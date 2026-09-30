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Beata Tiškevič „Tautos bukiausio“ projekte pastebėjo tai, ko kiti nematė: „Jis vienas...“

2026-09-30 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 14:55
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Savo naujausiame vaizdo įraše klinikinės psichologijos magistrantė Beata Tiškevič pasidalijo įžvalgomis apie socialinio spaudimo ir konformizmo reiškinį. Psichologijos temomis besidominti kūrėja analizuoja situaciją iš pramoginio projekto „Tautos bukiausias“ bei paaiškina, kodėl reperio Ironvyto elgesys laidoje atskleidė išskirtinį vidinį stuburą.

Savo naujausiame vaizdo įraše klinikinės psichologijos magistrantė Beata Tiškevič pasidalijo įžvalgomis apie socialinio spaudimo ir konformizmo reiškinį. Psichologijos temomis besidominti kūrėja analizuoja situaciją iš pramoginio projekto „Tautos bukiausias“ bei paaiškina, kodėl reperio Ironvyto elgesys laidoje atskleidė išskirtinį vidinį stuburą.

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Šiuo įrašu moteris sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

Bandos jausmas 

B. Tiškevič pastebi, kad laidoje „Tautos bukiausias“ dalyviams pateikiamos užduotys, kuriose norėdami atsakyti į klausimą jie turi fiziškai pasirinkti vieną ar kitą kvadrato pusę – atitinkamai „Taip“ arba „Ne“.

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Atsakinėdami į klausimus, dalyviai dažnai pasiduoda stipriam konformizmui:

Visi dalyviai tarsi susitarę susiburia toje pačioje kvadrato pusėje ir visi priima neteisingą sprendimą.

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Ties kitu klausimu viena iš dalyvių bando paprieštarauti daugumos nuomonei, tačiau „bandos jausmas“ veikia kaip magnetas – galiausiai ji vėl grįžta pas savo kolegas.

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Psichologo Solomon Asch eksperimentas

B. Tiškevič atkreipia dėmesį, kad toks elgesys nėra atsitiktinis ir atitinka žinomas psichologijos teorijas. Dar praėjusio amžiaus 6-ajame dešimtmetyje mokslininkas Solomon Asch atliko vieną garsiausių psichologijos eksperimentų. Jo metu dalyviams reikėjo palyginti pateiktų linijų ilgius. Nors užduotis buvo itin paprasta, dauguma tyrimo dalyvių buvo pasamdyti aktoriai, sąmoningai teikę neteisingus atsakymus.

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Tikrasis tyrimo dalyvis, girdėdamas kitų klaidingus atsakymus, buvo linkęs prisitaikyti prie daugumos nuomonės ir taip pat pateikdavo akivaizdžiai neteisingą atsakymą.

Ironvyto pavyzdys: nepaklusti daugumai

B. Tiškevič išskiria laidos momentą, kai reperis Ironvytas pasielgė visiškai priešingai nei reikalauja konformizmo taisyklės. Kai visi kiti laidos dalyviai pasirinko vieną atsakymo variantą, Ironvytas vienintelis išsirinko kitokį atsakymą ir išstovėjo prieš nenumaldomą sprendimo spaudimą.

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Šis atskiras pasirinkimas jam atnešė pergalę rungtyje. B. Tiškevič teigimu, tokį elgesį galima tik pasveikinti, nes jis reikalauja „kieto vidinio stuburo ir savęs girdėjimo“.

Beata Tiškevič pabrėžia, kad šie vaizdo įrašai yra pramoginio pobūdžio ir jų nedera priimti kaip tiesioginių rekomendacijų psichikos sveikatai. Socialinių tinklų algoritmai reikalauja informaciją pateikti glaustai, todėl nelieka galimybės apžvelgti visų temos kampų.

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