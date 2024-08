Atšaukti koncertai ir negrąžinami pinigai pribloškė gyventojus: „Kiek dar teks laukti?“

Dar liepos 12 d. koncertus rengianti UAB „8 Days A Week“ savo socialiniuose tinkluose paskelbė atšaukianti atlikėjo Oliver Tree koncertą Vilniuje.

Teigta, jog koncertas atšauktas siekiant parodyti solidarumą su Rusijos agresiją patiriančia Ukraina, dėl to, kad atlikėjas O. Tree nusprendė pasirodyti rusiškos įmonės „Yandex“ finansuojamame festivalyje Kazachstane.

„Įsipareigojam grąžinti visus pinigus tiems, kurie įsigijo bilietus. Tuo pasirūpins oficialus agentūros bilietų platintojas Bilietai.lt. Pinigai bus automatiškai grąžinti į banko sąskaitą, iš kurios buvo pirkti bilietai“, – teigta „8 Days A Week“ įraše.

Visgi, į tv3.lt naujienų portalą kreipęsis skaitytojas Lukas teigia, kad praėjus daugiau nei 30 dienų nuo pranešimo apie atšauktą koncertą ir pinigų už sumokėtus bilietus grąžinimą, pinigai vis dar nesugrįžo į vaikino sąskaitą. Be to, teigiama, kad „8 Days A Week“ pradėjo ignoruoti vyro žinutes.

„Prižadėjus grąžinti pinigus per 30 dienų, jie to nepadarė ir dabar jau nebeatrašo į klausimus, kur pinigų grąžinimas. Tai ne tik pinigų pasisavinimas be grąžinimo, bet ir įžūlus naudojimasis Ukrainos karine padėtimi savo naudai“, – tvirtina Lukas.

Tiesa, Lukas tvirtina, kad pinigų neatgavo ne tik į Oliver Tree koncertą bilietus nusipirkę žmonės, bet ir atlikėjos Jessie Ware gerbėjai, kuriems, „8 Days A Week“ paskelbus apie atšauktą atlikėjos koncertą, pasižadėjo pinigus sugrąžinti iki rugpjūčio 14 dienos.

„Bilietai.lt atsisako prisiimti atsakomybę. Anot jų, jie neatsakingi už lėšų grąžinimą, nors renginys ir neįvyko. Sumokėti pinigai nukeliavo jiems, bet atgal pas pirkėjus nebegrįžta“, – dėsto Lukas.

Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams pasidomėjus šia situacija, iš tiesų buvo pastebėtas ne vienas komentaras po „8 Days A Week“ socialinių tinklų įrašais, kuriame žmonės skundėsi neatgaunantys pinigų už sumokėtus bilietus į Oliver Tree

ir Jessie Ware koncertus.

„Kiek dar teks laukt pinigų už Oliver Tree?“, – teigiama viename komentare.

„Jau 14 d. ir pinigų negrąžino. Labai nefaina“, – teigiama kitame.

Naujienų portalo tv3.lt žurnalistams susisiekus su bilietai.lt atstovais, jie bilietų grąžinimo klausimais dėl atšauktų koncertų liepė kreiptis į „8 Days a Week“ atstovus.

Naujienų portalas tv3.lt bilietų platintojui bilietai.lt ir „8 Days A Week“ atstovams išsiuntė klausimus raštu, nes telefonu susisiekti nepavyko. Gavę atsakymus, tekstą papildysime.

Grąžinimas negali užtrukti ilgiau nei 14 dienų

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) atstovų teigimu, jei renginys yra atšauktas, vartotojai turėtų sekti renginio organizatoriaus informaciją dėl patirtų išlaidų grąžinimo ir kreiptis, užpildant duotą formą ar parašyti laisva forma, jei kitaip nenumatyta.

Vartotojui pinigai už negautą paslaugą turi būti grąžinti kuo greičiau, bet neužtrunkant ilgiau nei 14 dienų, o jei organizatorius nurodo terminą pinigų grąžinimui, jis jo turi laikytis.

„Jeigu vartotojas pinigų negauna ir nepavyksta problemos išspręsti su renginio organizatoriumi, jis gali kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Kartu su prašymu būtina pridėti reikalingus dokumentus (bilietą, mokėjimą įrodantį dokumentą), kreipimąsi į organizatorių, jo atsakymą, jei gautas, ir kitus reikšmingus įrodymus.

Kiekvieną ginčą VVTAT nagrinėtų individualiai pagal pateiktus įrodymus, ginčo šalių paaiškinimus, vertintų ir tai, dėl kokių priežasčių nebuvo laikomasi sutartinių įsipareigojimų pinigus grąžinti per nustatytą terminą“, – teigia VVAT atstovai.

Atšaukti Oliver Tree ir Jessie Ware koncertai

Apie atšauktą, liepą turėjusį įvykti Oliver tree koncertą, organizatoriai „8 Days A Week“ pranešė socialiniuose tinkluose.

„Oliver Tree pasirodymas šį savaitgalį Vilniuje neįvyks ir yra atšaukiamas. Tokį sprendimą priėmėm atsižvelgdami į būsimą Oliver Tree pasirodymą viename festivalyje Kazachstane, kurį tiesiogiai finansuoja „Yandex“.

Po ilgų derybų ir bandymų atlikėjo komandai paaiškinti apie kompanijos „Yandex“ atsakomybę ir Rusijos karo Ukrainoje finansavimą, Oliver Tree komanda visgi priėmė sprendimą pasirodymo Kazachstane neatšaukti. Toks sprendimas stipriai prasilenkia su mūsų vertybėmis ir Lietuvos pozicija.

Apie pasirodymą festivalyje Kazachstane sužinojom visai neseniai ir skelbiant pasirodymą Vilniuje šios informacijos neturėjom.

„8 Days A Week“ turi aiškią pilietinę ir vertybinę poziciją. Kaip ir visi Lietuvos gyventojai, esame išvien su Ukrainos žmonėmis iki pergalės. Labai apgailestaujame dėl klausytojų, kurie norėjo išgirsti Oliver Tree pasirodymą Vilniuje. Į šį koncertą planavo atvykti daug artisto fanų ir svečių iš užsienio. Tačiau šio koncerto atšaukimas šiuo atveju mums yra vienintelis teisingas pasirinkimas ir tvirta pozicija.

Šio koncerto nuostoliai yra savotiška pagalba Ukrainai.

Įsipareigojam grąžinti visus pinigus tiems, kurie įsigijo bilietus. Tuo pasirūpins oficialus agentūros bilietų platintojas Bilietai.lt. Pinigai bus automatiškai grąžinti į banko sąskaitą, iš kurios buvo pirkti bilietai.

Apgailestaujame dėl susiklosčiusios situacijos.

Tikimės jus pamatyti kituose agentūros koncertuose, kurių šį sezoną bus dar daug ir labai gerų“, − rašė jie.

Dėl nenumatytų aplinkybių buvo atšaukti ir atlikėjos Jessie Ware pasirodymai Baltijos šalyse rugpjūčio mėnesį.

„Esu labai nusivylusi, kad negalėsiu koncertuoti savo gerbėjams Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, ir tikiuosi, kad tikrai greitai sugrįšiu“, – socialiniuose tinkluose teigė Jessie Ware.

Taip pat skelbiama, kad bus grąžinti pinigai už pirktus bilietus. „Visų, įsigijusių bilietus, prašome priimti mūsų atsiprašymą ir padėką. Dėl pinigų grąžinimo galite kreiptis į bilietų platintoją. Prašome kreiptis į prekybos vietą, kurioje pirkote bilietus“, – rašė koncertą organizuojanti įmonė „8 Days A Week“.