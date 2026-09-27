Archyviniame kadre – garsus Lietuvos vyras: ar pavyks atpažinti?

Ar atpažįstate, kas jis?
Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ – antradieniais, 20 val. per TV3!
Vaikystės kadre – žinomas Lietuvos vyras
Kaip vėliau paaiškėjo, vaikystės nuotraukoje buvo įamžintas komikas, laidų vedėjas Mantas Bartuševičius.
Vyras gimė ir augo Vilniuje, savo komiko karjera pradėjo „Humoro klube“.
Neseniai jo karjera pažengė dar toliau – kartu su kolega Mantu Katleriu jis tapo nuotaikingos TV3 laidos „Tautos bukiausias“ vedėju. Apie šį gyvenimo vingį jis kiek anksčiau buvo pasakojęs „Power Hit Radio“ laidoje „Šok į kelnes“.
„Aš iš viso negaliu patikėti, kad likimas numetė man tokią dovaną dalyvauti projekte, kuriame yra ir tiek daug žmonių, ir šitas projektas yra prižiūrimas žmogaus iš BBC, jis prižiūri tvarką. Aplink tave zuja 40–50 žmonių, yra 11 kino kamerų, kurios filmuoja. Mačiau vaizdą, koks jis gražus...
Kai aš galvojau, kad kada nors mane pakvies į televiziją, nemaniau, kad reikės įrašinėti anonsą ir aš sakysiu: „Įsijunkite TV3 sekmadieniais, 19:30.“ Aš galvojau, kad bus: „Įsijunkite TV3 antradienį, 10 val. ryte.“ Man tai yra beprotiška, esu dėkingas televizijoms Dievams“, – šypsojosi Mantas.
Laida „Tautos bukiausias“ – sekmadieniais, 19:30 per TV3!
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