Aurimas Mockus prieš gimtadienį atsidūrė ligoninėje: „Šiandien – dar vienas žingsnis pirmyn“

Po operacijos Aurimas Mockus neslėpė dėkingumo medikams ir paviešino kadrus iš ligoninės.
Prieš gimtadienį – operacija
„Šiandien – dar vienas žingsnis pirmyn.
Nuoširdžiai dėkoju dr. Ignas Riauba, vyr. Gyd. Darius Steponkus ir visam Respublikinė Klaipėdos ligoninė kolektyvui už profesionalumą, rūpestį ir nuoširdų dėmesį.
Planinė riešo operacija jau praeityje. Dabar – reabilitacija, stiprėjimas ir tikėjimas, kad netrukus būsiu dar sveikesnis ir stipresnis bei galėsiu sportuoti 100% pajėgumu.
Tikiuosi, kad šis etapas padės siekti dar geresnių rezultatų ir priartins mane prie didžiojo tikslo – ROW FOR LIFE.
Ačiū Jums“, – socialiniame tinkle rašė jis.
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Pagalvojau, kad tas su barzda gimdo o jo mylimasis jį palaiko.
Nu va kaip sugadinta vaizduotė nuo žinesklaidos nreikalingų naujienų.