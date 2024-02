Atskleidė, kodėl Meghan Markle verkia tik kaire akimi

Meghan Markle per karalienės Elžbietos II laidotuves esą verkė „iš reikalo“, nes socialinėje žiniasklaidoje paplito keista „netikrų ašarų“ teorija.

2022 m. rugsėjį vykusiose laidotuvėse Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė, atskridę iš Kalifornijos, buvo tarp šimtų žmonių, gedinčių dėl ilgiausiai Didžiosios Britanijos istorijoje soste išbuvusios monarchės netekties. Nepaisant trinties tarp princo Harry ir jo šeimos, pora sėdėjo šalia kitų karališkosios šeimos narių, taip pat Harry pusseserių princesių Beatričės ir Eugenijos, rašo mirror.co.uk.

Tą dieną užfiksuotose nuotraukose matyti, kad Meghan prie Vestminsterio abatijos akivaizdžiai susijaudino, o jos veidu riedėjo ašara. Tačiau buvusios serialo „Kostiumuotieji“ aktorės kritikai apkaltino ją, kad ji verkia „iš reikalo“, norėdama patikti visuomenei.

„TikTok“ socialiniame tinkle įkeltame vaizdo įraše Sasekso kunigaikštienė buvo kritikuojama už tai, kad savo vyro mylimos močiutės laidotuvėse atrodo liūdna, ir buvo teigiama, kad jos ašaros netikros.

Paaiškėjo, kodėl Meghan Markle verkia tik kaire akimi

„Jei matote, kad ašara rieda iš kairės Meghan Markle akies, tai greičiausiai yra netikra. Leiskite man paaiškinti. Kai Meghan buvo pastebėta verkianti per karalienės laidotuves, karališkosios šeimos gerbėjai iškart apkaltino ją netikrumu. Atidžiai įsižiūrėjus į Meghan nuotrauką, darytą per laidotuves, ašara riedėjo tik iš kairės akies“, – teigė vaizdo įrašo autoriai.

„2014 m. viename interviu ji minėjo, kad yra įvaldžiusi triuką iš kairės akies išspausti ašarą“, – tęsė jie bei paklausė savo sekėjų, ar jie mano, jog Meghan tikrai verkė per laidotuves. Tačiau kai kurie Sasekso kunigaikštienės gerbėjai komentaruose stojo jos ginti ir sugėdino vaizdo įrašo kūrėją už tokį kaltinimą.

„Jei žinote, kad pasakėte žmonėms, jog sugebate tai daryti, būtų kvaila tai daryti per laidotuves. Jei neketini verkti, neapsimetinėk, kad verki“, – rašė vienas komentatorius. „Palikite vargšę moterį ramybėje!“, – ragino kitas.

Emocingos laidotuvės vyko po ilgos procesijos per Londoną, o karališkosios šeimos gerbėjai gynė Meghan ašaras per ceremoniją. „Būti toje koplyčioje, girdėti choro giedojimą ir aidą, matyti, kaip nuo karsto nuimama imperatoriškoji karūna – to pakanka, kad kiekvienas ten esantis žmogus susijaudintų ir pravirktų!“, – komentavo dar kažkas.

2014 m. vaizdo įraše savo senajame gyvenimo būdo tinklaraštyje „The Tig“ Meghan prisipažino, kad, jei reikia, gali išlieti ašarą iš kairės akies. „O, aš galiu tai puikiai padaryti!, – sakė Meghan. – Duokite man tris sekundes.“

Ji buvo apkaltinta, kad apsimetė verkianti, kai 2022 m. pasirodė jos ir Harry „Netflix“ dokumentinio serialo anonsas, kuriame ji verkia, o jos vyras iš nevilties atlošia galvą. „Krokodilo ašaros“, – „Twitter“ tinkle pakomentavo vienas kritikas. „Visada aktorė... gali išspausti ašarą“, – pritarė kitas.