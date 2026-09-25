Tragedija Šiauliuose: per nosies operaciją pažeistos smegenys, ligoninei – įspėjimas

Kaip skelbia LRT.lt, mirusio vyro dukra pasakojo, kad jis mirė reanimacijoje po ligoninėje kelių praleistų savaičių. Pasak istorija pasidalinusios moters, šeima nebuvo tinkamai informuojama apie blogėjančią artimojo būklę ir po operacijos kilusias komplikacijas.
Tarnyba, anot publikacijos, nustatė, kad prieš operaciją nebuvo pakankamai išsamiai įvertinta informacija apie paciento vartotus vaistus. Taip pat operacijos metu kilusi komplikacija nebuvo užregistruota kaip nepageidaujamas įvykis. Tarnybos išvadose minima ir tai, kad paciento gaivinimas atliktas nesilaikant nustatytų reikalavimų.
Ligoninei pateiktos rekomendacijos ir skirtas įspėjimas. Pati RŠL teigė, kad ketina jas įgyvendinti.
Artimieji taip pat ruošia dokumentus Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai. Priklausomai nuo išvadų, vėliau žadama kreiptis ir dėl neturtinės žalos atlyginimo.
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