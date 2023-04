Lietuvoje ieško poros, kuriai nemokamai iškels vestuves: gal tai jūs?

Mintis suorganizuoti nemokamas vestuves porai, kuri labai nori gražios šventės, tačiau finansiškai sau negali to leisti, Gabijai kilo prieš porą metų. Atlikėja pasakoja, kad vestuvėse ir krikštynose ji gieda jau septintus metus, todėl švenčių tenka matyti pačių įvairiausių.

Gabija Kardauskaitė ir jaunieji

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gabija nemokamai surengs porai vestuves

Padovanota šventė

Visgi, vieną kartą, vykstant atgal į namus iš pasirodymo, jautrios sielos mergina pagalvojo, kad ne kiekviena pora sau gali leisti švęsti vieną svarbiausių gyvenimo švenčių. Vieni turi galimybę pasisamdyti barmenus, muzikantus, įvairias pramogas ir panašiai, o kiti, dėl finansų trūkumo, sau to leisti neišgali.

„Iš pradžių taip ir kilo mintis padovanoti savo pasirodymą tiems, kurie to negali leisti. Parašiusi apie tai „Facebook“ netrukus sulaukiau įvairiausių tiekėjų žinučių, kad ir šie nori prisidėti prie šventės padovanojimo būsimai šeimai. Taip viskas išaugo į bendrą, grąžų projektą“, – sako ji.

Dar pernai, atradus jaunavedžių porą, įvyko ir pirmosios vestuvės. Jaunosios grožiu nemokamai pasirūpino ir kosmetologė, ir manikiūrininkė, ir vizažo meistrės. Šventės svečius vaišino ir atvykęs kokteilių baras, pastatyta šampano piramidė.

„Buvo ir vestuvių planuotoja, ir dekoratorė, ir dvi fotografės, kurių viena dirbo ryte, o kita vakare. Atvyko ir viena moteris iš Vilniaus, kuri jauniesiems padovanojo vakaro pažibą – fejerverką, kartu su savimi atsivežė ir jaunavedžiams dovanų patalynės komplektą. Grojo muzikantai, saksofonistas, vakarą vedė vedėjas“, – vardina vienas po kito prie šventės stebuklo kūrimo prisidėjusius žmones Gabija.

Jauniesiems teko susimokėti tik už šventės vietą, kurioje vyko vestuvių šventinė dalis. G. Kardauskaitė sako, kad šiemet norisi pasirūpinti ir šia paslauga, kadangi dažniausiai tai kainuoja didžiausius pinigus, todėl tikisi, kad atsiras bent vieni šeimininkai, kurie leis būsimai porai atšvęsti vestuves nemokamai.

Pasiteiravus, kokia buvo jaunųjų reakcija, sulaukus tokios pagalbos paverčiant vieną svarbiausių gyvenimo dienų tikra pasaka, suvalkietė sako, kad šiems dar ilgai reikėjo laiko, kol suprato, kas įvyko:

„Jie pasakojo, kad iš pradžių galvojo, jog toks pasiūlymas – apgaulė, melas, todėl parašę net ir netikėjo, kad tai taps realybe ir viskas bus nemokamai. Ypač to nesitikėjo iš suvalkiečių (juokiasi). Šventė jiems labai patiko, netgi vestuvių koordinatorės pasiūlymu, jie mums padarė mažas staigmenėles.

Atvykus į šventę jų pasveikinti, jie mums įteikė diplomą, išreikšdami padėką už pagalbą, kad prisidėjome prie šventės įgyvendinimo. Tai buvo nors ir smulkmena, tačiau labai miela. Pasveikinus juos, toliau netrukdėme, vykome namo. Ir po šventės jaunieji dėkojo, rašė padėkos žinutes.“

Vis dar ieško poros

Dabar Gabija šypsosi sakydama, kad vestuvių šventės organizavimas tiems, kurie sau negali to leisti, turėtų tapti tradicija kiekvienais metais. Šiuo metu mergina jau yra pradėjusi ir antrųjų jaunavedžių paieškas, su kuriais jau visai netrukus turės ir gyvus susitikimus.

Visgi, vienas svarbiausių kriterijų renkantis porą yra tai, kad šie gyventų Suvalkijoje. Taip ji nusprendė todėl, kadangi yra ir pati iš čia kilusi, pažįsta daugumą tiekėjų. Be to, toks sprendimas bus paprastesnis ir porai, kadangi nereikės iš kito krašto vykti per pusę Lietuvos:

„Ir pernai, ir šiemet atsiliepė labai daug porų, tačiau žmonės nemoka skaityti to, kas yra svarbiausia (šypsosi). Dauguma būsimų jaunųjų buvo iš kitų Lietuvos kampelių. Jie tikino, kad gali atvykti susituokti ir į Suvalkiją, tačiau pagalvojau, kad vis tiek žmonės negalės tiek daug privažinėti, kadangi teks ir susitikti kelis kartus, ir aptarti kitus organizacinius dalykus. Tad tokias poras tenka paprasčiausiai atmesti.

Be to, šįkart norisi ir dar atsakingiau išsirinkti jaunavedžius, parinkti tuos, kurie iš tiesų negali sau to leisti, todėl kur kas daugiau dėmesio skirsiu gyvam bendravimui susitikus.“

Prisidėti prie vestuvių organizavimo šiemet taip pat atsiliepė be galo daug įvairiausių paslaugų tiekėjų – kirpėjai, makiažo meistrės, manikiūrininkės ir t. t. Tačiau G. Kardauskaitė kol kas neskuba – pirmiausiai ji nori išsirinkti porą, su kuria vėliau ir galės atsirinkti pasiūlymus.

Pasiteiravus, iki kada dar norintys susituokti gali kreiptis į merginą, Gabija atsako labai paprastai – kuo greičiau, tuo geriau:

„Nenorime per daug laukti, kadangi norisi kibti į organizavimą, kol dar ir pačiai neprasidėjo švenčių sezonas. Pernai porą radome panašiu laiku ir vasarą jau įvyko šventė, tad šiemet tikimės to paties.“