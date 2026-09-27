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TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, kuri Lietuvos žvaigždė paliko projektą „Tautos bukiausias“

2026-09-27 21:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 21:05
Pridėkite kaip šaltinį Google

Rugsėjo 27-ąją TV3 televiziją parodytame iššūkyje „Tautos bukiausias“ vienas iš dalyvių atsisveikino su projektu. Tai – šou, kuriame sėkmė matuojama kiek kitaip nei įprasta: kuo anksčiau dalyvis iškrenta, tuo geriau. Pergalė reikštų ne triumfą, o titulą – „Tautos bukiausias“!

Rugsėjo 27-ąją TV3 televiziją parodytame iššūkyje „Tautos bukiausias“ vienas iš dalyvių atsisveikino su projektu. Tai – šou, kuriame sėkmė matuojama kiek kitaip nei įprasta: kuo anksčiau dalyvis iškrenta, tuo geriau. Pergalė reikštų ne triumfą, o titulą – „Tautos bukiausias“!

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Laidoje netrūko netikėtumų, juoką keliančių užduočių bei pačių dalyvių emocijų.

„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Laida „Tautos bukiausias“

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Štai kas paliko iššūkį

Kaip paaiškėjo rugsėjo 27-ąją rodytame epizode, dar viena gudriausia garsenybe tapo aktorius Vytautas Kaniušonis.

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Vytautas – ilgametę patirtį sukaupęs teatro ir kino aktorius. Pats savo istoriją jis apibūdina kaip vėlyvą sėkmę – didesnis visuomenės pripažinimas atėjo tik po daugelio metų scenoje.

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Tačiau ar žinojote, kad Vytautas – avantiūristas iš prigimties? Kaip pasakojo prieš prasidedant iššūkiui, dalyvauti projekte jis sutiko vos išgirdęs šou pavadinimą!

„Dažnai vaidinu pernelyg rimtą – iš tikrųjų, nėra kada pasijuokti. Dėl to ir atėjau“, – sakė jis.

 

Garsiausią Lietuvos klasę dabar sudaro šios garsenybės

OKSANA PIKUL

Oksana – grožio specialistė, verslininkė, dainininkė bei viena labiausiai aptarinėjamų moterų šiandienos Lietuvos pramogų pasaulyje. Oksanos nepastebėti neįmanoma – ji nuolat stebina ne tik savo drąsiais pasisakymais ar meilės istorijomis, bet ir neaprėpiama drąsa. Jos taip lengvai neišgąsdinsi – geriau kiti tegul saugosi Oksanos!

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Visgi išgirdusi naujojo projekto pavadinimą – „Tautos bukiausias“ – net ir Oksana pripažįsta žagtelėjusi. O dar labiau ji norėjo iškristi pati pirma!

Tačiau svarbiausia, kad šis projektas, anot O. Pikul, jos gyvenime atsirado pačiu laiku.

„Aš visuomet kartoju – kad ir kokį sunkų ar nemalonų etapą žmogus išgyvena, pradedant nuo asmeninių dalykų, baigiant darbiniais reikalais, gydytis ir reikia būtent darbu. O čia mes tikrai esame atsijungę. Nors ir turime ryšio priemones, jomis naudotis negalime – telefonus esame padėję į šoną“, – sako ji.

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AUŠRA MALDEIKIENĖ

Aušra – buvusi politikė, ekonomistė, socialinių mokslų daktarė, dėstytoja bei publicistė. Ji – ne tik buvusi Seimo, bet ir Europos Parlamento narė. Tačiau labiausiai A. Maldeikienė žinoma dėl tiesaus ir aštraus kalbėjimo apie ekonomiką, politiką bei visuomenę.

O pati stipriausia savo savybe ji laiko būtent autoironiją. Todėl net jei ir taptų šio projekto nugalėtoja, Aušra drąsiai šią žinią skleistų ir dar plačiau!

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„Užsidėčiau ant „Facebooko“ – „Tautos bukeusia“, su raide „e“. Ir toliau pasisakyčiau tais klausimais, kuriuos išmanau. Jeigu jūs skaitote Maldeikienės tekstą, parašytą apie ekonomiką arba politiką, vadinasi, kad jis yra darytas ilgai ir labai atsakingai – aš galiu pagrįsti kiekvieną sakinį. O šiame projekte aš už nieką neatsakinga. Aš galiu būti bukiausia“, – užtikrintai sako ji.

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DANAS RAPŠYS

Danas – vienas tituluočiausių Lietuvos plaukikų, pasaulio vicečempionas ir trijų olimpinių žaidynių dalyvis. Plaukiko pasiekimai kalba patys už save, tačiau niekuomet to nebūtumėte nuspėję mokykloje, kurioje Danas buvo tylus vaikas, per pamokas slapčia valgęs bandeles…

Galbūt todėl išgirdę, kad Danas dalyvaus šiame šou, jo artimieji nesismulkino – vienbalsiai nutarė, kad Danui ir priklauso čia būti!

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Visgi jis pats į „Tautos bukiausio“ rinkimus eina turėdamas kitą tikslą: „Gyvenime kartais reikia mokėti iš savęs pasijuokti! Kai žiūri televiziją, visi mes sportininkai esame labai rimti, siekiantys tikslų, užsidarę ir nemokantys šnekėti. Eidamas čia noriu parodyti, kad mes esame tie patys žmonės, kurie kartais nesupranta tų pačių elementariausių dalykų. Bet dėl to, kad ko nors nežinau ar nesuprantu, man nėra gėda. Aš galiu tai pripažinti.“

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ŽILVINAS GRIGAITIS

Žilvinas – lėktuve daugybę savo gyvenimo valandų praleidžiantis verslininkas, išsiskiriantis meile madai, šampanui ir tiesiog pačiam gyvenimui. Jo vaizdo įrašai socialiniuose tinkluose peržiūrimi

šimtus tūkstančių kartų, o pats Žilvinas visuomet spinduliuoja pasitikėjimu savimi ir gebėjimu bet kur sukurti patį geriausią vakarėlį.

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Verslininkui puikiai tinka frazė, kad tas, kas nerizikuoja, negeria šampano. O vedamas smalsumo ir savo maksimalizmo, Žilvinas gali nuversti kalnus. Šis projektas – ne išimtis.

„Man atrodo, kad labiausiai „Tautos bukiausias“ yra apie tai, kaip tu žiūri į pasaulį. Mes visi esame savo srities profesionalai ir susirinkome parodyti Lietuvai, kad net šou su tokiu pavadinimu, mes visi galime iš savęs pasijuokti ir atsidurti tokiose kvailose situacijose, į kokias kartais įdeda ir pats gyvenimas. Bet, kaip sakau, šunys loja, o karavanas eina“, – sako jis.

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SIMONA LIPNĖ

Simona Lipnė – trynukų mama ir verslininkė, socialiniuose tinkluose subūrusi didžiulę sekėjų auditoriją. Per pastaruosius mėnesius Simonos gyvenimas kardinaliai pasikeitė, ir mes visi žinome, kodėl. Tai reiškia, kad negalėjo būti geresnio momento sudalyvauti tokiame šou!

Verslininkė galvoja, kad tie, kurie sako, kad viską žino, iš tiesų nežino nieko. O suklydus pripažinti savo klaidas ir judėti toliau, anot jos, yra stipraus žmogaus bruožai.

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Pastaruoju metu Simonos gyvenime – labai daug streso, tačiau būtent šis šou į kasdienybę padėjo įsileisti ir kitas spalvas.

„Pagaunu save, kad sėdėdama klasėje atitrūkstu. Man tai yra neįtikėtina, nes jau keturis mėnesius neatitrūkstu nuo nieko. Todėl šis šou man labai padeda. Tai – tarsi terapija. Čia netgi juokiuosi, o pastaruoju metu išvis iš nieko nebesijuokiau“, – atvirai pripažįsta ji.

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GABRIELIUS VAGELIS

Gabrielius – vienas žinomiausių šalies dainininkų, stebinantis ne tik savo hitais, bet ir išskirtiniais įvaizdžiais. Moterys dėl jo alpsta ir išgraibsto visus bilietus į koncertus, o vyrai neretai pavydi, kad jiems toks stilius – tik tolima svajonė…

O dabar jis pasiruošęs ir dar vienam įvykiui, kuris tikrai neliks neaptartas – šou „Tautos bukiausias“. Ir nors yra įsitikinęs, kad iš projekto tikrai neiškris pirmas, jis jau dabar nusiteikęs gerai iš savęs pasijuokti.

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„Šis šou grąžino mane ne tik į suolą, bet ir į mokyklos laikus. Truputį yra kažkoks nepatogumas, vėl kažkoks stresas. Ką apie tave pagalvos, kaip tu čia pasirodysi? Kai sėdi ir tokius šou žiūri namie, viskas atrodo labai paprasta, bet prieš kameras tiesiog užsiblokuoji! Tačiau net ir mūsų mokytojai ne viską moka…“ – sako jis.

AGNĖ TURSKIENĖ

Agnė – tikra savo srities profesionalė, kibernetinio saugumo specialistė. Be to, ji – Aušros Maldeikienės marti, tad dalyvavimas šiame projekte jai bus dvigubas iššūkis! O iššūkius Agnė mėgsta.

„Tiesą sakant, pati nusprendžiau pasiūlyti čia sudalyvauti ir Aušrai. Pagalvojau, kad mums būtų labai smagu praleisti tokį laiką kartu. Nors iš tikrųjų ir labai bijojau“, – pasakoja ji.

Norėdama sau įrodyti, kad gyvenime iš tiesų galima įveikti viską, Agnė drąsiai žengia ir į šį projektą. Visgi, jei laimėtų „Tautos bukiausio“ titulą, ji neslepia – savo sprendimą stoti į doktorantūrą dar pergalvotų…

JOANA BARTAŠKIENĖ

Joana – trenerė, Lietuvos moterų sporto asociacijos vadovė ir viena iš aerobikos pradininkių Lietuvoje, galinti pasigirti net 58 metais nepertraukiamo darbo! O šiame projekte ji nusprendė dalyvauti todėl, kad netiki, jog meilė gyvenimui gali išeiti į pensiją…

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Šiame šou ji pasiruošusi pamaitinti savo smegenis, o jei ir gautų „Tautos bukiausio“ titulą, nė kiek nesigraužtų.

„O kas čia baisaus? Mane pažįsta visa Lietuva. Aš daug metų važinėju su motyvacijos paskaitom, kur mane pasitinka išskėstom rankom – visi žino, kokia aš esu. Žino, kad savo srityje aš moku uždegti. O visi tie istoriniai dalykai, žinokit, pasimiršta“, – drąsiai sako ji.

„Tautos bukiausias“ – kiekvieną sekmadienį, 19.30 val. per TV3!

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