Prisimenate šį aktorių iš „Kaimiečiai Beverlyje“? Nustebsite, kaip jis atrodo dabar

Šis filmas jame suvaidinusiems aktoriams atnešė sėkmę, D. Baderis – ne išimtis. Įdomu tai, kad tai buvo pirmasis jo pagrindinis vaidmuo kino juostoje.

D. Baderis gimė Aleksandrijoje, Virdžinijoje, JAV, tačiau būdamas dvejų metų su šeima persikėlė į Paryžių, Prancūziją. Gyvendamas čia jis pradėjo itin vertinti kino legendas, tokias kaip Čarlis Čaplinas.

Viena istorija jo gyvenimą pakeitė visam laikui – kai teatro projektoriuje sudegė trapus vieno iš Č. Čaplino filmo ritinių, būdamas ketverių D. Baderis užlipo ant scenos ir linksmino publiką, imituodamas „Mažąjį Valkatą“. Sulauktos ovacijos nulėmė jo veiklos kryptį – jis žinojo, kad nori vaidinti.

„Kaimiečiai Beverlyje“ aktorius Diedrichas Baderis (8 nuotr.) Aktorius Diedrichas Baderis (nuotr. SCANPIX) Aktorius Diedrichas Baderis (nuotr. SCANPIX) Aktorius Diedrichas Baderis su žmona (nuotr. SCANPIX) +4 Aktorius Diedrichas Baderis (nuotr. SCANPIX) Aktorius Diedrichas Baderis (nuotr. SCANPIX) Filmo „Kaimiečiai Beverlyje“ akimirka (nuotr. Vida Press) Filmo „Kaimiečiai Beverlyje“ akimirka (nuotr. Vida Press) Filmo „Kaimiečiai Beverlyje“ akimirka (nuotr. Vida Press)

Aktoriaus karjera ir asmeninis gyvenimas

Jis grįžo į Jungtines Valstijas mokytis vidurinėje mokykloje ir lankė Šiaurės Karolinos menų mokyklą. Per pavasario atostogas jį pastebėjo aktorių atrankų agentas iš Santa Fe, Naujojoje Meksikoje.

Šio susitikimo metu jam buvo pasiūlyta dalyvauti atrankoje atlikti nedidelį vaidmenį pilotiniame epizode. Vietoj to D. Baderis gavo pagrindinį vaidmenį. Ir nors pilotinė serija nepasirodė, aktorius persikėlė į Los Andželą ir pradėjo dalyvauti kitose atrankose.

Jis gavo nedidelius vaidmenis keliuose filmuose, įskaitant „Žvaigždžių kelias: kita karta“ (angl. „Star Trek: The Next Generation“, 1987), „Bel Airo princas“ (angl. „The Fresh Prince of Bel-Air“, 1990), „Sveiki“ (angl. „Cheers“, 1982) ir „Kvantinis šuolis“ (angl. „Quantum Leap“, 1989).

Filmo kūrėjai Penelope Spheeris patiko jo ironiškas pristatymas, kai jis dalyvavo atrankoje į jos veiksmo nuotykių parodijos serialą „Pavojaus teatras“ (angl. „Danger Theatre“, 1993). Ji pasamdė jį šiam vaidmeniui ir vaidybiniam filmui „Kaimiečiai Beverlyje“ (angl. „The Beverly Hillbillies“,1993), kurį ji režisavo. D. Baderis atliko Jethro ir Jethrine Beaudine vaidmenis.

Jis taip pat filmavosi politiniame trileryje „Žmogžudystės byla“ (angl. „The Assassination File“, 1996). D. Baderis labai laukė vaidmens šiame filme, nes čia jis buvo nušautas į galvą – pirmą kartą per savo aktoriaus karjerą.

D. Baderio tėvas Williamas buvo Senato užsienio reikalų komiteto štabo viršininkas ir Eurazijos fondo prezidentas Kapitolijaus kalvoje. Jis mirė 2016 metais.

Jo motina Gretta buvo skulptorė, kurios velionio senatoriaus J. Williamo Fulbrighto portretas kabo Nacionalinėje galerijoje Vašingtone. Mamos aktorius neteko 2014-aisiais.

Aktoriaus ir komiko D. Baderio žmona yra aktorė Dulcy Rogers, jiedu susituokė 1997 metais. Jie gyvena Los Andžele, Kalifornijoje. Sutuoktiniai turi du vaikus – 22-ejų sūnų Sebastianą ir 20-ies dukrą Ondine CaolIla.