „Ji per pastaruosius 2 metus mane subrandino taip, kaip nesubrandino ankstesni 24 gyvenimo metai. Ji atskleidė man pačiai tokių jautrių ir gražių mano pusių, apie kurias pati nebuvau susimąsčiusi – negalvojau, kad tokia galiu būti. Manyčiau, kad motinystė mane labai stipriai keičia, priverčia suaugti, priverčia būti atsakingesne. Manau, su laiku ji tik dar labiau mane keis, o po to, kai vaikai užaugs, gali būti, jog bus priešingai – pamesiu galvą ir grįšiu į paauglystę“, – juokėsi I. Žuolytė.