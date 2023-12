Harry ir Meghan atsisakė karališkosios šeimos tradicijų: Kalėdas šventė kitaip

Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė paskutinį kartą šventinį laikotarpį su karališkąja šeima Sandringamo dvare praleido 2018 metais. Po metų jie nusprendė švęsti Amerikoje su Meghan motina Doria Ragland, o 2020 m. pasitraukti iš karališkosios šeimos ir visam laikui persikelti į JAV.

Buvęs karališkosios šeimos atstovas apie savo pirmąsias Kalėdas be šeimos papasakojo šių metų pradžioje išleistoje knygoje „Atsarginis". Jis paaiškino, kad per pirmąsias savo ir Meghan Kalėdas be karališkosios šeimos 2020 m. pora savo Montecito namams nupirko „nuostabią“ eglutę.

Jis pridūrė, kad jie nusipirko „vieną didžiausių eglių“ Santa Barbaroje esančioje parduotuvėje ir papuošė ją ypatingu žaisliuku, kuriuo pagerbė savo šeimą Jungtinėje Karalystėje, skelbia mirror.co.uk.

Nori kurti naujas tradicijas

Pora atidarė dovanas Kalėdų išvakarėse, laikydamasi Harry tradicijų, o Meghan privertė jį jaustis ir „laimingu“, ir „keistu“, rašė jis.

„Viena iš dovanų buvo mažas kalėdinė dekoracija, kuriame pavaizduota... karalienė! Aš riktelėjau. Kas tai? Meghan ją pastebėjo vietinėje parduotuvėje ir pamanė, kad man gali patikti. Pakėliau ją į šviesą.

Tai buvo močiutės veidas, – prisiminimais dalijosi Harry. – Pakabinau ant šakos akių lygyje. Buvau laimingas matydamas ją ten. Ji privertė Meghan ir mane nusišypsoti.“

Toliau jis papasakojo, kad jų sūnus princas Archie, kuriam tuo metu buvo 19 mėnesių, patyrė nedidelę nelaimę su jų eglute ir papuošalu, kurį jam nupirko Meghan.

„Bet tada Archie, žaisdamas prie medžio, pastūmė stovą, sukrėtė medį, ir močiutės dekoracija nukrito. Išgirdau trenksmą ir atsisukau. Šukės gulėjo ant grindų“, – paaiškino Harry.

„Archie pribėgo ir griebė purškiamąjį buteliuką. Jis kažkodėl manė, kad purkšdamas vandenį ant sulūžusių dalių jas sutvarkys. Meghan iškart užprotestavo. Aš paėmiau semtuvėlį ir nuvaliau gabalėlius, visą laiką galvodamas, kad tai keista. Visgi supratau, kad Meghan nori kurti savas tradicijas, o ne pasilikti prie senų.“

Meghan taip pat prisiminė savo kalėdines akimirkas su šeima duodama interviu „E! News“ lapkričio mėnesį vykusiame „Variety's Power of Women“ renginyje. Sasekso kunigaikštienė atviravo apie savo mėgstamiausią visų laikų ritualą per kiekvienas Kalėdas su šeima. „Man labai patinka kartu su vaikais puošti eglutę.

Dabar, kai mūsų mažieji auga, kuriame naujus ritualus, – pridūrė ji. – Ir mėgaujamės kiekviena akimirka.“