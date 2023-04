Asta Manchester pasidalijo nematytais vestuvių kadrais: vaizdai – tarsi iš pasakos

Vestuves pora iškėlė Deia kaimelio pakrantėje esančioje rezidencijoje. Šventė turėjo dvigubą asociaciją – Maljorkoje jiedu ne tik susituokė, bet ir susižadėjo.

Nuo įspūdingos puotos praėjus septyniems mėnesiams, žinoma moteris socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo dar niekada nepublikuotais vestuvių kadrais. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (10 nuotr.) Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram) Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram) Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram) +6 Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram) Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram) Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram) Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram) Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram) Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram) Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės (nuotr. Instagram)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Astos ir Gleno Manchesterių vestuvės

„Kažkas yra pasakęs „Taking an image, freezing a moment, reveals how rich reality truly is“ (liet: „Užfiksavus vaizdą, sustabdžius akimirką, paaiškėja, kokia turtinga iš tiesų yra tikrovė“ ). Už sustabdytas ir amžiams išsaugotas mūsų vestuvių šventės Maljorkoje akimirkas, be kitų profesionalų, esu nuoširdžiai dėkinga dviem jauniems ir labai talentingiems „Mikita“ fotografams.

Su jais mūsų keliai susieidavo ir anksčiau – įvairių fotosesijų ir projektų dėka, tad pakviesdama šią fotografų komandą, žinojau, kad rezultatai bus puikūs. Nuotraukose, gautose po šventės, tilpo viskas: jautrios emocijos, pasakiškas aplinkos unikalumas, dėmesys detalėms. Linkiu Mikui ir Nikui didžiulės sėkmės, o jų klientams – nuostabios realybės, sustabdytos fotografijose“, – rašė A. Manchester dalindamasi vestuvių kadrais.

G. Manchesteris – 15 metų už moterį vyresnis verslininkas, savo karjeroje pasiekęs aukštumų. Kadaise karjerą jis pradėjo visiškai nieko neturėdamas, o dabar vadinamas tikru technologijų inovatoriumi. JK jis įkūrė įmonę „Thunderhead“, kuri siūlo programinę įrangą. Tai – didžiausia savo srities kompanija Didžiojoje Britanijoje.

Pora ėmė susitikinėti 2018 metais. Netrukus A. Valentaitės mylimasis apsilankė ir jai svarbiame renginyje Vilniuje – stebėjo, kaip Asta tapo viena iš dizainerio Juozo Statkevičiaus kolekcijos manekenių.