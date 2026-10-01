Po nosies operacijos vyras namo nebegrįžo – ištiko mirtis: štai ką atskleidė patikrinimas

Nors nelaimė įvyko dar pernai metų liepos mėnesį, paciento dukra Indrė neslėpė, kad išgyvenimai vis dar gyvi – ypač kai pasiekia tarnybų patikrinimo išvados ir ruošiami kiti teisiniai dokumentai.
„Mes vis dar tuo gyvename, skauda tiek pat. Tėčio jau nesugrąžinsi, bet turbūt labiausiai neviltis lydi dėl to, kaip buvo su mumis komunikuojama ir galbūt tos neteisybės, kaip viskas įvyko.
Jis pats buvo didelis kovotojas ir man tai labai svarbu. Apskritai norėtųsi, kad ateityje pacientai nebūtų vertinami kaip savaime suprantamas dalykas, o sulauktų daugiau žmogiško dėmesio“, – naujienų portalui tv3.lt sakė ji.
Ketino pats grįžti namo, tačiau pateko į reanimaciją
Moteris pasakojo, kad niekam iš artimųjų nė į galvą nebūtų atėjusi mintis, kad darant planinę operaciją, po kurios tėtis pats ruošėsi grįžti namo, viskas pakryps tokia tragiška linkme.
„Tėtis keletą kartų skundėsi, kad nosis yra užgulusi ir sunkiau prakvėpuoti. Dėl šios priežasties apsilankė pas keletą gydytojų – sulaukė rekomendacijų operuoti polipus.
Neatrodė, kad čia gali būti kažkas komplikuoto ar sunkaus, liepos 1 dieną jis į ligoninę išvyko savo automobiliu, įsiregistravo, o planas buvo vakare pačiam ir grįžti. Mano tėvai gyvena kaime, o mama nevairuoja, todėl jis galvojo, kad vakare tiesiog pats ir parvažiuos namo“, – įvykius prisiminė ji.
Tačiau vyras po operacijos į namus daugiau nebegrįžo. Kaip pasakojo Indrė, lemtinga komplikacija, kai buvo pažeistas kietasis smegenų dangalas, įvyko operacijos metu.
„Labiausiai skaudu dėl to, kad mums apie tai iškart po operacijos nepranešė. Tą vakarą paskambinau mamai paklausti, kaip tėtis. Ji sako: „Nieko nežinau, nes niekas neskambino.“ Laukė skambučio.
Tada mama pati paskambino į ligoninę ir jai pasakė, kad operacija praėjo sėkmingai, viskas gerai, bet jis yra reanimacijoje, nes yra vyresnio amžiaus. Tuo metu mano tėčiui buvo 60 metų, tai, nežinau, jis nebuvo labai jaunas, bet ir ne toks senas“, – sakė ji.
Kaip pasakojo Indrė, kitą dieną, liepos 2-ąją, tėtį perkėlė į paprastą palatą, tačiau jis skundėsi galvos skausmais.
„Labiausiai skaudu dėl to, kad mums apie tai iškart po operacijos nepranešė.“
„Mano sesuo, kuri gyvena Šiauliuose, nuėjo jo aplankyti. Sakė, kad tėtis labai skundėsi stipriu galvos skausmu, nosis buvo pilna tamponų, tad galvojo, kad skausmas susijęs su polipų šalinimu. Ir tik vėliau vakare buvo pastebėta komplikacija, paaiškėjo, kad buvo pažeistas kietasis smegenų dangalas.
Tėtis pradėjo vemti. Kai jo prašydavo nusišypsoti, viena veido pusė nebesišypsojo, pradėjo ryškėti neurologiniai simptomai. Paaiškėjo, kad jį ištiko hemoraginis insultas. Kaip vėliau aiškino gydytojas, dėl traumos ir pažeisto smegenų dangalo kraujas išsiliejo į skilvelius“, – sakė ji.
Kilo klausimų, ar komplikacijos buvo galima išvengti
Indrė pasakojo, kad pati į Lietuvą atskrido liepos 7 d., nes gyvena JAV, tačiau nuskubėjusi aplankyti tėtį buvo nemaloniai nustebinta.
„Kai pirmą dieną nuvykau į reanimaciją ir pamačiau tėtį, pradėjau klausti, kodėl jis čia guli. Kaip apskritai atsitiko, kad po polipų operacijos žmogus yra reanimacijoje, turi drenus, išvestus iš galvos? Tada gydytojai tiesiog pradėjo ant manęs šaukti. Tik kai pasakiau: „Kodėl jūs šaukiate? Ar aš ant jūsų šaukiu?“, gavau konsultaciją su kitu toje ligoninėje dirbančiu LOR gydytoju.
Jis ir paaiškino, kas buvo pažeista, kas maždaug nutiko. Ir pasakė, kad, jo nuomone, įvertinus visą būklę, tą dieną operacijos neturėjo būti. Tačiau paties operavusio gydytojo aš nemačiau. Asmeniškai su juo nekalbėjau. Jis mamai sakė, kad viską padarė tinkamai“, – tvirtino moteris.
Pasak jos, kaip paaiškėjo iš Akreditavimo tarnybos patikrinimo išvadų, tėčio vartojami vaistai ir būklė prieš operaciją galėjo būti ne iki galo tinkamai įvertinta.
„Manau, kad komplikacijos galbūt ir buvo galima išvengti. Akreditavimo tarnyba nustatė, kad mano tėčio diagnozė ir tai, kad jis vartojo kraują skystinančius vaistus, buvo žinoma. Jis juos vartojo pagal gydytojų paskyrimą, apie tai žinojo ir anesteziologas.
Bet patikrinimo metu buvo nustatyta, kad gydytojas ne iki galo tinkamai įvertino mano tėčio būklę. Galbūt dėl vartojamų vaistų viskas galėjo labiau komplikuotis. Manau, kad jei gydytojas būtų išsamiau įvertinęs būklę, gal tą dieną operaciją reikėjo tiesiog atšaukti...“ – svarstė Indrė.
Moteris pasakojo, kad grįžusi į Šiaulius kasdien lankė tėtį, domėjosi jo būklė: „Žinoma, buvo viltis, kad jis galbūt atsigaus. Bet būklė pradėjo vis blogėti ir liepos 17 dienos rytą jis mirė. Jam gulint reanimacijoje atsirado ir kitų problemų – sepsis, pradėjo atsisakyti inkstai ir kiti organai. Ir viskas.“
Tarnybos išvadų laukė beveik metus
Po paciento mirties artimųjų nepaliko mintis, kad ne viskas būnant ligoninėje buvo padaryta, tai, kaip reikia, kad tokios nelaimės pavyktų išvengti.
„Po tėčio mirties užsakėme skrodimą, autopsijos rezultatų laukėme apie mėnesį. Tada kartu su advokatu parengėme dokumentus ir praėjusių metų rugsėjo 29 dieną pateikėme skundą Akreditavimo tarnybai“, – pasakojo Indrė.
Patikrinimo išvadų šeima sulaukė tik šių metų rugpjūčio 20 dieną. Taigi tyrimas užtruko praktiškai metus.
„Žmogiškai man išties skaudu. Kai skaičiau dokumentus ir mačiau, kad kai kurie dokumentai tiesiog dingę... Pavyzdžiui, Akreditavimo tarnyba nustatė, kad ligos istorijoje nebuvo įklijuoto gydytojo paskyrimų lapo. Ligoninė aiškino, kad to lapo nėra, nes jis galėjo iškristi ir pasimesti stresinėje situacijoje, skubiai perkeliant pacientą.
Buvo ir kitų neatitikimų. Pavyzdžiui, vienur nurodyti vieni vaistai, o pastabose minima, kad buvo leisti kiti. Man sunku suprasti, kaip tokie dalykai gali nutikti ligoninėje.
Išvadose minima ir daugiau pažeidimų – nebuvo užpildyti tam tikri dokumentai, nesuteikta kardiologo konsultacija, operavęs gydytojas neužpildė dokumentų apie nepageidaujamą įvykį.
Buvo pastabų dėl gaivinimo. Mano tėčiui po operacijos buvo likvorėja, bėgo smegenų skystis, tačiau reanimacijoje jis nesulaukė LOR gydytojo konsultacijos. Daug tokių dalykų, kurie man atrodo neturėtų taip vykti“, – vardijo moteris.
Ruošia dokumentus dėl žalos atlyginimo
Netektį vis dar išgyvenanti Indrė svarstė, kad greičiausiai tokia jos šeimos istorija nėra pirma ar paskutinė:
„Tikrai nieko nenoriu kaltinti, suprantu, kad medicinoje komplikacijų pasitaiko. Tačiau labiausiai man įstrigo komunikacijos trūkumas. Jeigu komplikacija įvyksta, artimiesiems reikia apie ir tai pasakyti. Jei taip būtų buvę, tikriausiai šiandien neieškočiau atsakymų į daugybę klausimų.“
Kaip nurodė ji, šiuo metu su teisininku šeima ruošia dokumentus Pacientų žalos atlyginimo komisijai.
„Mano mama gauna neįgalumo išmoką. Tėtis ją išlaikė, nes buvo dirbantis žmogus. Dabar mes visi padedame mamai, nes jai psichologiškai labai sunku. Ji liko viena. Todėl dabar ruošiame dokumentus dėl žalos atlyginimo komisijai. Lauksime atsakymų ir žiūrėsime, kas bus toliau“, – sakė Indrė.
Po Akreditavimo tarnybos patikrinimo – įspėjimas
Remiantis VASPVT patikrinimo išvadomis, nustatyta, kad minimam pacientui sveikatos priežiūros paslaugos RŠL buvo teiktos pažeidžiant teisės aktų ir vidaus dokumentų reikalavimus.
Nustatyta priešoperacinio paciento būklės vertinimo trūkumų – gydytojas medicininėje dokumentacijoje nepakankamai detaliai aprašė farmakologinę anamnezę, ypač antitrombocitinių vaistų vartojimą.
Taip pat turint informaciją apie aspirino vartojimą pacientui nebuvo paskirta gydytojo kardiologo konsultacija dėl operacijos atlikimo ar atidėjimo. Nebuvo tinkamai užregistruota operacijos metu įvykusios komplikacijos.
VASPVT taip pat nustatė, kad Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus gydytojai anesteziologai reanimatologai nepaskyrė reikiamos gydytojo otorinolaringologo konsultacijos. Pažymėta, kad pacientui buvo netinkamai atliktas gaivinimas, adrenalinas buvo leidžiamas rečiau, nei numatyta galiojančiuose reikalavimuose.
Remiantis nustatytais pažeidimais tarnyba ligoninei skyrė įspėjimą ir pateikė rekomendacijas sveikatos paslaugų kokybei gerinti.
Ligoninė: medicinoje rizika neišvengiama
Paprašyta pakomentuoti situaciją RŠL nurodė, kad apgailestauja dėl paciento mirties ir supranta, kad artimo žmogaus netektis yra itin skaudi jo artimiesiems.
Ligoninė patvirtino, kad minimam pacientui buvo paskirtas planinis chirurginis gydymas – funkcinė endoskopinė nosies sinusų operacija (FESO), tačiau pabrėžė, kad komplikacijų medicinoje sunku išvengti.
„Pacientas buvo supažindintas su operacija, galimomis rizikomis bei komplikacijomis, ir pasirašė sutikimą operacijos atlikimui. Medicinoje neišvengiama rizika (arba komplikacija) yra objektyviai egzistuojantis pavojus paciento sveikatai ar gyvybei, kurio neįmanoma visiškai prognozuoti net ir idealiai atlikus visas medicinines procedūras pagal aukščiausius standartus.
Nepageidaujami įvykiai nagrinėjami, kad būtų galima jų skaičių sumažinti iki minimumo, tačiau ne kiekvienas nepageidaujamas įvykis, nepriklausomai nuo jo išeities, yra nulemtas gydytojo veiksmų ar jo neveikimo“, – rašoma raštu pateiktame įstaigos komentare.
Komentuodama artimųjų išsakytus teiginius apie bendravimą su medicinos personalu ligoninė tvirtino, kad pagarbus ir etiškas elgesys su pacientais bei jų artimaisiais yra privalomas visiems įstaigos darbuotojams:
„Į paciento ar jo artimųjų klausimus turi būti atsakoma korektiškai ir pagarbiai, laikantis teisės aktų reikalavimų bei atsižvelgiant į konkrečią situaciją. Ligoninė netoleruoja nepagarbaus elgesio, galinčio žeisti paciento ar jo artimųjų orumą. Siekiant išvengti nesusipratimų ligoninėje informacija teikiama instituciniu lygmeniu ir gydytojai asmeniškai nekomentuoja susidariusių situacijų.“
Įstaiga taip pat teigė, kad atsakingai vertina VASPVT nustatytus neatitikimus ir pateiktas rekomendacijas bei imasi konkrečių veiksmų.
„Apie priimtus sprendimus ir rekomendacijų įgyvendinimą ligoninė VASPVT nustatyta tvarka turi informuoti iki 2026 m. spalio 10 dienos. Pateiktas rekomendacijas ligoninė vertina atsakingai ir jas įgyvendins nustatytais terminais“, – komentavo ligoninė.
Atsakyme taip pat pažymėta, kad Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas pacientui ar jo artimiesiems suteikia galimybę kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos komisiją, kuri sprendimą atlyginti žalą priima nevertindama asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ją padariusio sveikatos priežiūros specialisto kaltės.
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