Kaip rašo „The Irish Star“, Melania Trump šiais metais nemažai laiko praleido toliau nuo Baltųjų rūmų. Nuo 2005 metų susituokusi pora per daugiau nei du dešimtmečius patyrė įvairių išbandymų, tačiau pastaruoju metu vis dažniau kalbama apie galimą jų santykių krizę.
Šias kalbas dar labiau pakurstė tai, kad Melania pastaraisiais mėnesiais retai lydėjo vyrą į darbines keliones. Tuo metu D. Trumpas dažniau pastebimas su artimiausiais padėjėjais, tarp jų – Natalie Harp, bei šeimos nariais, pavyzdžiui, Lara Trump.
Rašytojas Michaelas Wolffas anksčiau teigė, kad sutuoktiniai beveik nesikalba ir Baltuosiuose rūmuose miega atskiruose miegamuosiuose.
Prabilo apie pasikeitusius santykius
Santykių terapeutė Terri DiMatteo teigė, kad M. Trumpo požiūris į žmonos vaidmenį jų santuokoje galėjo pasikeisti.
„Santuokose, kuriose vienas iš partnerių pasižymi narciziškais bruožais, viskas gali būti vertinama kraštutinumais: arba viskas gerai, arba blogai, žmogus yra vertinamas arba nuvertinamas, naudingas arba nenaudingas, sąjungininkas arba grėsmė. Kai pasikeičia sutuoktinio naudingumas, gali pasikeisti ir patys santykiai. Būtent tai, mano manymu, matome Trumpų santuokoje“, – kalbėjo ekspertė.
Anot jos, tokiose situacijose santykių krizė nebūtinai baigiasi oficialiomis skyrybomis.
„Todėl klausimas „kas bus toliau?“ nebūtinai reiškia skyrybas. Narciziškas partneris gali nuvertinti ir atstumti sutuoktinį, tačiau išlaikyti santuokos regimybę, nes ji vis dar atlieka tam tikrą funkciją“, – aiškino T. DiMatteo.
„Melania žino Donaldo Trumpo paslaptis“
Santykių specialistė taip pat iškėlė prielaidą, kad M. Trump turi informacijos apie savo vyrą, kuri nėra žinoma visuomenei.
„Sutuoktinis žino. Melania žino Donaldo Trumpo paslaptis. Ji žino apie jo poelgius, ryšius ir dalykus, kuriuos jis norėtų nuslėpti. Dėl to ji gali kelti jam grėsmę“, – svarstė ekspertė.
Pasak jos, ilgus metus kartu gyvenę sutuoktiniai vienas kitą pažįsta geriau nei daugelis aplinkinių.
„Sutuoktinis turi išskirtinę galimybę pažinti žmogų, slypintį už viešai demonstruojamo įvaizdžio. Jis žino jo asmeninį gyvenimą, praeitį, veiklą, ryšius, netinkamus poelgius, silpnybes ir prieštaravimus.
Dėl to sutuoktinis gali tapti ypatinga grėsme narciziškam partneriui. Ne todėl, kad tiesiogiai jam grasintų, bet todėl, kad turi žinių, kurių nežino pašaliniai žmonės ir kurių atskleidimo partneris gali bijoti“, – sakė ji.
Ekspertės teigimu, būtent dėl tokių aplinkybių santykių pabaiga kartais tampa itin sudėtinga.
„Žmogus, kuris buvo arčiausiai narciziško partnerio, taip pat gali būti tas, kuris daugiausia žino apie tikrąjį jo veidą“, – pridūrė ji.
Teigiama, kad santuoka išgyvena itin sunkų laikotarpį
Kalbas apie galimą Trumpų santykių krizę pakurstė ir rašytojas Michaelas Wolffas. Savo „Substack“ platformoje „Howl“ jis paskelbė, kad Baltuosiuose rūmuose esą baiminamasi Melanios įtakos.
„Visi Baltuosiuose rūmuose bijo Melanios Trump ir jos galios, jeigu ji nuspręstų ja pasinaudoti. Dauguma mano, kad ji to nedarys arba bent jau nesielgs taip akivaizdžiai, kad tiesiogiai sukeltų grėsmę Baltiesiems rūmams. Tačiau niekas negali būti tikras“, – rašė M. Wolffas.
Jis taip pat teigė, kad, kai kurių Baltųjų rūmų aplinkos žmonių vertinimu, prezidento ir jo žmonos santykiai šiuo metu gali būti prasčiausi nuo bylos, susijusios su Stormy Daniels, laikų.
„Kartu jie mano, kad prezidento ir jo žmonos santykiai tikriausiai pasiekė žemiausią tašką nuo Stormy Daniels teismo proceso laikų. O tuomet padėtis buvo labai prasta“, – teigė rašytojas.
Komentuodama šiuos pareiškimus, T. DiMatteo sakė mananti, kad tokia situacija yra tikėtina.
„Tai nėra du sutuoktiniai, kurių santykiai atšalo ir kurie bando atkurti pažeistą ryšį. Tai du žmonės, besirūpinantys tuo, kaip jų santuoka atrodo išoriniam pasauliui“, – svarstė specialistė.
Atskleidė, ką gali reikšti atskiri miegamieji
Pasak T. DiMatteo, pasaulinis žinomumas nekeičia pačių santykių problemų, tačiau lemia tai, kad jos tampa gerokai labiau matomos.
„Pasaulinė šlovė nesukuria kitokios narciziškos santuokos. Tokie patys santykių modeliai gali pasireikšti bet kurioje santuokoje, kurioje vienas iš partnerių pasižymi narciziškais bruožais. Skiriasi tik mastas – šiuo atveju kuriamas įvaizdis stebimas visame pasaulyje“, – aiškino ji.
Terapeutė taip pat pabrėžė nemananti, kad vien prastas bendravimas galėjo lemti tariamą Trumpų santykių krizę.
„Nesakyčiau, kad prastas bendravimas lėmė tokią šios santuokos padėtį. Prastas bendravimas yra neatsiejama santuokos su narcizišku partneriu dalis“, – teigė ekspertė.
Ji pasisakė ir apie gandus, kad Donaldas bei Melania Trumpai miega atskiruose miegamuosiuose.
„Atskiri miegamieji savaime mums labai mažai ką pasako. Poros miega atskirai dėl daugybės priežasčių. Tačiau jeigu santykiuose jau vyrauja emocinis atitolimas, toks miegojimo būdas gali tiesiog atspindėti esamą padėtį, o ne būti jos priežastimi“, – sakė T. DiMatteo.
Galiausiai specialistė iškėlė klausimą apie tikrąjį sutuoktinių emocinį ryšį.
„Klausimas ne tas, ar Donaldas ir Melania Trumpai nutolo vienas nuo kito. Klausimas tas, ar tarp jų apskritai kada nors buvo abipusis artimas ryšys, nuo kurio jie galėjo nutolti“, – svarstė ji.
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