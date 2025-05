Beveik 100 metų sulaukęs aktorius atskleidė ilgaamžiškumo paslaptį: štai kokia ji

Žinomas iš legendinių filmų „Mary Poppins“ ir „Chitty Chitty Bang Bang“, 99 metų aktorius, kuris vis dar aktyviai dirba, pokalbyje su savo žmona bei prodiusere Arlene (53) prisipažino: nors gyvenimas buvo geras, skaudžiausia senatvėje yra netekti artimųjų, ypač bendraamžių.

Jis prisiminė, kaip su geru draugu Ed Asner ketino kurti 1970-ųjų amerikiečių sitkomo „The Odd Couple“ perdirbinį, tačiau Ed mirė 2021 m. rugpjūtį, sulaukęs 91 metų. Dick sakė: „Tai būtų buvę taip smagu – ir mes tai praradome. Aš praradau daug draugų.“ Jo žmona Arlene pridūrė: „Jis išgyveno visus. Tai yra 100 metų gyvenimo prakeikimas.“

Paklaustas apie ilgo gyvenimo paslaptį, Dick atsakė, kad jį jauną išlaiko darbas ir nuolatinis pasirodymas scenoje – tai suteikia energijos. Žurnalui „PEOPLE“ aktorius sakė: „Aš esu aktorius. Man tai patinka. Iš publikos gaunu energijos antplūdį.“

Nepaisant amžiaus, Dickas vis dar reguliariai koncertuoja. Tą vakarą jis pasirodė su savo muzikine grupe – barbershop kvartetu „The Vantastix“, rašo mirror.co.uk.

Dick taip pat papasakojo apie darbą su 89-erių metų kolege Dame Julie Andrews filmuojant klasikinę 1964 metų juostą „Mary Poppins“. Jis prisipažino: „Aš nesu tikras dainininkas, todėl linkstu į žemus tonus ir kovoju, kad pasiekčiau aukštus. Įrašyti užtruko amžinybę. Julie buvo labai kantri, nuolat man padėdavo, sakydama: „Galvok aukštai. Mąstyk aukštai.“ Ir viskas pavyko puikiai. Ji buvo nuostabi. Mes puikiai praleidome laiką kartu.“

Anksčiau šiais metais Dick atskleidė, kad jo jaunystės paslaptis – griežtas ir reguliarus sporto režimas. Jis „tiesiogine prasme“ šoka tarp treniruoklių sporto salėje, o ne vaikšto.

Jis pasakojo, kad mėgsta valandą treniruotis ir plaukti baseine, o vėliau namuose nusnūsti. „Aš visada sportavau. Triskart per savaitę einame į sporto salę – vis dar. Triskart per savaitę. Manau, kad būtent dėl to nesu toks sustingęs kaip mano bendraamžiai.“

77-erių aktorius Ted Danson, žinomas iš serialo „Cheers“ ir „A Man on the Inside“ prisiminė, kaip matė Dicką sporto salėje Malibu: „Jei atvykdavau pakankamai anksti, matydavau, kaip jis treniruojasi su svarmenimis, o tada – beveik kaip darydamas apykaitinę treniruotę – ne eidavo prie kito treniruoklio, o šokdavo. Jis tiesiog šokdavo prie kito treniruoklio, ir aš tai stebėjau kelias savaites.“ Jo žmona Arlene patvirtino: „Jis tai daro iki šiol.“