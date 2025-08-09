Baiba Skurstene-Serdiukė parduoda numylėtą elektromobilį: paaiškėjo kaina

Apie sprendimą atsisveikinti su automobiliu Baiba paskelbė socialiniuose tinkluose.
„Mano mylimas automobiliukas ieško naujos šeimininkės/ko“, – prie įrašo, kuriuo sutiko pasidalinti su portalu tv3.lt, rašė Baiba.
B. Skurstenė-Serdiukė pridūrė, kad su automobiliu atsisveikinti nutarė dėl žmogiškos priežasties – atėjo laikas pokyčiams.
Paaiškėjo kaina
Skelbime rašoma, kad 2018 m. pagamintas „Kia Soul“ šiemet praėjo techninę patikrą.
Automobilis visada buvo prižiūrėtas autorizuotame KIA servise, o jo baterija – puikios būklės. Gamintojo pateiktas dokumentas patvirtina, kad akumuliatoriaus sveikatos rodiklis siekia 100 proc., todėl jis veikia kaip naujas.
Visureigio-krosoverio tipo elektromobilis turi 33 kWh talpos bateriją, kuri vienu įkrovimu leidžia nuvažiuoti iki 200 kilometrų. Automobilio galia – 110 AG, varomi priekiniai ratai. Šiuo metu rida siekia apie 101 tūkst. kilometrų, techninė apžiūra galioja iki 2025 m. spalio.
Baiba už automobilį tikisi gauti 9,3 tūkst. eurų.
