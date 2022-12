Arūnas Valinskas – apie šeimos tradicijas, iššūkius ir Ingos koncertinį turą: „Aš jai leidau vaistus prieš išeinant į sceną“

Žodžio kišenėje neieškantis laidų vedėjas, prodiuseris Arūnas Valinskas (56) tarpušventį pasitinka su naujais iššūkiais. Paklaustas apie šventines tradicijas, šis užsimena, kad kaip ir visos lietuvių šeimos, ir Valinskai stengiasi šventes pasitikti kartu.

„Mūsų šventinės tradicijos šeimoje turbūt tokios, kaip visų – susibūrimas artimiausių ir šeimos Kūčių vakarą, paskui Kalėdas irgi švenčiame kartu. Turime ir susiklosčiusią tradiciją – nefotografuojame savo kalėdinės eglutės ir jos nededame į socialinius tinklus, nes ją mes puošiame tik Kūčių dieną“, – atvirauja vyras.

Ragina nepamiršti tų, kuriems pagalbos reikia

Nors ir pašnekovas tikina, kad šeimoje jie laikosi gan standartinių tradicijų, kelis dalykus šeimoje jie per šventes daro kiek kitaip, nei kiti žmonės.

„Viena iš tradicijų, kuri neseniai pas mus atsirado, tai kad mes dovanas perkame tokias, kad tiktų ir vyrui, ir moteriai, o po to prie stalo paprasčiausiai burtų keliu traukiame numerius ir dovaną įteikiame tam žmogui, kurį ištraukėme. Tada nereikia lakstyti galvą pametus dėl tų, kartais nereikalingų niekniekių, kurie namuose yra tik „dulkių surinktuvai“.

Kartais dovanas dovanojame gerokai anksčiau, kai joms yra poreikis. Dovaną padovanojame Kalėdų sąskaita, – šypsosi A. Valinskas. – Šiemet viską paprastai išsprendėme, nes su vaikais buvome sutarę, kad vienas kitam jokių materialių dovanų vienas kitam nedovanojame. Tiesiog išsidalijome pinigus, kuriuos planavome dovanoms išleisti, padalijome į dvi dalis – vieną paaukojome Ukrainai, o kitą – gyvūnėlių prieglaudai.“

Jis tikina, kad per didžiausias metų šventes neverta pamiršti tų, kuriems dovanų reikia labiausiai.

„Labai svarbu nepamiršti kitų. Tai taip pat leidžia nepasinerti į tų išprotėjusių žmonių srautą ieškant dovanos. Manau, kad ir taip dabar daugelis žmonių dovanas užsisako paštu. Nors kai kuriems pasistumdymas minioje yra neatsiejama kalėdinė tradicija“, – tikina jis.

Didžiosios metų šventės televizijos žmonėms ir atlikėjams dažnai neatsiejamos nuo scenos, filmavimų ir kitų darbų. Nors kai kurie žmonės šiuo metu stengiasi kuo labiau atsiriboti nuo darbų, Valinskų šeimoje tokios taisyklės nėra.

„Šiemet Ingos didieji turai – koncertas Kaune buvo 26, antrą Kalėdų dieną, o naujametinis koncertas vyks dviejose vietose – TV3 eteryje, o kitas – Šiaulių arenoje. Čia nieko keisto, nes daug žmonių po pandemijos nori pramogų, nori pamiršti ir šių metų negandas. Kiek žinau, tai atlikėjai, kurie turi savo programą, šiemet per šventes be išimties dirba. Kas keisčiausia, kad šiemet daugybė koncertų eina diena iš dienos ir visi atlikėjai susirenka savo publiką. Mane tai stebina, nes, matyt, žmonėms nusprendė šiemet pramogoms pinigų negailėti, o tie, kurie pagailėjo, kaip kompensaciją gaus Ingos koncertą per TV3“, – juokiasi A. Valinskas.

„Mes stengiamės tarp koncertų niekur neskubėti ir nelėkti. Nes nieko nėra geriau, kaip namuose šventiškai leisti laiką. Kai nereikia eiti į minias žiūrėti eglučių. Dėl mūsų darbo šventė mums būna tarp koncertų, kurie kitiems būna šventė“, – apie ramias šventes namuose kalba laidų vedėjas.

Prabilo apie iššūkius

Po ketverių metų pertraukos šiemet prasidėjo Ingos Valinskienės koncertinis turas po Lietuvą. Anot A. Valinsko, turas prasidėjo kiek netikėtai ir netgi sukėlė nerimo:

„Didžiausia problema šių metų ture tai buvo ne su nuovargiu. Prieš pat pirmą koncertą Inga turėjo problemų su balsu – kelias dienas prieš koncertą ji apskritai neprakalbėjo. Buvo tokia intriga, kad koncertą reiktų nukelti, o TV3 naujametinį koncertą filmuoti Klaipėdoje. Bet viskas kažkaip susidėliojo.

Pamenu, kad koncerto dieną aš jai leidau vaistus prieš išeinant į sceną. Dainininkai profesionalai puikiai žino, ką reiškia, kai staiga dingsta balsas. Tada atsiranda didelė problema. Tačiau viskas baigėsi gerai ir šventiškai.“

Koncertuose A. Valinskas dažniausiai būna kaip organizatorius, tačiau visada žmoną palaiko būdamas šalia. „Visada stengiuosi aplankyti visas Ingos premjeras – ar tai spektaklis, naujas pasirodymas, ar filmas su jos debiutu. Kartais einu vienas, be jos, nes ji labai nemėgsta į save žiūrėti“, – atskleidžia pašnekovas.

Aksominio balso savininkė Inga Valinskienė TV3 televizijos žiūrovams padovanos fantastišką šventę – koncertą „Meilės muzika“! Kartu su I. Valinskiene publika scenoje tradiciškai išvys ir universaliuosius gyvo garso grupės „Vairas“ muzikantus bei dainuojančius scenos kolegas. Koncerte skambės naujausios I. Valinskienės dainos, o taip pat populiariausi jos hitai – nuo „Meilės muzikos“, kurios kiekvieną žodį jau beveik 20 metų kartu dainuoja jos gerbėjai, iki superhito „Žvaigždė“, be kurio neįsivaizduojami geriausi vakarėliai.

Naujametinės šventės svečiai – Edmundas Kučinskas, Renata ir Deivis Norvilai, Irena Starošaitė ir Žilvinas Žvagulis, Laura Remeikienė bei daugelis kitų. Koncertą ves Deivis Norvilas ir Jonas Radzevičius.

Naujametinis Ingos Valinskienės koncertas – gruodžio 31-ąją, 22 val. per TV3!