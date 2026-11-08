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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Archyviniame kadre – žinomas Lietuvos vyras: ar atpažįstate, kas jis?

2026-11-08 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 12:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje buvo įamžintas žinomas Lietuvos vyras.

TV3 televizijos laidoje „Žvaigždžių žvaigždutės“ buvo parodyta vaikystės nuotrauka, kurioje buvo įamžintas žinomas Lietuvos vyras.

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2

Ar atpažįstate, kas jis?

Laida „Žvaigždžių žvaigždutės“ – antradieniais, 20 val. per TV3!

Praeities kadre – garsus sportininkas

Kaip vėliau paaiškėjo, nuotraukoje yra įamžintas visiems puikiai žinomas disko metikas, pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna.

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Primename, kad kiek anksčiau Mykolas Alekna nustebino išvaizdos pokyčiais.

Šią vasarą dėmesio sulaukė ne tik M. Aleknos pasiekti sportiniai rezultatai. Varžybų metu gerbėjai pastebėjo ir pasikeitusį jo įvaizdį – disko metikas buvo užsiauginęs ūsus. Jie neliko nepastebėti ir viešojoje erdvėje, kur netrūko įvairių komentarų bei reakcijų.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Mykolas Alekna „Deimantinės lygos“ varžybose (08.23)

Mykolas Alekna nustebino

Nors vieniems naujasis sportininko įvaizdis patiko, kitus jis pralinksmino, panašu, kad pats M. Alekna nusprendė prie ūsų nebesugrįžti.

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Mykolas Alekna (nuotr. Ervin Rauluševičius / ELTA)

Neseniai Vilniaus mero taurės disko metimo varžybose pasaulio rekordininkas pasirodė jau gerokai pasikeitęs – sportininko veide ūsų nebesimatė.

Tiesa, varžybose M. Aleknai ne viskas klostėsi taip, kaip norėtųsi. Pirmieji du jo metimai buvo nesėkmingi, tačiau trečiuoju bandymu jis diską nusviedė 69,30 metro ir užėmė antrąją vietą.

Mykolas Alekna (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

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