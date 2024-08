Dainoto Varno atliekamos Franko Sinatros dainos užbūrė publiką: stojosi iš vietų šokti

„My Way“, „Strangers in the Night“, „Fly Me to the Moon“, „Under My Skin“, „Love and Married“ , „New York, New York“ – šių ir kitų puikiai žinomų Franko Sinatros dainų melodijos sklido Chaimo Frenkelio vilos parko erdvėje.

Publika dainavo kartu

Virtuoziškai Dainoto Varno ir Kauno bigbendo atlikti kūriniai sužavėjo susirinkusiuosius, kurie ne tik kartu dainavo, bet ir stojosi iš savo vietų šokti, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Dainuoti Franko Sinatros pilną dainų programą su bigbendu reikia ne tik talento ir įgimto muzikalumo, bet ir tam tikro tembro vokalo bei gebėjimo perteikti sunkiai nusakomą „sinatrišką“ žavesį.

Dainotas Varnas – vienas muzikaliausių ir gražiausio tembro Lietuvos popscenos dainininkų. Jis dainuoja beveik visą gyvenimą – nuo pat pirmos klasės legendiniame berniukų chore „Ąžuoliukas“, vėliau vokalą tobulindamas pas tituluotus pedagogus ir vystydamas savo solinę karjerą. Jo gebėjimas žongliruoti net labiausiai vingriomis melodijomis tiesiog būtinas, kad sėkmingai atliktum Franko Sinatros dainas.

Kitą savaitę, rugpjūčio 27 d., jau sutemus 22 val. Tarptautinį Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalį tęs Kauno šokio teatras „Aura“. Išvysime spektaklį „Ištrintos durys“. Rugpjūčio 29 d., ketvirtadienį, 18 val. festivalį uždarys solisto Christian Segmehl (saksofonas, Vokietija) ir Kauno miesto simfoninio orkestro koncertas. Dirigentas – Kaspar Mänd (Estija).

Festivalio žiūrovai kviečiami susipažinti ir su Chaimo Frenkelio vilos parke eksponuojama lauko paroda, skirta Tarptautiniam Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivaliui. Pirmasis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis įvyko 2004 metais, per šį laiką festivalis augo ir plėtėsi, pasirodymus surengė įvairūs Lietuvos ir užsienio atlikėjai, muzikai, menininkai.

Susirinkusieji sužinos, kada festivalis tapo tarptautiniu, kada išplėtė savo geografiją, kokių šalių atstovai pasirodė festivalio scenoje, kokius menus buvo galima išvysti per dvidešimtmetį ir kt.

Organizatoriai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, VšĮ „Sielai“. Projektą finansuoja: Šiaulių miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Rėmėjai: „Sabalin“, „Bleu de Frenkel“.Draugai: gėlių ir dovanų salonas „Dabija“. Festivalį įgarsina – MB „SLS Tech“.