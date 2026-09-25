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TV3 naujienos > Lietuva

Tragedija Šiauliuose: per nosies operaciją pažeistos smegenys, ligoninei – įspėjimas

2026-09-25 09:52 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-25 09:52
Pridėkite kaip šaltinį Google

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje (RŠL) – skaudus atvejis. Pernai vasarą planinei nosies polipų operacijai atvykusiam vyrui procedūros metu buvo pažeistos galvos smegenys. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, išnagrinėjusi artimųjų skundą, nustatė pažeidimų ir ligoninei skyrė įspėjimą.

Tragedija Šiauliuose: per nosies operaciją pažeistos smegenys, ligoninei – įspėjimas Andrius Ufartas/ELTA

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje (RŠL) – skaudus atvejis. Pernai vasarą planinei nosies polipų operacijai atvykusiam vyrui procedūros metu buvo pažeistos galvos smegenys. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, išnagrinėjusi artimųjų skundą, nustatė pažeidimų ir ligoninei skyrė įspėjimą.

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Kaip skelbia LRT.lt, mirusio vyro dukra pasakojo, kad jis mirė reanimacijoje po ligoninėje kelių praleistų savaičių. Pasak istorija pasidalinusios moters, šeima nebuvo tinkamai informuojama apie blogėjančią artimojo būklę ir po operacijos kilusias komplikacijas.

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Tarnyba, anot publikacijos, nustatė, kad prieš operaciją nebuvo pakankamai išsamiai įvertinta informacija apie paciento vartotus vaistus. Taip pat operacijos metu kilusi komplikacija nebuvo užregistruota kaip nepageidaujamas įvykis. Tarnybos išvadose minima ir tai, kad paciento gaivinimas atliktas nesilaikant nustatytų reikalavimų.

Ligoninei pateiktos rekomendacijos ir skirtas įspėjimas. Pati RŠL teigė, kad ketina jas įgyvendinti.

Artimieji taip pat ruošia dokumentus Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai. Priklausomai nuo išvadų, vėliau žadama kreiptis ir dėl neturtinės žalos atlyginimo.

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2026-09-25 11:16
Medicinos studijos turi būti tik nemokamos ir tik gabiausiems. Nes dabar bet kuris turtingų tėvelių varškėtis įstoja į mokamas studijas, nors vos teigiamus gaudavo...
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x
x
2026-09-25 11:31
be įspėjimo civilizuotose šalyse priklausytų milijoninė kompensacija artimiesiems?
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Tai yra
Tai yra
2026-09-25 11:21
kapitalizmo grimasos... Visi norėjo kapitalizmo... Dabar turi... Ir dejuoja??? Nedejuokit... O džiaukitės laukinio oligarchinio kapitalizmo sistema.To norėjot... Ir turit... Nedejuokit...
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