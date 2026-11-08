Archyviniame kadre – garsi Lietuvos dainininkė: ar atpažįstate, kas ji?

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Praeities kadre – žinoma dainininkė
Žinomos dainininkės Katažinos Zvonkuvienės gerbėjų puslapis socialiniame tinkle pasidalijo jos archyviniu kadru.
Primename, kad neseniai naujienų portalui tv3.lt K. Zvonkuvienė atvirai papasakojo apie pasiruošimą koncertui, scenoje laukiančius svečius ir šeimos palaikymą.
Laukia jaudinantis įvykis
Artėjant koncertui Vilniuje, Katažinos laukia vis daugiau darbų ir pasiruošimo. Nors, kaip pati pripažino, dar ne visi taškai sudėti, dainininkė tikino besijaučianti ramiau ir pasitikinti kartu su ja dirbančiais žmonėmis.
„Ne visi dar taškai ant „i“ sudėti, bet svarbiausi taškai sudėti galvoje ir pirmame apsisprendime, nes visada kažkokie pirmi kartai, didesni kartai – jie pirmiausia gimsta ir įneša tokią abejonę ir šiek tiek nerimo – kaip čia bus. Bet kai apsisprendei ir viską paleidai jau ramia širdimi, priimi – svarbiausia būti viskam pasiruošus ir viską daryti iš širdies. Pasiruošimo dar daug ir jis vyksta.
Šiuo metu mano gyvenimas verda ir visada atrodo, kad dar negana, dar kažko nepadariau. Žinoma, kad darbo daug, nes tai pirmasis mano toks didelis ir atsakingas koncertas. Prie jo dirba tikrai nuostabūs žmonės, kurie yra kartu šioje kelionėje, tad kažkaip ramiau“, – pasakojo ji.
Pasak dainininkės, pirmasis rimtas koncertas įvyko prieš metus Šv. Kotrynos bažnyčioje, po kurio moteris nutarė eiti pirmyn.
„Jis labai pastūmėjo, įkvėpė ir padrąsino žengti didesnį žingsnį“, – šyptelėjo pašnekovė.
Šio koncerto pavadinimas – „Meilė – mano kelias“. Paklausta, kodėl pasirinko būtent tokį pavadinimą, dainininkė paaiškino, kad taip pat vadinasi ir viena jos dainų.
„Pavadinimas atėjo iš įkvėpimo per meilę, per tikėjimą eini žymiai drąsiau. Tada, kai Stano pasiūlė dar dainą, man jokių abejonių neliko. Jos dar niekur nebuvome išleidę, net dar toli gražu iki klipo, bet aš viduje jau žinojau, kad ši daina skambės kitame mano koncerte“, – atskleidė moteris.
Tęsdama pokalbį apie artėjantį koncertą ir jame laukiančias staigmenas, Katažina atskleidė, kad renginio metu skambės ir dainos lenkų kalba, o scenoje pasirodys ir daugiau žinomų veidų:
„Be jokios abejonės, scenoje pasirodys Viktorija Arlauskienė ir skambės mūsų duetas. Scenoje pasirodys ir dar vienas žmogus, labai man artimas, nuostabi mano draugė Indrė Bareikienė. Taip džiaugiuosi ir didžiuojuosi, nes ji buvo viena pirmųjų, kai pajudėjo visi ledai nuo to mirtino taško.
Kai esi šou pasaulyje ir dar esi mama, esi atsakinga ir dėkinga mama, visada turi priekaištų sau. Jeigu tu esi mama – tu per mažai darai ir dirbi, o jeigu tu daug dirbi – esi prasta mama. Visada šiuos du dalykus labai sunku suderinti. Mano aplinkoje yra draugių ir šeimos narių, kurie nieko bendro neturi su šou pasauliu...
Kai mes sugrįžome į draugystę su Indre, aš atradau tokią paramą ir atramą, stiprybę ir įkvėpimą iš jos, kad viskas yra įmanoma. Ji yra tas žmogus, kuris labai gerai supranta. Kai pradėjau planuoti koncertą, ji buvo iš karto sąraše, nors pati dar to nežinojo. Žinoma, kad ji jaudinasi. Sakė, kad gi nėra dainininkė. Pasakiau jai, kad tai nėra apie tai. Tas koncertas yra apie jausmą, kad muzika sujungia tautybes, profesijas, veiklas. Mūsų daina, kurią atliksime, vadinasi „Nuo šiol kitaip.“
Pasak pašnekovės, ji svarsto ir galimybę scenoje pasirodyti kartu su dukryte Kornelija: „Aš jos neverčiu, nesakau, kad privalo eiti. Ji nori, bet matau, kad šiek tiek abejoja... Tai yra didžiulė atsakomybė, vaikai auga ir keičiasi. Atrodo, kad mažesni vaikai turi daugiau drąsos.“
Vyro palaikymas
Kalbėdama apie artėjantį svarbų įvykį, Katažina atviravo, kad svarbių patarimų sulaukia ir iš savo vyro. Šis ragina ją pasitikėti savimi, nekreipti dėmesio į kritiką ir drąsiai siekti savo tikslų.
„Dar mano vyro žodžiai: „Žiūrėk, pasidaro darymo būdu. Viskas. Tu šalia turi nuostabius žmones, eik ir daryk. Visada bus, kas tave palaikys, ir visada bus, kas tavęs nepalaikys ir peiks. Bet jeigu tu tiki – eini ir darai.“ Visa muzikinė pusė yra ant jo pečių – visos aranžuotės, visos natos surašytos muzikantams ir pritariančiajam vokalui. Atsirado daugiau jėgų atimančio darbo, nes koncertas vyks su gyvo garso grupe. Bet jis mato ir tiki manimi, labai palaiko mane. Jaučiu jam didžiulį dėkingumą, užkroviau jam nemažą naštelę“, – šyptelėjo ji.
Tiesa, prie šio koncerto itin daug prisideda ir jai brangus žmogus, kuris po koncerto Šv. Kotrynos bažnyčioje jai paskambino ir paragino judėti pirmyn bei surengti didesnį koncertą:
„Norėčiau išreikšti dėkingumą Audriui Sakalauskui... Mūsų draugystė prasidėjo nuo garsinimo – aš jį atradau viename koncerte. Jį pačiupau kaip garso operatorių ir visur jis, kaip garsistas, važiavo į mano koncertus. Mes labai susidraugavome. Jis yra pagrindinis šio koncerto organizatorius. Jis be galo sąžiningas, nuostabus žmogus, todėl man nėra ko bijoti ir abejoti.
Jo skambutis po koncerto Šv. Kotrynos bažnyčioje buvo toks: jis paskambino ir sakė: „Katažina, laikas atėjo, darome ir einame toliau. Kaip tu nusiteikusi?“ Tuo metu mano žodžiai buvo: „Aš bijau, bet noriu ir sau neatleisiu, jeigu nepatirsiu viso to.“
Jis pasakė, kad mane palaiko, ir viskas – važiuojam. Jis apsiima padaryti labai daug dalykų ir tikiu, kad tai yra mūsų graži pradžia. Labai noriu pasimėgauti ir kurti gražią kelionę, todėl dabar mėgaujuosi kiekvienu žingsneliu.“