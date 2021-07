Čia tai tikrai „Kažkas Tokyo“: kas pasakė, kad pūstos suknelės nedera prie sportinio automobilio?

Šiais metais merginos raliui ruošėsi kaip niekuomet atsakingai, o ir tokį intriguojantį pavadinimą pasirinko ne šiaip sau. Tai – savotiškas sutikimas to, kuo jau už savaitės ims gyventi visas pasaulis.

„Šįkart mūsų ekipažas vadinsis „Kažkas Tokyo“ – atsigręšime į spalvingąją Japoniją, kuri šiemet rengia Tokijo olimpines žaidynes, o jas, beje, transliuos ir mūsų žiniasklaidos grupė. Mūsų ekstravagantišku įvaizdžiu pasirūpino kaunietė drabužių dizainerė, ne vieną garsią moterį papuošusi Milda Grikšaitė-Jankuvienė, geriau žinoma kaip „Mild Power“. Jos kurtuose apdaruose netrūksta ryškių spalvų ir tiulio – visko, kas patraukia akį. Šįkart tikrai išsiskirsime iš visos moterų minios“, – įsitikinusi viena iš ekipažo narių, „Power Hit Radio“ laidų vedėja Elena Karalienė.

Skambus pavadinimas ir akį traukiantys apdarai – ne vienintelis koziris, kurį merginos paruošė šiemet. Už vairo sėdusi Simona Kinė turi malonumą moterų ralyje vairuoti išskirtinį, naujutėlį „Porsche Taycan“ elektromobilį. Ir nors „108 km moterų iššūkyje“ netrūksta nei „Porsche“, nei kitų prabangių automobilių, šis bus toks vienintelis.

„Taip susižavėjau šio automobilio manevringumu ir komfortu, jog turėtumėte nenustebti, jei darbe vieną dieną pasirodysiu būtent jame“, – juokėsi vairuotoja.

Sportinis elektromobilis vertinamas visame pasaulyje ir yra pelnęs daugiau nei 50 tarptautinių apdovanojimų. Vienas ryškiausių, kuris pabrėžia šio elektromobilio sportiškumą, pasiektas pasaulio Gineso drifto rekordas tarp elektromobilių.

O prisiminimais apie praėjusius kartus besidalindama Elena kalbėjo, kad pirmas kartas ralyje kainavo nemažai nervų ir pastangų, o ypatingai pirmoji – slalomo – rungtis, kurią merginoms įveikti sekėsi itin sunkiai.

„Tiesą sakant, su ekipažo narėmis nė nežinojome, kaip ir kam ruoštis. Žinojome tik tiek – paprakaituos delnai, tačiau įspūdžiai liks visam gyvenimui. Taip ir buvo. Aišku, smagiausia viso to dalis, kad praleidus visą dieną viename automobilyje su kitomis kolegėmis, geriau pažįsti jas kritinėse situacijos ir atsiskleidžia daugybė dar nematytų charakterio savybių. Tikiu, kad ralis šiais metais parodys ir šias koleges kitoje šviesoje“, – šypsojosi ji.

Merginos jau išrieda į visą dieną truksiančią ir daugybę iššūkių padovanosiančią kelionę, tačiau nugalėtojos taps aiškios tik šiandien vėlai vakare. Pamatyti kaip seksis „Kažkas Tokyo“ ir kitiems spalvingiems ekipažams bei skirti jiems didžiausią palaikymą, gali kiekvienas – šiuos ir kitus aplink lenktynes besisukančius renginius nuolat transliuos ir naujienų portalas tv3.lt.

„Pagaliau sporto vasara reiškia ne tik pastangas turėti „bikiny body“! Dalyvaujame lenktynių festivalyje, ruošiamės Tokijo olimpinių žaidynių transliacijoms, o tuo pat metu skatiname save ir kitus ne tik žiūrėti, bet ir įsitraukti. Pasiekimus mums parodyti „Kasdienybės čempionai“ projekte – tv3.lt/cempionai. Keliam tiulį, važiuojam į trasą!“ – skatino ekipažo narė Giedrė Karosaitė.

Moterų televizija TV8 lenktynių festivalyje šiemet ir vėl subūrė dailiosios lyties atstoves į išimtinai tik joms skirtą ralį, kuris įrodo, kad automobilių sportas jau seniai nebėra siejamas tik su vyrais. Ralyje moterys demonstruoja tiek savo ištvermę, gudrumą ir gebėjimą puikiai suvaldyti automobilį net ir sunkiausiose trasose, tiek ir įspūdingiausius drabužių derinius bei išradingai papuoštus automobilius.

Svarbiausius „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių įvykius nuo trečiadienio iki šeštadienio stebėkite per TV3 Play, o pagrindines lenktynes – šeštadienį nuo 11 val. per TV6. Naujienų portale tv3.lt rasite ir visus rezultatus bei karščiausias naujienas tiesiai iš Palangos – https://www.tv3.lt/1006km-lenktynes.