Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Baiba Skurstene-Serdiukė parduoda numylėtą elektromobilį: paaiškėjo kaina

2025-08-09 15:33 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-09 15:33

Žinoma atlikėja ir vokalo mokytoja Baiba Skurstene-Serdiukė ryžosi pokyčiams – ji nusprendė parduoti elektromobilį „Kia Soul“, daugelį metų lydėjusį ją į koncertus.

Baiba Skurstene-Serdiukė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Žinoma atlikėja ir vokalo mokytoja Baiba Skurstene-Serdiukė ryžosi pokyčiams – ji nusprendė parduoti elektromobilį „Kia Soul“, daugelį metų lydėjusį ją į koncertus.

REKLAMA
2

Apie sprendimą atsisveikinti su automobiliu Baiba paskelbė socialiniuose tinkluose.

„Mano mylimas automobiliukas ieško naujos šeimininkės/ko“, – prie įrašo, kuriuo sutiko pasidalinti su portalu tv3.lt, rašė Baiba.

TAIP PAT SKAITYKITE:

B. Skurstenė-Serdiukė pridūrė, kad su automobiliu atsisveikinti nutarė dėl žmogiškos priežasties – atėjo laikas pokyčiams.

REKLAMA
REKLAMA

Paaiškėjo kaina

Skelbime rašoma, kad 2018 m. pagamintas „Kia Soul“ šiemet praėjo techninę patikrą.

REKLAMA

Automobilis visada buvo prižiūrėtas autorizuotame KIA servise, o jo baterija – puikios būklės. Gamintojo pateiktas dokumentas patvirtina, kad akumuliatoriaus sveikatos rodiklis siekia 100 proc., todėl jis veikia kaip naujas.

Visureigio-krosoverio tipo elektromobilis turi 33 kWh talpos bateriją, kuri vienu įkrovimu leidžia nuvažiuoti iki 200 kilometrų. Automobilio galia – 110 AG, varomi priekiniai ratai. Šiuo metu rida siekia apie 101 tūkst. kilometrų, techninė apžiūra galioja iki 2025 m. spalio.

Baiba už automobilį tikisi gauti 9,3 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų