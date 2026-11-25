Operacija atlikta jaunai pacientei, sergančiai storosios žarnos vėžiu, išplitusiu į kepenis. Anksčiau jai jau buvo atlikta laparoskopinė tiesiosios žarnos operacija, o šį kartą, pasitelkus „da Vinci“ robotinę chirurginę sistemą, pašalinta kairioji kepenų skiltis.
Pasak Kauno klinikų Chirurgijos klinikos Kasos, kepenų ir tulžies latakų chirurgijos skyriaus vadovo doc. dr. Tomo Vanago, robotinės chirurgijos taikymas kepenų operacijoms suteikia galimybę atlikti sudėtingas chirurgines intervencijas mažiau invazyviu būdu, kartu siekiant sumažinti operacinę traumą ir užtikrinti sklandesnį pacientų sveikimą.
„Kepenų chirurgija yra viena sudėtingiausių abdominalinės chirurgijos sričių, kurioje itin svarbus tikslumas ir gebėjimas išsaugoti sveikus audinius bei gyvybiškai svarbias struktūras. „Da Vinci“ robotinė chirurginė sistema suteikia galimybę dar tiksliau atlikti sudėtingus chirurginius veiksmus ir plėsti minimaliai invazyvių operacijų taikymą. Tai reikšmingas žingsnis ne tik mūsų komandai, bet ir pacientams, kuriems galime pasiūlyti dar vieną modernų chirurginio gydymo metodą“, – sako doc. dr. T. Vanagas.
Pasak docento, robotinė chirurgija, naudojant „da Vinci“ sistemą, gali suteikti svarbių pranašumų tiek operacijos metu, tiek po jos. Mažesnė chirurginė trauma, tikslūs instrumentų judesiai ir geresnis operacinio lauko matomumas sudaro galimybes sklandesniam pooperaciniam sveikimui.
„Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams svarbus ne tik sėkmingas naviko pašalinimas, bet ir kuo greitesnis atsistatymas po operacijos. Minimaliai invazyvus gydymas gali padėti sumažinti operacinę traumą, sutrumpinti hospitalizacijos laiką ir sudaryti sąlygas greičiau grįžti prie įprasto gyvenimo bei, esant poreikiui, tęsti sisteminį onkologinį gydymą. Robotinė chirurgija leidžia siekti šių tikslų išlaikant onkologiniam gydymui keliamus reikalavimus“, – pabrėžia doc. dr. T. Vanagas.
Leidžia operuoti itin tiksliai
Kauno klinikų Chirurgijos klinikos abdominalinės chirurgijos gydytojas Kęstutis Urbonas pasakoja, kad vienas svarbiausių „da Vinci“ robotinės sistemos pranašumų – galimybė itin tiksliai valdyti chirurginius instrumentus ir geriau matyti operuojamas anatomines struktūras.
„Robotinė sistema suteikia aukštos kokybės trimatį, daug kartų padidintą operacinio lauko vaizdą, o instrumentų judesių amplitudė leidžia gydytojui chirurgui itin tiksliai dirbti net sunkiai pasiekiamose vietose. Atliekant kepenų rezekcijas tai ypač svarbu, nes kepenyse gausu kraujagyslių ir tulžies latakų. Tikslumas padeda kontroliuoti kraujavimą, tausoti aplinkinius audinius ir mažinti tam tikrų komplikacijų riziką“, – aiškina gydytojas.
Pasak K. Urbono, „da Vinci“ robotinės chirurgijos sistema taip pat sudaro galimybes minimaliai invazyviu būdu atlikti techniškai sudėtingesnes kepenų operacijas, kurioms įprastos laparoskopijos instrumentų galimybės gali būti ribotos. Vis dėlto operacijos metodas kiekvienam pacientui parenkamas individualiai, įvertinus ligos pobūdį, anatomines ypatybes ir chirurginio gydymo sudėtingumą.
„Šiuo metu, pradėdami taikyti naują metodiką, itin atsakingai vertiname kiekvieną klinikinį atvejį ir pasirenkame operacijas, atitinkančias sukauptą komandos patirtį. Tikimės, kad ilgainiui, tobulėjant įgūdžiams, „da Vinci“ robotinę chirurginę sistemą galėsime taikyti ir sudėtingesniais atvejais“, – teigia K. Urbonas.
Ruošiasi plėsti paslaugas
Pasirengimas pirmajai robotinei kepenų rezekcijai pareikalavo nuoseklaus ir daugiapakopio chirurgų komandos mokymosi. Gydytojai tobulino įgūdžius naudodamiesi specializuotais simuliatoriais, stebėjo patyrusių specialistų atliekamas operacijas užsienio centruose ir dalyvavo praktiniuose mokymuose.
„Mokymų procesas buvo ilgas ir intensyvus. Lietuvoje mokėmės kartu su ekspertais iš Čekijos ir Lenkijos, vėliau vykome į Varšuvos bei Krokuvos universitetines ligonines stebėti kepenų, kasos ir tulžies latakų operacijų. Galutinis mūsų įgūdžių vertinimas ir sertifikavimas vyko „Intuitive“ robotinės chirurgijos centre Kopenhagoje. Toks pasirengimas leidžia užtikrintai pradėti taikyti naują metodiką klinikinėje praktikoje“, – pasakoja K. Urbonas.
Gydytojas pabrėžia, kad ne mažiau svarbus ir komandos tarpusavio pasitikėjimas. „Robotinė chirurgija reikalauja ne tik individualių techninių įgūdžių, bet ir itin glaudaus komandinio darbo. Džiugu, kad profesinius iššūkius galime įveikti kartu su kolega, kuriuo visiškai pasitiki tiek operacinėje, tiek už jos ribų.“
Pirmoji robotinė kepenų rezekcija praėjo sėkmingai – pasiekti visi numatyti chirurginiai tikslai, o pacientė po operacijos jaučiasi gerai ir sveiksta. „Pacientė pati aktyviai domėjosi „da Vinci“ robotinės chirurgijos galimybėmis ir pageidavo, kad operacija būtų atlikta būtent šiuo metodu. Džiaugiamės, kad galėjome jai pasiūlyti tokį gydymą. Operacija praėjo sklandžiai, todėl tikimės ir greito pooperacinio sveikimo“, – sako doc. dr. T. Vanagas.
Pasak skyriaus vadovo, ši operacija – tik robotinės kepenų ir kasos chirurgijos plėtros pradžia. Kauno klinikose jau suplanuotos ir kitos operacijos pacientams, sergantiems kepenų bei kasos ligomis. „Turime daug entuziazmo ir aiškią viziją, kaip toliau plėtoti robotinę chirurgiją. Sukaupta patirtis leis palaipsniui imtis sudėtingesnių operacijų ir pasiūlyti šį gydymo metodą platesniam pacientų ratui. Manau, kad tai naujas puslapis ne tik kepenų ir kasos chirurgijoje, bet ir visoje chirurgijos srityje“, – apibendrina doc. dr. T. Vanagas.
Kauno klinikos – pirmoji gydymo įstaiga Baltijos šalyse, šių metų rugsėjį pradėjusi naudoti naujausios kartos „da Vinci“ robotinės chirurgijos sistemą. Jos taikymo galimybės nuosekliai plečiamos – robotinės operacijos jau atliekamos urologijos, ginekologijos, kolorektalinės ir skrandžio chirurgijos, otorinolaringologijos, vaikų chirurgijos bei kepenų, kasos chirurgijos srityse. Dar šiais metais planuojama robotinę chirurgiją pradėti ir krūtinės chirurgijoje.
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