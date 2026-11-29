Lapkričio 1 d. savo „Facebook“ paskyroje išleistoje atviroje žinutėje N. Perry pasidalijo žinia apie patirtas medicinines komplikacijas. Rugsėjo mėnesį jam buvo atlikta antroji chirurginė procedūra, skirta pašalinti nukarusį odos perteklių liemens srityje. Nors operacijos tikslas buvo patobulinti kūno linijas, jos metu buvo pažeistos kairės rankos nervų galūnės bei sutrikdyta audinių būklė pažastyje.
Jaučia nuolatinį skausmą
Nuolatinis skausmas jau daugiau nei pusantro mėnesio neleidžia vyrui normaliai pailsėti – vienu ypu jis sugeba pamiegoti vos nuo 1 iki 2 valandų.
„Jaučiu ištisinį, 24 valandas per parą trunkantį skausmą, kurį ištverti tiesiog nepakeliama“, – rašė N. Perry, prisegdamas nuotrauką, kurioje matomas ilgas chirurginis randas palei visą šoną.
Pasaulinį populiarumą N. Perry pelnė kurdamas „mukbang“ formato vaizdo įrašus, kuriuose prieš kameras suvalgydavo milžiniškas maisto porcijas ir bendraudavo su žiūrovais.
2024 m. rugsėjį „YouTube“ žvaigždė nustebino visuomenę paskelbdamas, kad per dvejų metų laikotarpį numetė daugiau nei 113 kilogramų. Pokyčius nuo sekėjų jam pavyko nuslėpti į tinklą kėlus iš anksto nufilmuotą turinį.
Siekdamas užbaigti kūno transformaciją, vyras nusprendė chirurginiu būdu atsikratyti likusio odos pertekliaus. Visgi šiandien N. Perry atvirai gailisi tokio sprendimo.
Dėl nervų pažeidimo net paprasčiausi kasdieniai veiksmai tapo iššūkiu: jam skauda suimti rašiklį ar nuspausti durų rankeną, jis nebegali minti dviračio, o sėsti prie automobilio vairo jaučiasi tiesiog nesaugiai.
„Tai primena jausmą, lyg pirštai būtų nuolatos deginami virš žvakės liepsnos“, – potyrius apibūdino kūrėjas.
Pasak N. Perry, pirštų nutirpimą bei skausmą jis pajuto iškart po chirurginės intervencijos ir apie tai pranešė personalui. Nepaisant to, beveik mėnesį medikai jį ramino, kad tai tėra laikinas pooperacinis patinimas bei uždegimas.
Nepakeliamam skausmui nesūstant, vyras kreipėsi į skubios pagalbos skyrių reikalaudamas nuodugnesnio tyrimo. Vėliau operavęs chirurgas atliko pakartotinę operaciją nervui atlaisvinti. Jos metu buvo išimti galimai nervą dirginę siūlai, pašalinti randiniai audiniai, nedidelis skysčio susikaupimas bei kraujagyslė, galėjusi spausti nervinį kanalą.
Savijauta nepagerėjo
Net ir praėjus dviem savaitėms po pakartotinės intervencijos, savijauta nepagerėjo.
Kadangi nervinis audinys atsistato itin lėtai – maždaug po 2,5 centimetro per mėnesį, N. Perry skaičiuoja, kad iki visiško pojūčių grįžimo į pirštus gali praeiti apie 9 mėnesius.
Farmakologinės priemonės palengvinimo taip pat neatnešė. N. Perry teigimu, receptiniai vaistai beveik nepadeda, o stiprus preparatas „Lyrica“ diskomfortą sumažina vos apie 10 procentų. Be to, dėl vartojamų medikamentų šalutinio poveikio ėmė sugrįžti svoris, o tai papildomai tempia ir dirgina gyjančius chirurginius pjūvius.
Turinio kūrėjas neslėpė nusivylimo sveikatos apsaugos sistemos darbu, kadangi skubios pagalbos medikai negali pritaikyti efektyvaus gydymo nuo lėtinio nervinio skausmo, nes tai nevertinama kaip gyvybei pavojinga būklė. Sutektas steroidų kursas suteikė tik trumpalaikį – 6 dienų – efektą.
Nuo rugsėjo vidurio nei karto normaliai (bent 7 valandas) neišsimiegojęs N. Perry neslepia, kad ši fizinė ir emocinė kankynė jau stumia jį į depresiją.
„Net jei pats chirurgas yra labai dėmesingas, ši situacija man neduoda jokios ramybės. Nepaprastai gailiuosi dėl to, ką padariau“, – teigė jis.
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