Dėl lietuvės sukurtos kosmetikos žinomi žmonės skrido į Niujorką

Iš Lietuvos tiesiai į Niujorką

Į kosmetikos pristatymo vakarą iš Lietuvos į Niujorką specialiai vyko Karolina Meschino, Naglis Bierancas, Lukas Gricius, Monika Kriščiūnienė ir Simona Burbaitė. Čia jie turėjo galimybę pirmieji susipažinti ir išbandyti naujuosius kosmetikos gaminius, kuriuos žinomas modelis kūrė daugiau nei trejus metus, rašo pranešime spaudai.

REKLAMA

REKLAMA

Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (34 nuotr.) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) +30 Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių) Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas (nuotr. Organizatorių)

(34 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kristinos Tučkutės sukurtos kosmetikos linijos pristatymas

„Šis vakaras man išties ypatingas ir jaudinantis – jo laukiau ne vienerius metus, tad viliuosi, kad kosmetikos gaminius įvertins ir pamils visi, kuriems rūpi jų odos sveikata bei grožis. Tai itin kruopščiai sukurtas ir reikliai suformuotas funkcinių grožio produktų rinkinys, kuriuos pati naudoju kiekvieną dieną bei drąsiai galiu rekomenduoti kitiems. Nuoširdžiai tikiuosi, kad šiame globaliame pasaulyje su kosmetika susipažins kuo daugiau žmonių ne tik JAV bet ir Lietuvoje, tad esu labai dėkinga už visokeriopą tautiečių palaikymą“, – dalinosi K. Tučkutė.

REKLAMA

REKLAMA

Gausiai į kosmetikos pristatymo vakarą susirinkę svečiai turėjo galimybę išbandyti kosmetikos produktus iš anksto, tad renginio metu dalinosi patirtimis bei gaminiais–favoritais. Renginys tema „Your OHM moments in New York – a city that never sleeps“ skatino mėgautis šia akimirka ir kvietė atrasti erdvės bei laiko asmeniniams momentams net ir intensyviausiose dienotvarkėse. Tam, kad tokių akimirkų bei įspūdžių būtų kuo daugiau ir kuo įvairesnių, Kristina savo svečiams iš Lietuvos viešnagės metu suteikė galimybę pasimėgauti geriausiomis Niujorko vietomis bei panoramomis, tad džiaugiasi, jog planas pavyko su kaupu.

Puiki renginio atmosfera pozityviai nuteikė susirinkusius svečius, kurie negailėjo pagyrų kosmetikos kūrėjai bei patys – tiek vyrai, tiek moterys išbandė naująją, kiekvienam odos tipui subalansuotą, kosmetiką.

REKLAMA

REKLAMA

Kosmetika praturtinta natūraliais ingredientais

Vakaro šeimininkė K. Tučkutė konceptualioje „Flying Solo“ erdvėje, kur nuo šiol bus prekiaujama jos naująja kosmetika, susirinkusiems pristatė keturių spalvų lūpas natūraliai putlinančius blizgius bei tris, visiems odos tipams pritaikytus, funkcinius veido serumus, padedančius išspręsti skirtingus veido odos iššūkius užimtiems žmonėms.

Viename jų kosmetikos kūrėja panaudojo ypač aukštos koncentracijos CBD aliejų, vertinamą dėl savo naudingųjų savybių, tokių kaip paraudimų mažinimas. Be to, CBD yra puikus kolageno šaltinis, kuris gerai žinomas kaip vienas svarbiausių komponentų, reikalingų siekiant išlaikyti odos jaunystę bei stangrumą. Ateityje produktų krepšelį planuojama papildyti ir kitais lūpoms bei veidui skirtais produktais.

Modelis atskleidė, jog naujosios kosmetikos linijos pavadinimas, kartu su trumpiniu turi gilią prasmę. K. Tučkutė pasakojo, jog reiškia šventą garsą, kurį daugelis laiko originaliu kūrybos šaltiniu. „Jis suteikia energijos ir padeda mums prisijungti prie savojo „Aš“, – pasakojo K. Tučkutė.

REKLAMA

REKLAMA

Produkcija bus prekiaujama ir Lietuvoje

Soho rajone, Niujorke, įsikūręs konceptualus prekybos tinklas „Flying Solo“ talpina daugiau nei 200 prekės ženklų, tarp kurių nuo šiol puikuosis ir kosmetikos linijos produkcija. Kosmetikos kūrėja teigė, jog tai ypatinga vieta, kurioje pristatyti ir prekiauti savo prekės ženklo produkcija yra tikras malonumas ir tuo pat metu didelė atsakomybė.