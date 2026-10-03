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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Aurimas Mockus prieš gimtadienį atsidūrė ligoninėje: „Šiandien – dar vienas žingsnis pirmyn“

2026-10-03 14:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 14:52
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Spalio 3-iąją 46-ąjį gimtadienį švenčiantis keliautojas Aurimas Mockus dar prieš svarbią dieną su savo sekėjais socialiniame tinkle pasidalijo, kad atsidūrė Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, kur jam buvo atlikta planinė operacija.

Aurimas Mockus (nuotr. facebook.com)

Spalio 3-iąją 46-ąjį gimtadienį švenčiantis keliautojas Aurimas Mockus dar prieš svarbią dieną su savo sekėjais socialiniame tinkle pasidalijo, kad atsidūrė Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, kur jam buvo atlikta planinė operacija.

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Po operacijos Aurimas Mockus neslėpė dėkingumo medikams ir paviešino kadrus iš ligoninės.

Prieš gimtadienį – operacija

„Šiandien – dar vienas žingsnis pirmyn.

Nuoširdžiai dėkoju dr. Ignas Riauba, vyr. Gyd. Darius Steponkus ir visam Respublikinė Klaipėdos ligoninė kolektyvui už profesionalumą, rūpestį ir nuoširdų dėmesį.

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Planinė riešo operacija jau praeityje. Dabar – reabilitacija, stiprėjimas ir tikėjimas, kad netrukus būsiu dar sveikesnis ir stipresnis bei galėsiu sportuoti 100% pajėgumu.

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Tikiuosi, kad šis etapas padės siekti dar geresnių rezultatų ir priartins mane prie didžiojo tikslo – ROW FOR LIFE.

Ačiū Jums“, – socialiniame tinkle rašė jis.

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Vai
Vai
2026-10-03 15:07
Nu žinot pažiūrėjus foto pagalvojau, kad vėl iš užsienio kokį šlamštą aprašė.
Pagalvojau, kad tas su barzda gimdo o jo mylimasis jį palaiko.
Nu va kaip sugadinta vaizduotė nuo žinesklaidos nreikalingų naujienų.


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