TV3 naujienos > Žmonės

Britų žvaigždė Rag’n’Bone Man atsidūrė Kauno klinikose: siunčia žinią

2025-08-13 12:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-13 12:00

Rugpjūčio 12 d., antradienį turėjęs vykti britų dainininko Rag’n’Bone Man koncertas Kaune buvo atšauktas. Taip įvyko dėl atlikėjo sveikatos problemų. Vėliau paaiškėjo, kad jo būklė gali būti sunkesnė nei tikėjosi gerbėjai – Rag’n’Bone Man guli ligoninėje Kaune.

Dainininkas Rag’n’Bone Man atšaukė koncertą Kaune (nuotr. SCANPIX ir nuotr. Instagram)

Rugpjūčio 12 d., antradienį turėjęs vykti britų dainininko Rag'n'Bone Man koncertas Kaune buvo atšauktas. Taip įvyko dėl atlikėjo sveikatos problemų. Vėliau paaiškėjo, kad jo būklė gali būti sunkesnė nei tikėjosi gerbėjai – Rag'n'Bone Man guli ligoninėje Kaune.

3

Kadrais iš ligoninės palatos dainininkas pasidalijo su savo socialinio tinklo Instagram paskyros sekėjais. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Įstrigimas ligoninėje Lietuvoje nebuvo mano mėgstamiausių darbų sąraše prieš mirtį!

<...>

Atsiprašau visų, kurie turėjo bilietus į mano pasirodymus.

Patikėkite, aš mieliau būčiau scenoje!‘‘, – rašė jis.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad apie koncerto atšaukimą pranešė renginio organizatoriai. Žinia pasidalijo ir pats atlikėjas.

„Su dideliu apgailestavimu pranešame, kad šiandienos koncertas Kaune yra atšauktas, nes Rag’n’Bone Man, deja, susirgo. Šiuo metu jis yra gydomas, ir mes linkime jam greito pasveikimo. Žinome, kad daugelis iš jūsų laukėte šio koncerto ir galbūt keliavote ar planavote kažką ypatingo, todėl iš anksto dėkojame už supratingumą.

Rory bus labai nusiminęs dėl šio koncerto atšaukimo, todėl stengsimės kuo greičiau surasti naują datą koncertui Lietuvoje“, – buvo sakoma atlikėjo komandos perduotoje žinutėje.

„Mums labai gaila dėl susidariusios situacijos ir suprantame, kokia svarbi ši diena buvo daugeliui Rag’n’Bone Man gerbėjų. Atlikėjo sveikata šiuo metu yra absoliutus prioritetas, todėl jis negalės pasirodyti Kaune, kaip buvo planuota“, – teigė renginio organizatoriai „Ventures Events“.

