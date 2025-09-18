Astos Manchester gyvenime – džiugi proga

Tąkart į Ispanijos salą sutuoktiniai sukvietė būrį draugų iš viso pasaulio, o puota truko net tris dienas.
Asta Manchester minėjo svarbią progą
Vestuves pora iškėlė Deia kaimelio pakrantėje esančioje rezidencijoje. Šventė turėjo dvigubą asociaciją – Maljorkoje jiedu ne tik susituokė, bet ir susižadėjo.
Nuo įspūdingos puotos praėjus trims metams, A. Manchester socialiniuose tinkluose paviešino kadrus iš pasakiškos judviejų su vyru šventės.
„Trys metai.
Viena meilė.
Begaliniai prisiminimai iš Deià“, – prie paviešintų nuotraukų rašė vestuvių metines minėjusi A. Manchester.
G. Manchesteris – 15 metų už moterį vyresnis verslininkas, savo karjeroje pasiekęs aukštumų. Kadaise karjerą jis pradėjo visiškai nieko neturėdamas, o dabar vadinamas tikru technologijų inovatoriumi. JK jis įkūrė įmonę „Thunderhead“, kuri siūlo programinę įrangą. Tai – didžiausia savo srities kompanija Didžiojoje Britanijoje.
Pora ėmė susitikinėti 2018 metais. Netrukus Astos mylimasis apsilankė ir jai svarbiame renginyje Vilniuje – stebėjo, kaip Asta tapo viena iš dizainerio Juozo Statkevičiaus kolekcijos manekenių.
