„Danguje“ išgarsėjęs Natas – apie santuoką ir santykių receptą: svarbus 1 dalykas

Naujienų portalui tv3.lt Gediminas Nadtočis-Natas atvirai prakalbo apie santuokos metines, šeimą ir sėkmingų santykių receptą.
Vestuvių metinės
Pradėdamas pokalbį apie vestuvių metines, Gediminas atskleidė, kaip jas paminėjo: „Šiemet kažko ypatingo nedarėme. Tiesiog susėdome su šeima, pasigaminome naminių sushių ir pasižiūrėjome filmą. Anksčiau turėjome tradiciją išvažiuoti kažkur dviese. Pabėgdavome nuo vaikų, palikdavome seneliams vaikus.“
Pasak pašnekovo, kiekvienais metais būna tiek džiugių, tiek liūdnų momentų, tačiau sunkiausia būna vienu atveju.
„Jau 17 metų mes kartu. Šie metai nepasakyčiau, kad buvo blogi. Sunkiausi etapai tie, kai vaikai serga, o šiai tokių sunkių etapų nebuvo. Geri metai“, – tarė jis.
Jis džiaugėsi, kad turi mylinčią žmoną, kuri neleidžia jam nusistovėti vietoje: „Mano žmona visada verčia mane eiti į pirmyn. Neturiu laiko sėdėti ir nieko neveikti. Labai džiaugiuosi, kad ji taip daro. Be jos tikrai nebūčiau tas, kas esu. Esu labai sėslus žmogus. Man kartais yra gerai taip, kaip yra. Bet jos tas postūmis, kad negali užsisėdėti vienoje vietoje, turi visą laiką tobulintis, mokytis, eiti į priekį – mane veža. Esu dėkingas jai, kad taip daro. Be jos tikrai užsisėdėčiau vienoje vietoje.“
Pasiteiravus, kuris namuose yra griežtesnis, Gediminas šyptelėjo: „Nemanau, kad pas mus namuose kažkas yra griežtesnis. Gal aš esu tas, kuris daugiau į viską žiūri pro humoro prizmę, o ji yra teisingesnė.“
Sėkmingų santykių paslaptis
Sakoma, kad nėra namų be dūmų, o tam pritaria ir pats pašnekovas.
„Faktas, kad pas visus visko pasitaiko. Mes sprendžiame paprastai – šnekamės. Niekada nieko nelaikome savyje. Kartais ta tiesa gali būti skausmingesnė, o kartais ne tokia skausminga, bet viską išsakome, kad nesikauptų. Kad mažas dalykėlis nesusprogdintų didelio burbulo, todėl viską išsišnekame. O dėl ko jie dažniausiai kyla – buitis“, – atviravo jis.
Pasiteiravus, kokia būtų jų darnių santykių paslaptis, vyras atskleidė, kad svarbus yra 1 dalykas.
„Kažkokio vieno recepto nėra. Nes tas receptas gali netikti kitam žmogui, o mūsų paprastas – besąlygiškas vienas kito palaikymas ir bendravimas. Kitaip niekas ir nesigaus“, – šyptelėjo jis.
Baigdamas pokalbį, vyras pasidalijo palinkėjimu ir savo žmonai Erikai: „Darbe palinkėčiau dar didesnių projektų, nors ir dabar juos daro įspūdingus. O kas liečia šeimą ir mane – kantrybės.“
