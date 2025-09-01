Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Cristiano Ronaldo sužadėtinė pademonstravo sužadėtuvių žiedą: jo kaina atima žadą

2025-09-01 19:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 19:40

Cristiano Ronaldo sužadėtinė Georgina Rodriguez sekmadienį, žengdama raudonu kilimu per Venecijos kino festivalio apdovanojimų ceremoniją, demonstravo savo spindintį sužadėtuvių žiedą.

Georgina Rodriguez Venecijos kino festivalyje (tv3.lt fotomontažas)
6

31-erių metų argentiniečių–ispanų kilmės modelis ketina ištekėti už 40-mečio portugalų futbolininko, kuris jai pasipiršo šį mėnesį.

0

31-erių metų argentiniečių–ispanų kilmės modelis ketina ištekėti už 40-mečio portugalų futbolininko, kuris jai pasipiršo šį mėnesį.

Georgina Rodriguez Venecijos kino festivalyje
FOTOGALERIJA. Georgina Rodriguez Venecijos kino festivalyje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Georgina pasirūpino, kad visi pastebėtų jos įspūdingą 30 karatų deimantinį žiedą, kurio vertė siekia net 3 milijonus dolerių. Ji išdidžiai pozavo raudonuoju kilimu 82-ojo Venecijos kino festivalio metu, subtiliai demonstruodama prabangų papuošalą ant savo rankos.

Modelis pasirinko elegantišką juodą nėrinių suknelę, kuri pabrėžė jos figūrą. Pozuodama Georgina pakėlė rankas ir atkreipė dėmesį ne tik į sužadėtuvių žiedą, bet ir į dar tris akinančius žiedus.

Įvaizdį ji papildė stambiu, spindinčiu kaklo vėriniu ir deimantiniais auskarais. Tamsius plaukus sušukavusi į tvarkingą kasą, Georgina užbaigė elegantišką derinį aukštakulniais, kurie dar labiau pabrėžė jos laikyseną.

Sužadėtuvės po dešimties metų draugystės

Ronaldo ir Georgina praėjusią savaitę „Instagram“ paskyroje paskelbė, kad po beveik dešimties metų draugystės nusprendė susituokti.

Patvirtindama sužadėtuves, lotynų amerikietė gražuolė rašė: „Taip, sutinku. Šiame ir visuose kituose mano gyvenimuose.“

Iki šiol Georgina nešiojo kitą deimantinį žiedą, tačiau buvo suprantama, kad pora tuo metu dar nebuvo susižadėjusi.

Didelė šeima

Pora yra kartu nuo 2016 m. ir turi dvi dukras – septynerių metų Alaną ir dvejų metų Bellą. Georgina taip pat yra pamotė trims kitiems futbolininko vaikams.

