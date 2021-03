„Auksinių gaublių“ ceremonijoje sužibėjo 62-ejų aktorė: prikaustė dėmesį pasipuošusi itin seksualia suknele

Renginyje dalyvavo tik nedaugelis žmonių, kurie turėjo progą pademonstruoti įvairius stiliaus derinius.

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Jamie Lee Curtis

Tiesa, čia ko ne ryškiausiai sužibėjo 62-ejų aktorė Jamie Lee Curtis. Moteris pasipuošė elegantiška geltonos spalvos suknele, kuri turėjo gilią V formos iškirptę.

Daugelis internautų nenustojo kalbėti apie itin jaunatvišką jos išvaizdą. Nepaisant to, jog moteriai jau 62-eji, tačiau atrodo vis dar nepriekaištingai. Žmonės ėmė rašyti, kad norėtų atrodyti taip, kaip ji.

Taip pat kiti mano, jog žino jos neblėstančio grožio paslaptį. Aktorė yra ne kartą sakiusi, kad dažnai valgo jogurtą „Activia“. Anot internautų, galimai jis gali būti jos grožio paslaptis.

Primename, kad naktį iš sekmadienio į pirmadienį įvyko 78-ieji „Auksinių gaublių“ apdovanojimai.

Pateikiame nominantus ir nugalėtojus (nugalėtojai – paryškinti):

Geriausias draminis filmas:

„The Father“

„Mank“

„Nomadland“

„Promising Young Woman“

„The Trial of the Chicago 7“

Geriausia draminio filmo aktorė:

Viola Davis – „Ma Rainey’s Black Bottom“

Andra Day – „The United States vs. Billie Holiday“

Vanessa Kirby – „Pieces of a Woman“

Frances McDormand – „Nomadland“

Carey Mulligan – „Promising Young Woman“

Geriausias draminio filmo aktorius:

Rizas Ahmedas – „Sound of Metal“

Chadwickas Bosemanas – „Ma Rainey’s Black Bottom“

Anthony Hopkinsas – „The Father“

Gary Oldmanas – „Mank“

Tharas Rahimas – „The Mauritanian“

Geriausias miuziklas arba komedija:

„Borat Subsequent Moviefilm“

„Hamilton“

„Music“

„Palm Springs“

„The Prom“

Geriausia miuziklo arba komedijos aktorė:

Maria Bakalova – „Borat Subsequent Moviefilm“

Kate Hudson – „Music“

Michelle Pfeiffer – „French Exit“

Rosamund Pike – „I Care a Lot“

Anya Taylor-Joy – „Emma“

Geriausias miuziklo arba komedijos aktorius:

Sacha Baronas Cohenas – „Borat Subsequent Moviefilm“

Jamesas Cordenas – „The Prom“

Lin-Manuelis Miranda – „Hamilton“

Devas Patelas – „The Personal History of David Copperfield“

Andy Sambergas – „Palm Springs“

Geriausias animacinis filmas:

„The Croods: A New Age“

„Onward“

„Over the Moon“

„Soul“

„Wolfwalkers“

Geriausias filmas užsienio kalba:

„Another Round“

„La Llorona“

„The Life Ahead“

„Minari“

„Two of Us“

Geriausia antraplanė aktorė:

Glenn Close – „Hillbilly Elegy“

Olivia Colman – „The Father“

Jodie Foster – „The Mauritanian“

Amanda Seyfried – „Mank“

Helena Zengel – „News of the World“

Geriausias antraplanis aktorius:

Sacha Baronas Cohenas – „The Trial of the Chicago 7“

Danielis Kaluuya – „Judas and the Black Messiah“

Jaredas Leto – „The Little Things“

Billas Murray’us – „On the Rocks“

Leslie Odomas jaunesnysis – „One Night in Miami...“

Geriausias režisierius:

Emerald Fennell – „Promising Young Woman“

Davidas Fincheris – „Mank“

Regina King – „One Night in Miami...“

Aaronas Sorkinas – „The Trial of the Chicago 7“

Chloe Zhao – „Nomadland

Geriausias filmo scenarijus:

Emerald Fennell – „Promising Young Woman“

Jackas Fincheris – „Mank“

Aaronas Sorkinas – „The Trial of the Chicago 7“

Florianas Zelleris, Christopheris Hamptonas – „The Father“

Chloe Zhao – „Nomadland“

Geriausias originalus garso takelis:

„The Midnight Sky“ – Alexandre Desplat

„Tenet“ – Ludwigas Goranssonas

„News of the World“ – Jamesas Newtonas Howardas

„Mank“ – Trentas Reznoras, Atticussas Rossas

„Soul“ –Trentas Reznoras, Atticussas Rossas, Jonas Batiste’as

Geriausia originali daina:

„Fight For You“ – „Judas and the Black Messiah“

„Hear My Voice“ – „The Trial of the Chicago 7“

„Io Si (Seen)“ – „The Life Ahead“

„Speak Now“ – „One Night in Miami...“

„Tigress & Tweed“ – „The United States vs. Billie Holiday“

Geriausias draminis TV serialas:

„The Crown“

„Lovecraft Country“

„The Mandalorian“

„Ozark“

„Ratched“

Geriausia draminio serialo aktorė:

Olivia Colman – „The Crown“

Jodie Comer – „Killing Eve“

Emma Corin – „The Crown“

Laura Linney – „Ozark“

Sarah Paulson – „Ratched“

Geriausias draminio serialo aktorius:

Jasonas Batemanas – „Ozark“

Joshas O’Connoras – „The Crown“

Bobas Odenkirkas – „Better Call Saul“

Alas Pacino – „Hunters“

Matthew Rhysas – „Perry Mason“

Geriausias TV miuziklo arba komedijos serialas:

„Emily in Paris“

„The Flight Attendant“

„The Great“

„Schitt’s Creek“

„Ted Lasso“

Geriausia miuziklo arba komedijos serialo aktorė:

Lily Collins – „Emily in Paris“

Kaley Cuoco – „The Flight Attendant“

Elle Fanning – „The Great“

Jane Levy – „Zoey’s Extraordinary Playlist“

Catherine O’Hara – „Schitt’s Creek“

Geriausias miuziklo arba komedijos serialo aktorius:

Donas Cheadle’as – „Black Monday“

Nicholas Houltas – „The Great“

Eugene’as Levy – „Schitt’s Creek“

Jasonas Sudeikis – „Ted Lasso“

Ramy Youssefas – „Ramy“

Geriausias miniserialas, antologinis serialas arba filmas, skirtas televizijai:

„Normal People“

„The Queen’s Gambit“

„Small Axe“

„The Undoing“

„Unorthodox“

Geriausia miniserialo, antologinio serialo arba televizinio filmo aktorė:

Cate Blanchett – „Mrs. America“

Daisy Edgar-Jones – „Normal People“

Shira Haas – „Unorthodox“

Nicole Kidman – „The Undoing“

Amya Taylor-Joy – „The Queen’s Gambit“

Geriausias miniserialo, antologinio serialo arba televizinio filmo aktorius:

Bryanas Cranstonas – „Your Honor“

Jeffas Danielsas – „The Comey Rule“

Hugh Grantas – „The Undoing“

Ethanas Hawke’as – „The Good Lord Bird“

Markas Ruffalo – „I Know This Much Is True“

Geriausia televizinio serialo antraplanė aktorė:

Gillian Anderson – „The Crown“

Helena Bonham Carter – „The Crown“

Julia Garner – „Ozark“

Annie Murphy – „Schitt’s Creek“

Cynthia Nixon – „Ratched“

Geriausias televizinio serialo antraplanis aktorius:

Johnas Boyega – „Small Axe“

Brendanas Gleesonas – „The Comey Rule“

Danielis Levy – „Schitt’s Creek“

Jimas Parsonsas – „Hollywood“

Donaldas Sutherlandas – „The Undoing“