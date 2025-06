Bruce`o Williso žmona prakalbo apie aktoriaus kovą su liga: štai nuo ko viskas prasidėjo

Savo knygoje „The Unexpected Journey“, kuri pasirodys 2025 metų rugsėjo 9 dieną, Emma pasakoja apie tai, kaip filmavimo komandos pritaikė darbus tam, kad Bruce'as galėtų tęsti karjerą nepaisant mažėjančių kognityvinių gebėjimų. Ji atskleidžia, kad režisieriai ėmė trumpinti jo dialogus, o eilutes jam į ausinuką sakydavo artimas draugas, buvęs šalia filmavimo metu, rašo mirror.co.uk.

Prakalbo apie pirmuosius ligos simptomus

Tokie užkulisiniai sprendimai leido B. Willisui užbaigti vaidmenis filmuose kaip „Assassin“ (2023) bei „Detective Knight“ trilogijoje (2022–2023), nors jo būklė akivaizdžiai blogėjo.

Frontotemporinė demencija – tai progresuojanti liga, pažeidžianti kalbą, atmintį ir mąstymą.

Viešai apie aktoriaus sveikatos problemas pirmą kartą pranešta 2022 metais, kai šeima paskelbė, kad jis kenčia nuo afazijos – kalbos sutrikimo. 2023 metų vasarį patvirtinta, kad būklė peraugo į FTD. Po šios žinios Bruce'as galutinai pasitraukė iš aktorystės.

Emma „Instagram“ tinkle pasidalijo, kad knygą parašė norėdama padėti kitoms šeimoms, išgyvenančioms panašią patirtį.

„Parašiau tokią knygą, kokios pati būčiau norėjusi tą dieną, kai mums pasakė diagnozę – be vilties, be krypties... beveik be nieko. Šiandien mūsų gyvenimas atrodo kitaip, nes mums pavyko sukurti reikalingą palaikymo sistemą“, – rašė ji.

Pasak Emmos, tai ne memuarai, o savipagalbos gidas globėjams, skirtas „išlaikyti erdvę mūsų širdgėlai ir gijimui.“

Emma prisimena, kad pradžioje Bruce'o kalbos pasikeitimai atrodė kaip paprastas mikčiojimas, tiesiog „jo būdas kalbėti“.

„Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad tai gali būti demencijos ženklas – ypač tokio jauno žmogaus“, – teigė ji.

Režisieriai ir filmavimo komandos taip pat prisitaikė prie Bruce'o besikeičiančios būklės: 2020 metų elektroniniame laiške filmo „Out of Death“ režisierius Mike'as Burnsas prašė scenarijaus autorių trumpinti dialogus ir vengti monologų.

Aktoriaus darbo grafikai buvo koreguojami – darbo dienos sutrumpintos iki keturių valandų, o filmavimai organizuoti taip, kad jis nedirbtų ilgiau nei dvi dienas iš eilės.

Nepaisant visų pastangų, filmavimo metu kai kurie kolegos pastebėjo, kad Bruce'as kartais atrodydavo sutrikęs, sunkiai prisimindavo eiles ar net savo paskirtį scenoje.

Vienu metu filmuojant „White Elephant“, jis, pasak liudininkų, paklausė: „Žinau, kodėl tu čia, ir kodėl tu čia, bet kodėl aš čia?“

Tačiau net ir tokiose aplinkybėse kai kurie bendradarbiai gyrė aktoriaus atsidavimą. „Paradise City“ režisierius Chuckas Russellas sakė, kad Bruce'as „atėjo pasiruošęs ir įdėjo visas pastangas“.

Tuo tarpu „White Elephant“ gamybos vadovė Terri Martin atvirai pasakojo: „Jis atrodė tiesiog pasiklydęs... bet visada stengėsi iš visų jėgų.“