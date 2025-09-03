Automobilyje – plastiku apvynioti kūnai: nužudyta garsi inluencerė, jos vyras ir vaikai

Kaip pranešė prokuroras Alfonso Gutierrez Santillan, rugpjūčio 22 d. Gvadalacharos San Andrés rajone pikape buvo aptikti keturi plastiku apvynioti kūnai. Vėliau jie identifikuoti kaip influencerė, jos 36-erių vyras bei jų vaikai, 13 ir 7 metų amžiaus, rašo „El Financiero“.
Buvo sulaikyti trys vyrai
Įtarimai buvo pateikti trims vyrams, dirbusiems automobilių servise, prie kurio buvo paliktas makabriškas radinys. Vis dėlto, dėl nepakankamų įrodymų jie paleisti. Vietos pareigūnai teigia, kad tyrimas tęsiamas.
Esmeralda savo paskyrą „Esmeralda FG“ sukūrė dar 2020 m. pradžioje. Ji pradėjo nuo linksmų, sinchronizuotų lūpų judesių klipų, tačiau vėliau perėjo prie gyvenimo būdo ir kelionių turinio, kuris pritraukė dešimtis tūkstančių sekėjų.
Paskutinis jos įrašas, paskelbtas rugpjūčio 7 d., buvo vaizdo įrašas, kuriame influencerė vairuoja automobilį savo rančoje. Kitame vaizdo įraše ji pasidalijo miela akimirka su savo balta pūkuota kalyte.
Po žinios apie mirtį, komentaruose prie paskutinių jos įrašų pasipylė sekėjų užuojautos žinutės.
„Tegul Dievas pasigaili jos ir jos šeimos. To nelinkėtum niekam…“ – rašė vienas jų.
