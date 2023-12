Daugiausia „Auksinių gaublių“ nominacijų susižėrė filmas „Barbė“, nedaug atsiliko ir „Openheimeris“

Tarp jų – geriausio filmo, komedijos arba miuziklo, nominacija.

Pagrindinius vaidmenis sukūrę Margot Robbie (Margo Robi) ir Ryanas Goslingas (Rajanas Goslingas) nominuoti vaidybos kategorijose, be to, į apdovanojimus pretenduoja režisierė Greta Gerwig (Greta Gervig) bei trys juostoje nuskambėjusios originalios dainos.

Nuo „Barbės“ nedaug atsiliko „Openheimeris“ (Oppenheimer). Kritikų dievinama Christopherio Nolano (Kristoferio Nolano) drama apie branduolinės bombos išradėją pelnė aštuonias nominacijas. Be kita ko, šis filmas pretenduoja tapti geriausia drama.

Vaidybos kategorijose nominuotos „Openheimerio“ žvaigždės Cillianas Murphy (Kilienas Merfis), Robertas Downey (Robertas Daunis) jaunesnysis bei Emily Blunt (Emili Blant).

Šios dvi juostos, bendrai pramintos „Barbenheimeriu“, nes jų premjeros kino teatruose pasirodė tą pačią dieną, dominavo pagal lankomumą kino teatruose ir dabar užtikrintai pradeda Holivudo kino apdovanojimų sezoną, kuris baigsis kovą, kai bus įteikti „Oskarai“.

Kiti filmai, kurie patiko „Auksinių gaublių“ rinkikams, buvo „Gėlių mėnulio žudikai“ (Killers of the Flower Moon) ir „Prasti reikalai“ (Poor Things), abu pelnę po septynias nominacijas, ir „Praėję gyvenimai“ (Past Lives) su penkiomis nominacijomis.

Kasmetinių kino apdovanojimų sezoną sausio 7-ąją pradėsiantys 81-ieji „Auksiniai gaubliai“ pastaruosius kelerius metus nepasižymėjo įprastu spindesiu dėl pandemijos ir paaiškėjusių faktų apie organizatorių įvairovės stoką bei įtarimų dėl etikos pažeidimų.

„Įdomių pokyčių metai“

„Auksinių gaublių“ organizatoriai tikisi, kad „Barbenheimerio“ sėkmė padės nukreipti dėmesį nuo neseniai nuskambėjusių apdovanojimus gaubusių skandalų.

Po to, kai 2021 metais leidinys „Los Angeles Times“ paviešino, kad apdovanojimų balsavimo organas – Holivudo užsienio spaudos asociacija (HFPA) – neturėjo nė vieno juodaodžio nario, „Auksiniai gaubliai“ kelerius metus išgyveno sunkumus.

Tai paskatino iškelti į viešumą daugybę kitų seniai sklandžiusių priekaištų HFPA, įskaitant įtarimus diletantiškumu ir korupcija.

Anksčiau šiemet apdovanojimų turtą ir prekių ženklus įsigijo ir pertvarkė privačių investuotojų grupė, įskaitant JAV milijardierių Toddą Boehly (Todą Boulį), o HFPA buvo išformuota.

Holivude įsikūrusiems buvusiems HFPA nariams buvo uždrausta priimti dovanas ir dabar jiems mokamas atlyginimas, kad galėtų balsuoti už savo mėgstamus filmus ir laidas, o prie jų prisijungė daugiau kaip 200 nario statuso neturinčių ir atlygio negaunančių balsuotojų iš viso pasaulio.

„Šie metai „Auksiniams gaubliams“ buvo įdomių pokyčių metai“, – pirmadienį paskelbus nominacijas sakė grupės prezidentė Helen Hoehne (Helen Hėhnė).

„Mūsų balsavusiųjų skaičius išaugo iki 300 narių iš 75 šalių, todėl „Auksiniai gaubliai“ tapo kultūriškai įvairiapusiškiausia pagrindinių apdovanojimų organizacija“, – tvirtino ji.

Amerikiečių komikas Sedrikas Linksmintojas (Cedric the Entertainer) ir aktorius Wilmeris Valderrama (Vilmeris Valderama) pirmadienį paskelbė nominantus laidoje „CBS Mornings“.

Vienas didžiausių Jungtinių Valstijų nacionalinių televizijos tinklų CBS ėmėsi iniciatyvos tapti naujuoju „Auksinių gaublių“ šeimininku, ilgametei renginio transliuotojai NBC nutraukus sutartį dėl renginio transliavimo.

CBS vadovai tikisi, kad apdovanojimų transliacijos reitingai gerokai pagerės po praėjusių metų, kai „Auksinių gaublių“ žiūrimumas nukrito iki naujo žemiausio lygio – vos 6,3 mln. žiūrovų.

Be to, buvo įtraukta nauja kategorija „geriausias kino ar kasos pasiekimas“, atverianti kelią nominacijoms populiariems filmams, kurie paprastai nesulaukia kritikų pripažinimo.

Tarp nominantų – 1,3 mlrd. dolerių uždirbusi „Universal“ juosta „Broliai Super Mario. Filmas“ (Super Mario Bros) ir „Marvel“ superherojų filmas „Galaktikos sergėtojai. III dalis“ (Guardians of the Galaxy Vol. 3).

Taip pat, tikriausiai norint pagerbti daugiau žinomų vardų, kiekvienoje kategorijoje buvo padidintas nominantų skaičius.

Nominacijas pelnė tokios garsenybės kaip Leonardo DiCaprio (Leonardas Dikaprijas) – Martino Scorsese (Martino Skorsezės) kriminalinio epo „Gėlių mėnulio žudikai“ žvaigždė – ir Emma Stone (Ema Stoun), sukūrusi vaidmenį frankenšteiniškoje dramoje „Prasti reikalai“.

Taip pat nominacijų sulaukė Paulas Giamatti (Polas Džamatis) iš „The Holdovers“, Timothee Chalamet (Timotis Šalamė), suvaidinęs „Vonkoje“ (Wonka), Natalie Portman (Natali Portman) iš „May December“ bei Bradley Cooperis (Bredlis Kuperis) nominuotas „Auksiniams gaubliams“ ir kaip aktorius, ir kaip „Maestro“ režisierius.

„Auksiniai gaubliai“ taip pat skiriami geriausiems serialams.

Dramos sekcijoje pirmauja „Palikimas“ (Succession) su devyniomis nominacijomis, o komedijos „Lokys“ (The Bear) ir „Only Murders in the Building“ – savo kategorijoje pirmauja su penkiomis nominacijomis kiekviena.