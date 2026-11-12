Danas Rapšys prasitarė apie svajonę sudalyvauti UTMA turnyre: štai su kuo norėtų susikauti

Nuo kasdienybės baseine iki intriguojančių prisipažinimų apie kovinį sportą – šis susitikimas padovanojo daugybę šypsenų, atvirų pokalbių ir netikėtų atradimų.
Mitai apie plaukimą: tiesa ar melas?
Tinklalaidės metu D. Rapšiui buvo pateikti sklandantys mitai apie plaukikus. Sportininkas neslėpė nei kurioziškų detalių, nei savo asmeninės patirties.
Vienas dažniausiai girdimų klausimų sporto pasaulyje – ar ūgis lemia pranašumą vandenyje? D. Rapšys neslėpė, kad fiziniai duomenys vaidina didžiulį vaidmenį.
„Aš, manau, kad taip. Kuo tu didesnis žmogus, tuo tu daugiau turi fizinių privilegijų sporte. Tavo kūne raumens yra daugiau, tu bet ką gali padaryti geriau nei tas, kuris yra mažesnis. Aišku yra ir labai aukštų, kurie nepasiekia nieko. Manau, kad jie dar savo galimybių nėra atradę. Bet lygiai taip pat ir mažesnis gali laimėti viską, tiesiog tą savo profesiją išvysto iki maksimumo“, – kalbėjo D. Rapšys.
Kitas pasklidęs faktas – kad plaukikai dėl greičio vandenyje skutasi visą kūną. Pasirodo, už šio ritualo slypi ir ne tokie malonūs pojūčiai kasdieniame gyvenime.
„Reikia... Man labai nepatinka, nes taip šalta tampa visą laiką. Tu gali apsirengti bet ką šiltai, bet tau vis tiek visą laiką yra šalta“, atskleidė Danas.
Gerbėjams dažnai kyla klausimas, ar baseino vanduo tikrai išbalina plaukikų plaukus. Sportininkas šį mitą pakoregavo su lengva ironija.
„Jis nebalina, jis geltonina. Jeigu tu pasidarai plaukus baltai ir nueini į chlorą, tai išeini su geltonais“, – tvirtino D. Rapšys.
Netikėtas Dano prisipažinimas apie UTMA
Viena labiausiai intriguojančių pokalbio dalių tapo D. Rapšio prisipažinimas apie populiarėjantį kovinio sporto fenomeną Lietuvoje – UTMA. Pasirodo, plaukikas su didžiuliu susidomėjimu seka kovų pasaulį ir netgi mato save šioje erdvėje.
„Aš iš savęs labai norėčiau toks būt, kur, pavyzdžiui, UTMOJ aš taip pakurčiau kiekvieną konferenciją, kaip kiti daro. Man tai yra intriga, kuri padaro, kad tau įdomu žiūrėt“, – neslėpė sportininkas.
Danas pripažino, kad plaukimo disciplina gerokai skiriasi nuo kovinio sporto atmosferos, kurioje galima tiesiogiai paveikti varžovą ar sukurti psichologinį spaudimą.
„Plaukime visi labai susikoncentravę ir tu atskirai plauki, neturi kaip paveikt kito žmogaus. Būčiau UTMOJ, tai visas ausis kandžiočiau“, – juokėsi jis.
Paklaustas, su kuo norėtų susikauti ringe, jei turėtų tokią progą, D. Rapšys pateikė originalų ir intriguojantį pasiūlymą, įtraukdamas kitą Lietuvos sporto legendą:
„Aš tikrai norėčiau sudalyvaut. Norėjau, kad būtų taip, tarkime, paimkime kokį Alekną, kuris neturi patirties koviniame sporte kaip ir aš. Ir neturim patirties ir tiesiog ateinam į kovą. Mane vien žiūrint užveda, labai norėčiau“, – pasakojo D. Rapšys.
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