Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Automobilyje – plastiku apvynioti kūnai: nužudyta garsi inluencerė, jos vyras ir vaikai

2025-09-03 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 10:55

Meksikoje žiauriai nužudyta socialinių tinklų žvaigždė Esmeralda Ferrer Garibay. 32 metų turinio kūrėja, išgarsėjusi „TikTok“ platformoje, kur turėjo daugiau nei 43 tūkst. sekėjų, rasta negyva kartu su vyru ir dviem vaikais.

Esmeralda Ferrer Garibay (nuotr. 123rf, soc. tinklų)

Meksikoje žiauriai nužudyta socialinių tinklų žvaigždė Esmeralda Ferrer Garibay. 32 metų turinio kūrėja, išgarsėjusi „TikTok“ platformoje, kur turėjo daugiau nei 43 tūkst. sekėjų, rasta negyva kartu su vyru ir dviem vaikais.

REKLAMA
6

Kaip pranešė prokuroras Alfonso Gutierrez Santillan, rugpjūčio 22 d. Gvadalacharos San Andrés rajone pikape buvo aptikti keturi plastiku apvynioti kūnai. Vėliau jie identifikuoti kaip influencerė, jos 36-erių vyras bei jų vaikai, 13 ir 7 metų amžiaus, rašo „El Financiero“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Buvo sulaikyti trys vyrai

Įtarimai buvo pateikti trims vyrams, dirbusiems automobilių servise, prie kurio buvo paliktas makabriškas radinys. Vis dėlto, dėl nepakankamų įrodymų jie paleisti. Vietos pareigūnai teigia, kad tyrimas tęsiamas.

REKLAMA
REKLAMA

Esmeralda savo paskyrą „Esmeralda FG“ sukūrė dar 2020 m. pradžioje. Ji pradėjo nuo linksmų, sinchronizuotų lūpų judesių klipų, tačiau vėliau perėjo prie gyvenimo būdo ir kelionių turinio, kuris pritraukė dešimtis tūkstančių sekėjų.

REKLAMA

Paskutinis jos įrašas, paskelbtas rugpjūčio 7 d., buvo vaizdo įrašas, kuriame influencerė vairuoja automobilį savo rančoje. Kitame vaizdo įraše ji pasidalijo miela akimirka su savo balta pūkuota kalyte.

Po žinios apie mirtį, komentaruose prie paskutinių jos įrašų pasipylė sekėjų užuojautos žinutės.

„Tegul Dievas pasigaili jos ir jos šeimos. To nelinkėtum niekam…“ – rašė vienas jų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Ar iš ties garsi?
Ar iš ties garsi?
2025-09-03 11:02
Kokia garsi? 43 tūkst. sekėjų Meksikoje, kai ten gyvena 131 mln. gyventojų, tai yra visai nežinoma mokteriškė. Aišku užuojauta...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų