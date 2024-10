Diana Nausėdienė pademonstravo švelnų įvaizdį: įvertinkite patys

Perdavimo ceremonijoje dalyvavo iniciatyvos globėja, pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė, Ispanijos Karalystės ambasadorė Lietuvoje Nieves Blanco Díaz, NVI direktorius, docentas, biomedicinos mokslų daktaras Valdas Pečeliūnas, NVI Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyriaus vedėja dr. Jurgita Ušinskienė, NVI Krūties ligų chirurgijos ir onkologijos skyriaus vedėjas dr. Mantas Trakymas bei iniciatyvą „Blossom of Hope“ rengiančios Tarptautinės Vilniaus Moterų asociacijos (IWAV) narės: Ugnė Kukliauskaitė-Kairinė, Aušra Mikulytė ir daugelis kitų, rašoma pranešime spaudai.

Kasmet krūties vėžys nusineša apie 500 gyvybių

Lietuvoje kasmet nustatoma apie 1700 naujų krūties vėžio atvejų. Apie 500 moterų kasmet nuo šios ligos miršta. NVI specialistų teigimu, net 90 proc. šia liga susirgusių pacienčių pasveiksta, jei vėžys nustatomas ankstyvojoje stadijoje. Būtent todėl diagnostikai reikalingos priemonės – gyvybiškai svarbios.

Spalis – krūties vėžio žinomumo mėnuo, todėl, anot, IWAV vadovės U. Kukliauskaitės-Kairinės šį mėnesį pradėti įteikiant paramą priemonėmis padėsiančiomis nustatyti šią ligą – labai simboliška. Pasak jos, „Sužydėjusi viltis“ kartu su savo ilgamečiais partneriais biotechnologijų bendrove „Roche“ kasmet padeda net 5 onkologinėms ligoninėms įsikūrusioms didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Iš viso per 16 iniciatyvos gyvavimo metų ligoninėms buvo įteikta paramos už daugiau nei 350 tūkst. eurų. Be to, IWAV organizuojamos iniciatyvos dėka per paskutiniuosius metus patikrinta daugiau nei tūkstantis moterų įvairiuose Lietuvos regionuose.

„Aš bijau“, „aš nežinau, kas manęs laukia“, „ką daryti rytoj?“ – mintys, kurios dažnai sukasi moters, ką tik išgirdusios krūties vėžio diagnozę. Šį rudenį pradedame jau 17-uosius „Sužydėjusi Viltis" iniciatyvos gyvavimo metus ir jau esame užsibrėžusios naujus tikslus.

Vienas jų – skleisti žinią, informuoti, edukuoti visuomenę: seseris, mamas, močiutes, kaimynes ir visas moteris esančias aplinkui mus, jog ankstyva diagnostika, patikra, savirūpestis ir sveikata yra vienintelis ir didžiausias turtas, kurį mes visos turime.

Džiaugiamės, kad valstybėje yra tam sukurtos sąlygos, programos, o jau nuo kitų metų bus praplėstos ir ribos, kuomet moterys nebe nuo 50-ies, o 45-erių galės nemokamai pasitikrinti savo sveikatą“, – renginio metu sakė U. Kukliauskaitė-Kairinė.

Pažymėjo bendrystės svarbą

Iniciatyvos „Sužydėjusi viltis“ globėja pirmoji šalies ponia D. Nausėdienė džiaugiasi, kad tokie projektai vienija ir telkia Lietuvos bei tarptautines verslo, meno, diplomatines ir medicinos bendruomenes.

„IWAV ir NVI specialistų dėka, kokybiškos medicinos paslaugos ir pilna kiekvienos moters patikra: momograma, echoskopija, biopsija ir esant būtinybei – genetiniai tyrimai – visi prevencijos privalumai tapo prieinamesni platesniam socialiniam spektrui žmonių.

O, juk pagalba suteikta moteriai yra pagalba suteikta ne tik jai, bet ir visai šeimai, nes moteris dažnu atveju laiko visus savo namų kampus.

Tad pagalvokite, kokia nuostabi jėga yra moterų ir visuomenės, savivaldos ir valstybinių institucijų, tarptautinės bendruomenės ir diplomatinio korpuso bendrystė. Brangūs medikai ir ekspertai, kompanijų atstovai, pagalvokite kiek likimų jūs visi savo bendra veikla jau išsaugojote“, – kalbėjo D. Nausėdienė.

Ispanijos Karalystės ambasadorė Lietuvoje N. B. Díaz vėžio diagnostikai reikalingų priemonių perdavimo metu dalijosi savo asmenine patirtimi. Anot jos, moterims sergančioms krūties vėžiu, be gydytojų pagalbos labai svarbi ir psichologinė parama.

„Man didelė garbė būti pakviestai prisidėti prie šios iniciatyvos ir kviesti moteris dalyvauti profilaktinėse patikrose. Man nepatinka dalintis savo asmenine patirtimi, daug metų to ir nedariau, tačiau manau, kad tai daryti privalau.

Jeigu tai padės bent vienai moteriai – verta. Norėčiau pabrėžti, kad gydytojai kovodami su krūties vėžiu sukaupia vis daugiau patirties ir gydymas darosi vis efektyvesnis. Dėkoju visiems čia esantiems, o sergančioms – stiprybės tęsti šį kelią“, – teigė N. B. Diaz.

Susiduria 1 iš 10-ies moterų

NVI direktorius doc. dr. V. Pečeliūnas renginio metu visas Lietuvos moteris skatino dalyvauti prevencinėse vėžio patikros programose.

„Šiandien aš turiu tik vieną žinutę, kurią pavadinčiau – įgalinančia. Žinutę, kuri gali keisti gyvenimus, gali keisti šeimas, gali keisti aplinką.

Krūties vėžys yra didžiulė problema, su kuria per gyvenimą susiduria 1 iš 10 moterų. Mes džiaugiamės, kad šiuolaikinės medicinos progresas mums suteikia galimybę efektingai kovoti ir nugalėti šią ligą.

O, juk viskas prasideda nuo vieno paprasto žingsnio – reikia sudalyvauti atrankinėje patikroje, atlikti testą ir tai suteikia mums galimybę išvengti problemų. Anksti nustatyta liga suteikia šansą turėti patį vertingiausią gydymą, anksti nustatyta liga – gelbsti gyvybes“, – pabrėžė NVI direktorius doc. dr. V. Pečeliūnas.

Apie iniciatyvą „Sužydėjusi viltis“

Per 16 metų labdaringa iniciatyva „Sužydėjusi viltis“ (Blossom of Hope) padėjo surinkti daugiau kaip 350 tūkst. eurų, už kuriuos nupirktos priemonės buvo paaukotos Lietuvos onkologinėms ligoninėms.

Tarptautinė Vilniaus moterų asociacija (International Women‘s Association of Vilnius – IWAV) vienija Lietuvoje gyvenančias užsienio šalių ambasadores, diplomatinio sektoriaus atstoves, verslininkes iš daugiau nei 25 šalių bei veiklias Lietuvos moteris. Savo savanoriška veikla asociacija padeda spręsti socialinius iššūkius Lietuvoje.

Jei norite prisidėti prie organizacijos „Sužydėjusi viltis“ veiklos ir paaukoti, tai padaryti galite oficialioje Tarptautinės Vilniaus moterų asociacijos svetainėje: https://www.iwavilnius.com/blossom-of-hope