Apskaičiavo, kiek per šiuos metus uždirbo Harry ir Meghan: sumos – septynženklės

Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė, pasitraukę iš karališkosios šeimos, įgijo finansinę nepriklausomybę. Pora ėmėsi greitų žingsnių, kad užsidirbtų pinigų, bendradarbiaudama su „Netflix“ ir pasirašydama sutartis dėl knygų.

Manoma, kad dėl savo įnirtingo darbo jie uždirbo daugiau nei 100 milijonų eurų. Dabar pramogų ekspertas Markas Boardmanas sakė tikįs, kad jų sėkmė tęsis ir kitais metais, rašo mirror.co.uk.

„Iš ilgamečio darbo žiniasklaidoje žinau, kad Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė iš tiesų tikrai bus užversti įvairiais pasiūlymais dalyvauti renginiuose ir paremti gerus tikslus.

Be to, jie gauna daugybę bendradarbiavimo įsipareigojimų, kurie prilygsta etatiniam darbui“, – paaiškino jis.

Markas taip pat gyrė Sasekso kunigaikščius už tai, kad jie „aktyviai formuoja sau palankų pasakojimą“ ieškodami brangių sandorių.

Kalbėdamas su „The Express“, jis sakė, kad 2024 m. atrodo šviesūs, nes pinigai Harry ir Meghan suksis greitai, ir pridūrė, kad šie metai bus pozityvesni. Meghan ir Harry uždirbo daug pinigų, kai pasirašė pelningą sutartį su „Netflix“.

Tiksliai nežinoma, kokia sandorio vertė, tačiau buvo pranešta, kad ji gali siekti beveik 100 mln. eurų.

Serialas uždirbo kalnus pinigų

Poros dokumentinis serialas „Harry & Meghan" buvo išleistas praėjusių metų gruodį ir nuo to laiko tapo antra pagal žiūrimumą laida.

Jie taip pat vedė serialą „Live to Lead“ apie įkvepiančius lyderius ir išleido dokumentinį filmą „Heart of Invictus“ apie sėkmingas Harry Invictus žaidynes buvusiems kariams ir moterims. Meghan ir Harry kompanija „Archewell Productions“ taip pat įsigijo teises ekranizuoti Carley Fortune knygą „Meet Me at the Lake“.

Be „Netflix“, vienas didžiausių poros pajamų šaltinių buvo jų leidybos sutartis. Pagal ją Harry išleido savo debiutinius memuarus „Atsarginis“. Pranešama, kad jie pasirašė 16 mln. eurų vertės keturių knygų sutartį.

Vien Jungtinėje Karalystėje per pirmąsias kelias savaites po princo Harry memuarų pasirodymo buvo parduota 750 000 „Atsarginio“ egzempliorių. Dalį už autobiografiją gautų pajamų vyras paaukojo labdarai.

Meghan taip pat parašė knygą vaikams „The Bench“, kurią įkvėpė eilėraštis, kurį ji parašė Harry netrukus po to, kai gimė sūnus Archie.

Pora taip pat pasirašė pelningą sutartį su „Spotify“, kai pasitraukė iš karališkosios šeimos. Pagal šią sutartį Meghan vedė tinklalaidę „Archetypes" ir ėmė interviu iš daugybės garsių veidų, įskaitant Paris Hilton ir Sereną Williams.

Buvo apskaičiuota, kad sutarties vertė siekia 25 mln. eurų. Tačiau partnerystė baigėsi šių metų birželį.

Bendrame pareiškime „Spotify“ ir „Archewell Audio“ teigė, kad "abipusiu sutarimu susitarė išsiskirti ir didžiuojasi kartu sukurtomis serijomis“.