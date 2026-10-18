Donaldas Trumpas viešai atskleidė, kiek medikų jį lydi: kilo naujų diskusijų dėl sveikatos

Šią savaitę Arizonos valstijoje, Bulhed Sityje, vykusiame mitinge D. Trumpas kalbėjo apie savo pažintinių gebėjimų testus, kuriuos, pasak jo, visuomet išlaiko puikiai, rašė Express.
Prezidentas taip pat pareiškė, kad jo medicinos personalui neleidžiama atsitraukti nuo jo net ir tuo atveju, jei skubios pagalbos prireiktų mitingo dalyviams.
Prabilo apie jį lydinčius medikus
„Prisiminkite, aš esu vienintelis, kuris atliko šį testą. Atlikau gabumų testą ar kaip, po velnių, jie jį vadina. Atlikau jį... Kiekvieną kartą, kai tikrinuosi sveikatą, atlieku ir protinių gebėjimų testą. Visada jį išlaikau puikiai“, – kalbėjo D. Trumpas.
Tuomet prezidentas atkreipė dėmesį į jį lydinčius gydytojus.
„Kur mano gydytojai? Dabar su manimi keliauja daugiau gydytojų nei bet kada anksčiau. Jeigu kas nors iš susirinkusiųjų pasijustų blogai, jie paliktų tą žmogų likimo valiai. Žinote, kaip jie tokius žmones vadina? Šalutinėmis aukomis“, – pareiškė jis.
D. Trumpas pateikė ir hipotetinės situacijos pavyzdį, kuriame kalbėjo apie vieną iš mitingo dalyvių.
„Jeigu tam žmogui štai ten, mano draugui... Tiesą sakant, jis atrodo siaubingai. Atrodo, lyg tuoj pat jį ištiks širdies smūgis. Jeigu jį iš tiesų ištiktų širdies smūgis, žinote, ką darytų mano gydytojai? Jie liktų su prezidentu. Jie paliktų jį likimo valiai.
Aš sakyčiau: „Prašau, padėkite jam“, o jie atsakytų: „Ne, pone, mes negalime pasitraukti nuo jūsų.“ Tuomet sakyčiau: „Bet jis miršta nuo širdies smūgio!“ O jie atsakytų: „Pone, jis yra šalutinė auka.“ Ar galite tuo patikėti? Turiu kokius šešis greitosios pagalbos automobilius, bet jie nė vieno jam neskirtų!“ – kalbėjo prezidentas.
Gydytojas sukritikavo Trumpo pareiškimus
Socialiniuose tinkluose išplitus prezidento kalbos vaizdo įrašui, į jo teiginius sureagavo CNN medicinos analitikas, gydytojas Jonathanas Reineris. Jis viešai sukritikavo D. Trumpo pasisakymus ir pareiškė, kad šie neatitinka tikrovės.
„Tai visiška netiesa ir tikras įžeidimas nuostabiems Baltųjų rūmų medicinos padalinio gydytojams, slaugytojams bei gydytojų asistentams.
Per daugelį metų turėjau garbės susipažinti su daugeliu šio padalinio darbuotojų ir žinau, kad jie niekada nevadintų žiūrovo „šalutine auka“. Jie gelbėtų jo gyvybę“, – teigė J. Reineris.
Gydytojas taip pat priminė, kad praeityje JAV prezidentai yra ne kartą reagavę į renginių dalyviams kilusias sveikatos problemas.
„Nesunku rasti pavyzdžių, kai minioje žmonės susmukdavo, o prezidentai Bušas, Obama ir Bidenas kviesdavo jiems pagalbą“, – pridūrė jis.
Dėmesio centre – prezidento sveikata
Šie D. Trumpo pasisakymai nuskambėjo tuo metu, kai viešojoje erdvėje ir toliau keliami klausimai dėl jo sveikatos būklės.
Neseniai prezidentas dėmesio sulaukė ir dėl pasisakymo Aliaskoje, kai, regis, neprisiminė respublikonės Bernadette Wilson pavardės.
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