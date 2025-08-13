Britų žvaigždė Rag’n’Bone Man atsidūrė Kauno klinikose: siunčia žinią

Kadrais iš ligoninės palatos dainininkas pasidalijo su savo socialinio tinklo Instagram paskyros sekėjais.
„Įstrigimas ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano mėgstamiausių darbų sąraše prieš mirtį!
<...>
Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano pasirodymus.
Patikėkite, aš mieliau būčiau scenoje!‘‘, – rašė jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie koncerto atšaukimą pranešė renginio organizatoriai. Žinia pasidalijo ir pats atlikėjas.
„Su dideliu apgailestavimu pranešame, kad šiandienos koncertas Kaune yra atšauktas, nes Rag’n’Bone Man, deja, susirgo. Šiuo metu jis yra gydomas, ir mes linkime jam greito pasveikimo. Žinome, kad daugelis iš jūsų laukėte šio koncerto ir galbūt keliavote ar planavote kažką ypatingo, todėl iš anksto dėkojame už supratingumą.
Rory bus labai nusiminęs dėl šio koncerto atšaukimo, todėl stengsimės kuo greičiau surasti naują datą koncertui Lietuvoje“, – buvo sakoma atlikėjo komandos perduotoje žinutėje.
„Mums labai gaila dėl susidariusios situacijos ir suprantame, kokia svarbi ši diena buvo daugeliui Rag’n’Bone Man gerbėjų. Atlikėjo sveikata šiuo metu yra absoliutus prioritetas, todėl jis negalės pasirodyti Kaune, kaip buvo planuota“, – teigė renginio organizatoriai „Ventures Events“.
