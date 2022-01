Britney Spears pykčiai su seserimi persikėlė į internetą: nebenori jos matyti

Apie Britney Spears nesutarimus su seserimi kalbos sklando jau ilgą laiką. Sausio pradžioje moteris šiuos gandus dar labiau užtvirtino – vos prasidėjus naujiems metams gerbėjai pastebėjo, jog moteris nebeseka sesers socialiniuose tinkluose.

Britney „Instagram“ šiuo metu seka 46 žmones, įskaitant savo sužadėtinį ir tas įžymybes, kurios išreiškė palaikymą #FreeBritney (išlaisvinkite Britney) judėjimui.

Britney ir jos sesers pykčiai prasidėjo pasklidus kalboms apie Jamie Lynn naują knygą, pavadinta „I Must Confess“. Šis pavadinimas paimtas iš bene garsiausio Spears hito „...Baby One More Time“. Sulaukusi kritikos lavinos, moteris pavadinimą pakeitė į „Things I Should Have Said“ (Dalykai, kuriuos turėjau pasakyti).

Taip pat Britney ant sesers supyko po to, kai ji garsiosios sesutės dainų perdirbinius viešai grojo 2017-aisiais vykusiuose Disney apdovanojimuose.

Praėjusių metų birželį popžvaigždė atskleidė, jog norėjo savo šeimą paduoti į teismą dėl jai sukeltos psichologinės ir materialinės žalos.

Britney Spears spalio viduryje paskelbtame „Instagram“ įraše dar kartą pagrasino savo šeimai.

Ilgame įraše, kur ji aprašė savo naujai atrastą laisvę, popmuzikos superžvaigždė, užsiminė, kad ji turi įvairių istorijų apie giminaičius, kurie sėdėjo šalia ir stebėjo jos išgyvenimus 13 metų besitęsusioje konservatyvioje tėvo globoje.

„Aš būsiu nuoširdi ir pasakysiu, kad taip ilgai laukiau, kol būsiu laisva, kaip dabar... ir dabar man baisu kažką daryti, nes bijau suklysti!!! Daugybę metų man sakė, kad jeigu man seksis, tai gali pasibaigti... ir niekada nesibaigė! Aš taip sunkiai dirbau ir jau artėju link pabaigos – aš labai laiminga, bet daug dalykų mane ir gąsdina“, – rašė ji.

Taip pat Britney rašo, kad prieš 4 mėnesius gavo savo automobilio raktelius, pirmą kartą per 13 metų. Moteris sako, kad nieko nepadarė, kad su ja būtų elgiamasi taip, kaip elgėsi paskutinius 13 metų ir ji yra pasibaisėjusi sistema, kuri nieko negalėjo padaryti.

Taip pat ji užsiminė, kad ji savo istorijoje atskleidė dar ne visas kortas.

„Viešpatie, pasigailėk mano šeimos sielų, jei kada nors duosiu interviu!!!“, – rašė ji, nors pridūrė, kad šiuo metu interviu dalijimas nėra jos darbų sąrašo viršuje.

„Tuo tarpu... aš vis dar nesiruošiu dirbti – tai yra viskas, ką aš žinojau visą savo gyvenimą... Todėl man viskas dar labai painu!!!“, – rašė ji.